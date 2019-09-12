В Донбассе активизировались украинские диверсанты

В министерстве госбезопасности Республики сообщили об обнаружении под железнодорожным полотном в районе станции «Мушкетово» самодельной взрывчатки.

- Устройство обнаружили в ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, - говорят в ведомстве.

Также сообщается, что подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава. Он привел бы к разрушению путей, и как следствие, к сходу подвижного состава с рельсов.

Взрывчатку обезвредили специалисты и направили ее на экспертизу.

Недавно руководство Республики запустило неработающий пять лет железнодорожный вокзал Донецка. Первые поезда соединили Донецк с Еленовкой и Мандрыкино внутри Республики. Также было анонсировано, что в ближайшее время возможен запуск прямых поездов на Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в этом направлении ведется усиленная работа.

Случаи с обнаружением взрывчаток в Республики в первой половине сентября не единичные. 5 числа в Калининском районе Донецка – это практически центр города - сдетонировала взрывчатка возле здания неработающего кинотеатра. Ее обнаружил коммунальщик. Тогда был ранен полицейский.

Спустя несколько дней после этого появилась информация об обнаружении взрывоопасного предмета возле здания Республиканской детской клинической больницы в том же районе Донецка. Эта информация, к счастью, не подтвердилась.

- Украинские диверсанты активизируют свою деятельность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике, - считает донецкий политолог Вячеслав Смирнов. - Они пытаются заставить людей постоянно находиться в панике. Народ все видит и понимает, поэтому украинская сторона играет против себя и вызывает еще большую ненависть у жителей Донбасса.