«Мне боятся нечего, ни суда, ни Бога, ибо у меня и моего отца совесть и руки чисты!» Дочь похищенного Украиной Владимира Цемаха рассказала о возвращении папы домой

Бывший ополченец Владимир Цемах, которого в конце июня украинские спецслужбы похитили из дома в Снежном, вернулся на родную землю. Из Москвы он ехал вместе дочерью Марией Левченко-Цемах. Фото трогательной встречи с отцом женщина выложила на своей страничке в соцсети.

- Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой! – написала Мария.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее и отца в трудные дни испытаний. Но женщина получила немало и злобных посланий, проклятий. Со стороны свидомых украинцев.

- Для злобствующих напишу - мне боятся нечего, ни суда, ни Бога, ибо у меня и моего отца совесть и руки чисты! А вы мозги проветривайте, вдруг просветление придет! – ответила Мария. - Ох, бедные свидомые граждане, мне вас искренне жаль. Особенно осознавая то, что пелена с ваших глаз и мозгов спадет, что тогда будете делать? Своим ядом захлебываться?! Я вам искренне сочувствую! Ну а насчет суда, ну не переживайте вы так, у всех есть показания, у всех заинтересованных стран, они разберутся! Добра вам, мира, любви и взаимопонимания.

Напомним, что 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден украинским судом из-под стражи под личное обязательство. А 7 сентября его передали России в рамках большого обмена заключенными.

Многие политологи уверены, что Киев не пошел бы на этот шаг, если бы Цемах представлял ценность как свидетель и тем более участник трагедии со сбитым малайзийским «Боингом» в 2014 году.

Тем не менее, в Европе продолжают искусственно раскручивать эту историю. Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Нидерланды, считают Цемаха уже подозреваемым, а не свидетелем. Когда и каким образом произошла эта метаморфоза, непонятно. Как и не ясно, почему об этом говорит депутат, а не органы следствия? И на основании чего?

Кстати, Мария Левченко-Цемах заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля. Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

- Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать, – сказала Мария.