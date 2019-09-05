2019-09-05T18:52:20+03:00
Политика

«Не хочу я видеть танки с самолетами!» Мальчик из Донбасса растрогал соцсети стихотворением о войне

Видео, на котором мальчик рассказывает стих собственного сочинения о Донецке, Горловке и Победе, взорвало интернет [видео]
Ольга ГОРДО
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Мальчик из Донбасса растрогал соцсети стихотворением о войне. Фото: скриншот видеоМальчик из Донбасса растрогал соцсети стихотворением о войне. Фото: скриншот видео
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Несколько дней соцсети обсуждают видео, где мальчишка лет пяти читает стихи собственного, так сказать, сочинения. Как частенько бывает у детей 3-5 лет, когда на них никто не смотрит, они превращаются в певцов, чтецов, артистов, в общем, в «звезд». У девочек при этом непременный атрибут – зеркало. Текст песен или стихов зачастую собственного сочинения – что вижу, то пою. Дети поют про игрушки, детский сад, родителей, братиков, сестричек, друзей, животных. У большинства родителей есть такое умильное хоум-видео.

Чем же этот мальчишка вызвал такой интерес? А все дело в том, что мальчишка, судя по виду, ровесник войны, с выражением воодушевленно рассказывает свой детских стих о том, что его окружает – танки, мины, война, Победа, Донецк, Горловка, плохие солдаты, мир – вот что стало сюжетом для стихотворения малыша. Плюс природное обаяние и то, как с выражением, правильно расставляя акценты и интонируя, рассказывает свой стих мальчик.

- Да будет так! Ура! Ура! Ура! - комментирует пользователь Каменчанин.

- Дети как губки впитывают и хорошее и плохое. Даже если их огораживать от информации, все равно они умнее нас. Вот еще одно доказательство, - пишет Сергей Черный.

- Правильный пацан! Наш! «Нам нужна одна победа»! - присоединяется Богдан Анин.

Мальчик читает стих о Донецке.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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