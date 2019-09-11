«Здесь все наше!» Украинские военные не платят за покупки в магазинах

На «горячую линию» министерства внутренних дел Луганской Народной Республики поступил звонок от кассира одного из супермаркетов, расположенных в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

- Женщина сообщила, что поведение некоторых офицеров бригады остается крайне хамским и агрессивным. Так, два офицера, периодически закупающиеся в супермаркете алкоголем и продуктами, элементарно не расплачиваются за покупки. Аргументируют они такие поступки тем, что являются защитниками простого народа, и народ должен быть им за это благодарен, - рассказывают о звонке кассира в пресс-службе министерства.

«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Справедливо? Да и вообще, здесь все наше!» - с такими словами офицеры выносили мимо кассы корзины с продуктами. Оплачивать недостачу кассир была вынуждена самостоятельно.

Такие случаи не единичные. Местные жители то и дело жалуются на беспредел со стороны украинских вояк. В некоторых поселках они без разговоров могут зайти во двор и выбрать для себя курочку или свинку. А если хозяева начинают ругаться, чтобы добиться справедливости, те начинают распускать руки.

Руководители магазинов и ларьков вблизи мест дислокации украинских венных предпочитают вовсе не работать. Говорят – так выгоднее.

- Знакомый держал небольшой ларек. Товара было немного, но копеечку с этого имел. Когда пришли военные, стал чуть ли не банкротом. Те постоянно брали в долг. Отказать им было нельзя, - рассказывает жительница украинского поселка, которая приезжает в Луганск навестить родственников. - Долги не отдавали. В основном военные менялись с периодичностью в несколько месяцев. Приходили новые и тоже требовали записать их счет в тетрадку. И так по кругу. Вот он и решил закрыть лавочку, чтобы не обслуживать вояк бесплатно.

«Горячая линия» действует в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики уже больше двух лет - на нее могут позвонить жители с подконтрольной незалежной территории. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях украинских военных.