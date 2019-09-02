«Я не хотел в школу, меня мама заставила»: Как прошел первый звонок в донецкой школе
Со вчерашнего дня в городе полно людей с цветами. На общем фоне выделяются родители «первоклассники» Оно и понятно. Если для бывалых родителей 1 сентября – так себе праздник, то для «первоклассников» - это Событие! В транспорте, на улицах, в магазинах, на площадках, только и разговоров, что про Первое Сентября.
Первый звонокФото: Ольга ЖУКОВА
Возле цветов: «Так! Давай букеты отвезем к вам, у вас подвал, там прохладно, не дай бог до завтра завянут! А как его завтра забрать? А, ничего - встану в пять - смотаюсь заберу"
В транспорте: «Тамара Михайловна, напомните пожалуйста, линейка на сколько завтра? А банты обязательно чисто белые? У нас с голубенькой полосочкой, ничего? Или новые купить? Тормозок давать? Нет? Только воду? А как же ж она весь день голодная? А, завтрак будет и забирать в 11:40? А учебники уже обернутые приносить?»
И это по телефону. Представьте, что творится в родительских чатах.
В магазине канцелярии, папа, обращаясь к взъерошенному пацаненку на вид лет шести:
- А напомни-ка Евгений, мы все тебе купили? Мама нас ругать не будет?
- Все купили. И всего запасного тоже купили. И если у кого-то в классе не будет ручки или тетрадки – я дам. У меня много запасного.
И вот торжественный момент настал! Линейка, банты, галстуки, цветы, шарики. В секторе первоклашек волнение и умиление витают в воздухе.
Родители "певоклассники" очень волнуютсяФото: Ольга ЖУКОВА
Сами же первоклашки, как и положено, разные и непосредственные. Мой знакомый психолог считает, что с трех до шести – дети самые искренние и непосредственные. Именно с детей этого возраста взрослым надо брать пример.
Разумеется, «Комсомолка» не могла упустить случай получить искренние ответы. И получила.
На фоне совсем крохотных девчушек выделялся серьезный парень. Звать Григорий.
Первоклассник Григорий: "Я не хотел в школу, меня мама заставила"Фото: Ольга ЖУКОВА
- Хочешь в школу, - спрашиваю
- Нет, - говорит, - меня мама заставила.
- И что, не удалось маму уговорить не отдавать?
- Нет. Я по-всякому пробовал – плакал, капризничал и даже послушным был.
- Ну, может тебе еще понравится в школе. Мама же в плохое место тебя не отправит, она же тебя любит.
- Сомневаюсь уже. Но, я пообещал не плакать и привыкнуть.
- Молодец!
Рядом с Григорием девочка с корзинкой цветов:
Первоклашка с корзинкой обещала все выяснить, что там происходит в школе и рассказатьФото: Ольга ЖУКОВА
- Как думаешь, зачем школы нужны?
- Я же еще там не была, еще не знаю что там.
- Даже не представляешь куда вас поведут сейчас?
- Мама говорит, что учится, наверное. А подружка говорит, что там можно баловаться.
Обещала рассказать, когда сама разберется.
Самые мелкие на линейке Снежана и Римма. Снежана очень активная эмоциональная девочка, Римма спокойная
А некоторые очень даже хотятФото: Ольга ЖУКОВА
- Девчонки, хотите в школу?
- Да, потому что взрослой быть хорошо, - отвечает Снежанна
- То есть, в школу надо идти, чтоб стать взрослой?
- Ну да, в садик уже не пустят, мне шесть с половиной. В школе интересней
- Так чтоб время быстрей прошло пока вырастешь, надо ходить в школу?
- Ну да
Римма:
- А моя сестренка не хочет ходить в школу, она умная, но не хочет.
- Она уже учится в школе?
- Нет, в сад. Не хочет в школу.
Шарики с загаданными желаниями отправились их исполнятьФото: Ольга ЖУКОВА
Слушала ответы и понимала, что психолог прав. Никогда у меня еще не было таких приятных и искренних собеседников!
«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям, и желает первоклашкам привыкнуть к школе, понять, что там происходит, стать взрослыми и умными! Счастливого пути!
ИСТОЧНИК KP.RU