Сколько теперь нужно будет платить за коммуналку жителям Республики

Возле подъезда вывесили объявление о повышении тарифов на квартплату. Читаю и в это же время подсчитываю, насколько больше теперь нужно будет платить за один квадратный метр. В это время соседки-пенсионеры устроили целый спор на лавочке.

- Это мне теперь целых четырнадцать тысяч платить нужно будет за одну квартиру? Да у меня пенсия в разы меньше, где я такие деньги возьму! – причитает одна.

- Да это ты не так что-то подсчитала! – повышенным тоном возмущается другая. - Точно тебе говорю, что быть такого не может. Если ты за свою двушку четырнадцать отдавать будешь, мне тогда сколько платить - двадцать? Смешно.

- Не понимаешь ты ничего. Что же теперь делать, как жить придется. Никто же платить столько не сможет.

Подхожу к лавочке поближе, чтобы успокоить старушек. Объясняю, что цены указаны в копейках. И если учитывать все повышения, то платить придется на 200-300 рублей больше, но никак не на тысячи.

- Ну слава Богу. А то мы уже думали-гадали – как концы с концами сводить будем. А если речь о двухстах рублях идет, так это еще терпимо. Справимся. А правду говорят, что в январе повысят отопление и электричество в два раза?

- Этого я не знаю. Официальных заявлений про это не слышал и не видел, а разговорам на других лавочках – я бы не верил. Все ведь как придумывается? Кто-то что-то не так понял и понес слух в народ. А потом люди начинают тревогу бить попусту. Поживем-увидим.

За разъяснениями по новым тарифам люди могут обратиться в районный исполкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тарифы для населения на услуги по содержанию домов и придомовых территорий повышены на 30 процентов, на услуги по вывозу бытовых отходов - также на 30 процентов. Тарифы на водоснабжение и водоотведение (суммарно) - повышены до 21 рубля 55 копеек за 1 кубический метр.

В министерстве строительства и жилищно коммунального хозяйства также отметили, что индексация тарифов позволит поддержать коммунальное хозяйство Республики в исправном и устойчивом состоянии, остановит и ликвидирует наметившиеся проблемы и позволит подготовиться к зимнему периоду. При этом повышение тарифов не должно сказаться на достатке граждан.

- Если сравнивать их с теми же украинскими, то тарифы в Республике будут по-прежнему в разы ниже. Специалисты рассчитали, что в среднем по Республике величина чека изменится в пределах 200-300 рублей по одному домохозяйству, - заявили в ведомстве.

Конкретно

Если до поднятия тарифов по данным официального сайта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства за жильё в среднем нужно было платить 3 рубля 44 копейки за квадратный метр, то сейчас эта цифра увеличилась до 4 рублей 47 копеек. В расчете на квартиру в пятьдесят квадратов вместо 172 рублей нужно будет заплатить 224 – на 52 рубля больше.

За вывоз бытовых отходов до поднятия цен в среднем нужно было заплатить 13 рублей 92 копейки с человека, то сейчас эта цифра выросла до 18 рублей 10 копеек. Если брать семью из трех человек, то общая сумма выросла почти на 13 рублей.

За воду и стоки вместо 13 рублей 95 копеек (в среднем по Республике) за один метр кубический нужно будет платить 21 рубль 55 копеек. При расчете расхода на 10 кубов имеем разницу в 76 рублей.

Почему поднялись цены

Разговоры о повышении стоимости коммунальных услуг ходили практически все лето. Жители Республики были уверены – поднятия цен не миновать. Первая причина – тарифы оставались неизменными на протяжении всей войны. Вторая – накануне подняли пенсии и зарплаты. Оставалось неясно – какая цифра будет в платежках после повышения тарифов.

Все разъяснилось только в конце августа. На заседании Правительства были приняты нормативные правовые акты, которые пересматривают размеры тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами.

- В ходе заседания был установлен предельный индекс изменения действующих тарифов. Приняты нормативные правовые акты, которые позволят достичь безубыточной деятельности профильных предприятий, предоставляющих данные услуги, - заявил тогда министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Действующие до сентября тарифы для населения были утверждены семь лет назад. Еще в начале войны Глава Республики Александр Захарченко объявил мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги. Это удавалось благодаря запасу прочности коммунальной сферы – прежде всего ответственности и самоотверженной работе тружеников коммунального хозяйства и рациональному использованию ресурсов. Но со временем даже эти факторы подвергаются разрушительному воздействию внешних обстоятельств.

Руководитель ведомства отметил, что для данной меры появились экономические основания. Изменения в тарифной политике – продуманные и выверенные.

- Современные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства достались нам в наследство со времен распада Советского Союза. С каждым годом усиливается и всё больше заявляет о себе уровень износа инженерных сетей и объектов инфраструктуры. Сегодня износ достиг семидесяти процентов. Это требует всё увеличивающихся затрат на проведение капитальных ремонтов, которые не проводились в необходимых масштабах при Украине. Неконкурентная, на фоне других секторов экономики, заработная плата у персонала способствует вымыванию профессиональных кадров из отрасли.