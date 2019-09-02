2019-09-02T12:21:07+03:00
Политика

«Я не хотел в школу, меня мама заставила»: Как прошел первый звонок в донецкой школе

В Донецке прошли торжественные линейки и прозвенели первые звонки [фото]
Ольга ГОРДО
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Первоклассник Григорий: "Я не хотел в школу, меня мама заставила"Первоклассник Григорий: "Я не хотел в школу, меня мама заставила"Фото: Ольга ЖУКОВА
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Со вчерашнего дня в городе полно людей с цветами. На общем фоне выделяются родители «первоклассники» Оно и понятно. Если для бывалых родителей 1 сентября – так себе праздник, то для «первоклассников» - это Событие! В транспорте, на улицах, в магазинах, на площадках, только и разговоров, что про Первое Сентября.

Первый звонок Фото: Ольга ЖУКОВА

Первый звонокФото: Ольга ЖУКОВА

Возле цветов: «Так! Давай букеты отвезем к вам, у вас подвал, там прохладно, не дай бог до завтра завянут! А как его завтра забрать? А, ничего - встану в пять - смотаюсь заберу"

В транспорте: «Тамара Михайловна, напомните пожалуйста, линейка на сколько завтра? А банты обязательно чисто белые? У нас с голубенькой полосочкой, ничего? Или новые купить? Тормозок давать? Нет? Только воду? А как же ж она весь день голодная? А, завтрак будет и забирать в 11:40? А учебники уже обернутые приносить?»

И это по телефону. Представьте, что творится в родительских чатах.

В магазине канцелярии, папа, обращаясь к взъерошенному пацаненку на вид лет шести:

- А напомни-ка Евгений, мы все тебе купили? Мама нас ругать не будет?

- Все купили. И всего запасного тоже купили. И если у кого-то в классе не будет ручки или тетрадки – я дам. У меня много запасного.

И вот торжественный момент настал! Линейка, банты, галстуки, цветы, шарики. В секторе первоклашек волнение и умиление витают в воздухе.

Родители "певоклассники" очень волнуются Фото: Ольга ЖУКОВА

Родители "певоклассники" очень волнуютсяФото: Ольга ЖУКОВА

Сами же первоклашки, как и положено, разные и непосредственные. Мой знакомый психолог считает, что с трех до шести – дети самые искренние и непосредственные. Именно с детей этого возраста взрослым надо брать пример.

Разумеется, «Комсомолка» не могла упустить случай получить искренние ответы. И получила.

На фоне совсем крохотных девчушек выделялся серьезный парень. Звать Григорий.

Первоклассник Григорий: "Я не хотел в школу, меня мама заставила" Фото: Ольга ЖУКОВА

Первоклассник Григорий: "Я не хотел в школу, меня мама заставила"Фото: Ольга ЖУКОВА

- Хочешь в школу, - спрашиваю

- Нет, - говорит, - меня мама заставила.

- И что, не удалось маму уговорить не отдавать?

- Нет. Я по-всякому пробовал – плакал, капризничал и даже послушным был.

- Ну, может тебе еще понравится в школе. Мама же в плохое место тебя не отправит, она же тебя любит.

- Сомневаюсь уже. Но, я пообещал не плакать и привыкнуть.

- Молодец!

Рядом с Григорием девочка с корзинкой цветов:

Первоклашка с корзинкой обещала все выяснить, что там происходит в школе и рассказать Фото: Ольга ЖУКОВА

Первоклашка с корзинкой обещала все выяснить, что там происходит в школе и рассказатьФото: Ольга ЖУКОВА

- Как думаешь, зачем школы нужны?

- Я же еще там не была, еще не знаю что там.

- Даже не представляешь куда вас поведут сейчас?

- Мама говорит, что учится, наверное. А подружка говорит, что там можно баловаться.

Обещала рассказать, когда сама разберется.

Самые мелкие на линейке Снежана и Римма. Снежана очень активная эмоциональная девочка, Римма спокойная

А некоторые очень даже хотят Фото: Ольга ЖУКОВА

А некоторые очень даже хотятФото: Ольга ЖУКОВА

- Девчонки, хотите в школу?

- Да, потому что взрослой быть хорошо, - отвечает Снежанна

- То есть, в школу надо идти, чтоб стать взрослой?

- Ну да, в садик уже не пустят, мне шесть с половиной. В школе интересней

- Так чтоб время быстрей прошло пока вырастешь, надо ходить в школу?

- Ну да

Римма:

- А моя сестренка не хочет ходить в школу, она умная, но не хочет.

- Она уже учится в школе?

- Нет, в сад. Не хочет в школу.

Шарики с загаданными желаниями отправились их исполнять Фото: Ольга ЖУКОВА

Шарики с загаданными желаниями отправились их исполнятьФото: Ольга ЖУКОВА

Слушала ответы и понимала, что психолог прав. Никогда у меня еще не было таких приятных и искренних собеседников!

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям, и желает первоклашкам привыкнуть к школе, понять, что там происходит, стать взрослыми и умными! Счастливого пути!

ИСТОЧНИК KP.RU

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