В последнее время у украинских спецслужб появилась тенденция – вербовать людей с психологическими патологиями. Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики вышли на жительницу поселка Новосветловка, которая состоит на психиатрическом учете и была завербована украинским националистическим батальоном «Айдар» (запрещенная в РФ организация) для проведения на территории Республики диверсий.

- Мы задокументировали факт использования украинскими силовиками асоциальных элементов и лиц с психологическими патологиями для проведения разведывательной и иной подрывной деятельности на территории Народных Республик Донбасса, - сообщили в МГБ ЛНР.

Жительница Новосветловки была завербована украинскими вооруженными формированиями в 2014 году. В то время поселок находился в осаде националистического батальона, боевики которого превратили жизнь местных жителей в ад.

- После освобождения поселка Новосветловка пособница «Айдара» (запрещенная в РФ организация) выехала на Украину в составе нацбатальона, где до конца 2018 года оказывала содействие силовикам. По состоянию здоровья женщина была вынуждена вернуться в Республику, где сейчас проходит лечение, - рассказали в министерстве госбезопасности.

Сотрудники министерства государственной безопасности установили, что подбор кандидатов на вербовку проводится украинскими силовиками также через действующие на Украине общественные организации и благотворительные фонды, работающие с различными категориями населения.

- Оперативный интерес представляют граждане с пониженной социальной ответственностью, а также лица с расстройствами психики, неспособные отдавать отчет в своих действиях, - сказали в МГБ Республики.