Представитель Донбасса сделал заявление о разведении сил и средств на линии соприкосновения

По завершению переговоров с украинской стороной, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что по вопросу разведения сил и средств на участках № 2 и 3 (Золотое, ЛНР и Петровское, ДНР) удалось немного продвинуться, но к окончательным результатам прийти не удалось.

- ЛНР и ДНР исходили из необходимости добиться окончательного разведения не на бумаге, а на деле, - говорит Дейнего. - Для этого необходимо устранить все нарушения на участках разведения, которые с украинской стороны десятки раз фиксировала ОБСЕ, провести демонтаж укреплений и разминирование на участках. А момент завершения всех этих работ с обеих сторон должна верифицировать СММ ОБСЕ. Именно это и будет настоящим завершением разведения.

Для решения этого вопросы республики Донбасса предложили согласовать и подписать на предстоящем заседании Контактной группы в Минске дополнение к Рамочному решению проект графика, описывающий длительность и сроки проведения работ.

- Должен отметить, что проект такого дополнения был представлен еще на одном из предыдущих заседаний в Минске, - сообщает министр. - Представители Украины вместо этого пытались свести разговор исключительно к датам начала разведения. Но как только дело доходило до фиксации конкретных обязательств, тут же под всевозможными предлогами уклонялись от обсуждения, в том числе манипулируя вопросами трактовки рекомендаций «нормандской четверки».