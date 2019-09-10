«Три дня без войны» - детям Донбасса подарят каникулы в Питере

Руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» и основатель в Питере Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров рассказал «Комсомолке» об очередном замысле – проекте «Три дня без войны» для детей из Донбасса.

- Герман, привет Питеру из Донецка! Вопросов много, начнем с того, как родилась такая идея? – спрашиваю своего собеседника.

- На самом деле, дети из Донбасса приезжают в Питер регулярно, и мы немало общаемся. Они видят город, а я, в свою очередь, вижу их восторг. Вот это общение решено было продолжить. Мы знакомим детвору с неравнодушными людьми, поддерживающими Донбасс, и я понял, как это важно, чтобы дончане видели: мы с ними – одно целое. Могут предавать и лгать политики, но наше родство, русских по духу людей, глубже и сильнее. И особенно это должна понимать наша молодежь, за которой будущее.

Герман Владимиров - отец двоих детей, поэтому прекрасно знает, как заинтересовать детвору. Фото: архив Германа Владимирова

- Три дня без войны, как я поняла, дети будут знакомиться с Питером. Как вы это предполагаете делать?

- Как общественники, мы не потянем крупные группы детей. Но от 3 до 5 человек на три дня в Питер, думаю, вполне сможем организовать. Решение это не сиюминутное, а хорошо взвешенное и продуманное с единомышленниками. Мы будем приглашать детей из простых семей, тех, кому такая поездка была бы точно не по карману, детей из прифронтовых районов, а также детей, отличившихся в учебе или спорте, с активной гражданской позицией. Это станет лучшей мотивацией для достижений ребят в учебе и всестороннем развитии.

Дети Донбасса частые гости в Питере. Фото: архив Германа Владимирова

- Что нужно им для того, чтобы попасть в ваш проект?

- Просто подать заявку на участие в проекте «Три дня без войны», написав о своем желании на адрес: novorossialife@mail.ru. Там они в свободной форме рассказывают о себе, о семье, своих достижениях и, конечно, о том, что пережили за годы войны. Если это пишут родители, то основное – это ответить на вопрос, почему ваш ребенок достоин этой поездки? Вот, например, письмо от женщины из Иловайска, у которой двое детей, а отец воевал с 2014 года и подорвался на мине. Она приложила к письму фото детских грамот и дипломов с соревнований, дети занимаются в спортивных секциях. У нас уже таких писем накопилось немало и на октябрь группа детей уже сформирована. Это будет первая поездка в рамках проекта. Вообще же планируем такие поездки раз в месяц.

Мальчик из Горловки уже не помнит, как выглядят настоящие самолеты.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А что ждет детвору и как это будет организовано?

- В Питер детвору будем доставлять на автобусах. Снимаем для них жилье. Это будет необычное путешествие в Питер, без лишней официальщины, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно. При них будет, конечно, взрослый – ответственный за группу. Планируем не только показывать детям Питер с его музеями, парками развлечений и памятниками архитектуры, но и водить их на концерты, знакомить с интересными личностями, чтобы это общение было не дистанционным «сцена-зритель», а непосредственно за общим столом с чаепитием. Дети смогут познакомиться и запросто побеседовать с нашими музыкантами. Одна поездка будет непохожей на другую, мы постараемся максимально разнообразить эти три дня, чтобы они стали незабываемыми для детей.

Питер дарит поистине безграничные возможности для досуга. Фото: архив Германа Владимирова

Важно, чтобы дети увидели ту Россию, для которой Донбасс – не пустой звук. Вот эта идея единения Донбасса и России – ключевая в этом проекте. К тому же этот проект будет реализован не на государственном уровне, а непосредственно организован общественниками, то есть гражданским обществом, которому не плевать на Донбасс и его судьбу. Потому что преступно разграничивать Донбасс и Россию. Я это говорил и повторять буду – мы с вами одно целое.

- Замысел хороший, но как вы его будете осуществлять? Помощники есть?

- Как только мы объявили об этой идее, с нами связалась волонтерская организация «Теплосердец», предложившая свою помощь в организации дороги. Также отозвались некоторые чиновники, которых я в силу различных причин пока не могу назвать. Надеемся, что еще отзовутся желающие помочь и это станет долгосрочным проектом.

- Наверное, дети побывают и в вашем Музее воинской доблести Донбасса?

- Обязательно. Я ведь не сказал главного! Недавно нам выделили в центре Питера на площади Восстания помещение для нашего музея с отдельным концертным залом. Сейчас там идут ремонтные работы. Это будет Музейный центр боевого братства России, где фундаментально будет представлен Донбасс в числе других экспозиций. Так мы становимся ближе, объединяются ветераны всех войн. Мы не ставим Донбасс отдельно, он – тоже Россия. И, конечно, дети смогут это все увидеть. Для них мы будем проводить специальные очень интересные экскурсии. И приложим все усилия, чтобы дети приезжали не в гости, а из своего дома – в такой же родной дом.