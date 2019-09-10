2019-09-10T21:22:25+03:00
Политика

Встаньте, рыбы, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг – почему рыбы в водоеме у "Донбасс Арены" закружились в хороводе

Дончане в соцсетях обсуждают странные хороводы, которые устроили красные рыбки в речушке у гостиницы «Виктория»
Ольга ГОРДО
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Хоровод рыбок "Комета". Фото: Сергей БелыйХоровод рыбок "Комета". Фото: Сергей Белый
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В донецких группах активно обсуждаются фотографии, которые сделал один из жителей города Сергей Белый. На снимках запечатлен хоровод красных рыбок которые живут в речушке у гостиницы «Виктория».

- Все произошло на моих глазах! Плыли рыбки себе колонной, а потом стали в кольцо закручивать свой строй!, - пишет Сергей на своих страничках в соцсети.

Рыбы плыли себе "строем" и вдруг закрутились в ровный хоровод. Фото: Сергей Белый

Рыбы плыли себе "строем" и вдруг закрутились в ровный хоровод. Фото: Сергей Белый

Вопрос «чего это они?» возник практически у всех дончан. Что за поведение? Откуда такие хороводы?

Прокомментировать хоровод золотых рыбок «Комсомолка» попросила зоолога, преподавателя донбасской аграрной академии, Ольгу Суханову:

- В принципе для аквариумных рыб сбор в такие большие стаи – не характерен. Но если рассматривать обитание в дикой природе, они в принципе такое устраивают. Это что-то на генетическом уровне у них заложено. Некоторые рыбы образуют стаи в виде сферы и кружат, как большой шар вращается. Но это если они собираются в стаи и какое-то время живут. Бывают бесформенные стаи рыб, которые меняют форму в зависимости от течения. Такая вот особенность рыб. В дикой природе такие стаи образкются как защита от хищников. Те же сельди, например. Возможен так же вариант, что в воде недостаток кислорода. Вот таким кружением – «перемешивают», насыщают воду кислородом.

- Это декоративные рыбки и искусственная и речушка в парке мало смахивает на океан, а поведение то же?

- Ну, искусственно выведено как? В основе конкретно этих рыб, а это судя по всему это золотые рыбки породы "Комета", – карась обыкновенный. Ну а дальше – наросты на голове, выпученные глаза, форма тела не как у карасей – это уже примеси других пород. Карась – рыба неприхотливая. Особенных условий содержания, не требует. Карась быстро приспосабливается к различным условиям. Собственно, поэтому эти рыбки живут в этом водоеме так долго и в таком количестве. Скорей всего адаптировались к нашим условиям.

- А люди беспокоятся – как они там выживают?

- Летом в любом случае переживать за них не стоит. Зимний период, если за ними присматривают, кормят и им есть куда уйти на глубину, или есть приток свежей воды, то переживать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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