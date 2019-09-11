«Жил без вас и дальше проживу!»: дедушка-аккуратист устроил в теплотрассе Донецка комфортное жилище

Недавно в донецких группах в соцсети появилось объявление про бездомного старика: «На Первой Площадке. Донецк. У разбомбленного Западного автовокзала, рядом Перекачка, в кустах лежит старик. На вид лет 70. Жилье у дедушки разбомбили, жил на Второй Площадке, до войны работал на военном заводе на погрузчике. Не бухарик. Местные жители вызывали скорую, отказались его забирать. Добрые люди подкармливают, дали чем укрыться. Рядом с ним собака, не отходит от деда ни на метр, голодает вместе с ним. Это же человек! Обращаюсь к властям ДНР - помогите старику, так нельзя относиться к людям! Никому старик стал не нужен. Детей у него нет, родных тоже».

Пока тепло - живут в кустах, потом переберутся в подвалы и подъезды. Фото: соцсети

А он просто баловался

Дончане откликнулись моментально: кто-то привычно ругал власть, а кто-то конструктивно предлагал помощь – еду, лекарства, теплые вещи. «Комсомолка» решила заняться этим вопросом. И каково же было наше удивление, когда мы узнали, что власть опередила нас.

Судьбой старика озаботилась депутат Народного Совета Анастасия Селиванова. Она выехала в тот же день на место, где обнаружили дедушку.

- Связалась с Иваном Ивановичем (Адамец - глава Куйбышевской администрации - автор), приехали ребята из Куйбышевского райотдела. Забрали Демешко Владимира Кузьмича (так зовут бродячего старика - автор). Сегодня он не будет спать на холодной земле в кустах. Его идентифицируют, - сообщила Анастасия в соцсетях. - И с завтрашнего дня вместе с администрацией будем заниматься его вопросом. Спасибо всем за неравнодушие! Что удалось выяснить (со слов дедушки): Демешко Владимир Кузьмич, 1945 г.р. Семьи не имеет. Работал погрузчиком на местном заводе. Ранее проживал в 11 общежитии на Софийской (2-я Площадка). Ушел из него сам. На вопрос о причине, говорит: «БАЛУЮСЬ».

Бродяги по зову сердца

Оказалось, что дедушка из кустов ведет такой образ жизни с 2011 года. Не секрет, что встречаются профессиональные бродяги, которые предпочитают подвалы и скамейки нормальному быту, пусть и в общаге. Порой собаки – их единственные спутники, а жизнь на улице – сознательный выбор.

Они были всегда, а сейчас с войной стали просто заметней. Фото: rusvesna.su

- Хочется внести ясность по поводу бездомного старика на площадке в Куйбышевском районе Донецка. Благодарю всех неравнодушных. По факту этот человек проживает в общежитии казенного завода, ранее состоял на учете в Территориальном Центре Куйбышевского района, получает пенсию, - пояснил дополнительно глава администрации Куйбышевского района Иван Адамец. - Был доставлен в больницу № 17, где был осмотрен врачами и приведён в должный вид. Утром от дальнейшей госпитализации отказался. Имеет сестру, проживающую на территории РФ. На вопрос почему ведёт подобный образ жизни и по какой причине не ночует в своей комнате ответил, что пока лето на свежем воздухе полезно находится, а как похолодает вернётся в своё жильё. В дальнейшем судьба этого человека будет находиться на контроле у территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Куйбышевского района города Донецка.

Они были всегда, а сейчас с войной стали просто заметней. Фото: rusvesna.su

Он такой не один

В комментариях под статьей о старике множество дончан начали рассказывать о подобных бродягах. К одному из них и съездила «Комсомолка». Уж очень тронули слова жительницы Донецка Ольги, что старик этот непьющий, опрятный, но уже много лет живет в теплотрассе.

Вполне обжитое убежище, видно, что его обитатель - настоящий хозяин.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Выглядит чистенько, никому не мешает и даже от помощи отказался, очень скромный, - так охарактеризовала она бомжа. – Его часто можно заметить выглядывающим из люка и наблюдающим за потоком машин.

За дворцом спорта «Дружба» есть маленький треугольный сквер, вот там и находится жилище старика. Заприметить его можно по раскиданным на траве подушкам, одеялам, матрацам и прочей утвари, видимо, вытащенной для просушки на сентябрьском солнышке.

Вещи разложил для просушки.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Люк в теплотрассу прикрыт деревянной лядой с веревочной петлей. Поднимаю ее и зову в темноту: «Есть кто живой?» В ответ тишина. Свечу фонариком и моему взгляду открывается настоящая квартира. В нее ведут самодельные ступени. На полках – аккуратные стопки вещей, коробки расставлены по углам, все бережно накрыто от сырости целлофаном. И даже веник в уголке! Чувствуется, что хозяин не потерял человеческого достоинства и поддерживает порядок в своем жилище.

Отшельник из теплотрассы

Застать мне его удается только на третий раз. Вижу, что знакомая ляда открыта, а ее хозяин – чисто выбритый худощавый старик что-то бережно мастерит. В руках его вижу ботинок, в который он вырезает устилку из картона.

- Дедушка, добрый день! – кричу куда-то вниз.

- Добрый день, - отзывается он скрипучим голосом.

Он не намерен общаться со мной. Ему и так хорошо, а я этому хорошо могу помешать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я чего пришла, может вам помощь какая нужна? – спрашиваю его.

- Ничего мне не надо, - вдруг серчает старик. – Иди, куда шла. Все у меня есть. Проживу.

- А зимой как будете жить? Когда морозы ударят? – продолжаю я, не обращая внимания на его нелюбезность.

- Как буду? Да как всегда жил, так и буду, - лаконично отвечает он. - Уходи, прошу.

Я чувствую, будто вторглась без приглашения в чужую квартиру и начала расспрашивать хозяев, которые меня не ждали. Медвежья услуга.

По всему скверику там и сям разложены вещи. Да этот бомж - настоящий землесобственник!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На мои попытки продолжить разговор, старик сердится и выглядит испуганным. «Ладно, - думаю я. – В следующий раз приду сюда с вещами и борщом. А пока не буду его терзать».

Сложно помочь тому, кто этого совсем не желает. Кто разочаровался в людях и предпочитает жизнь отшельника в канализационном люке. Может его предали родные, бросили друзья? А может и он нагрешил, а теперь прячется от всех. А тут заявились те, кто грозит и последнего жилища лишить. Я его прекрасно понимаю, потому и настаивать не стала.

Другое дело, что в Донецке нет убежища для таких людей, куда они без всяких обязательств могли бы прийти, чтобы гарантированно получить горячий обед и склонить голову. Дома престарелых доступны тем, кто получает хотя бы пенсию. А для таких бродяг они не подходят. И потому предпочитают они канализационные люки да подвалы. Выбор невелик.