Жители Донецка: Нам так не хватает Кобзона!

Сегодня с самого утра сотни жителей стали собираться на площади возле дворца молодежи «Юность», где стоит памятник Иосифу Кобзону – народному артисту СССР и Герою ДНР. Для дончан он был не просто великий земляк и певец, которым гордился каждый житель. После событий 2014 года Иосиф Давыдович стал для восставшего Донбасса олицетворением, символом поддержки всей России.

Галина Борисова вспоминает, что после концертов Кобзона выходила, словно окрыленнаяФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

- Была на всех его концертах, после них выходила, словно окрыленная, - рассказывает жительница Калининского района Донецка Галина Борисова. - Иосиф Давыдович вселял нам надежду и уверенность в будущем. Мы словно за каменной стеной были. Нам так его не хватает. Очень плохо нам сейчас без Кобзона, без Захарченко, они ушли почти в один день. Мы плачем.

Среди пришедших на митинг министр культуры ДНР Михаил Желтяков. Он организовывал поездки в Донецк Иосифа Кобзона, сопровождал его на многих мероприятиях.

Михаил Желтяков рассказал, как была важна поддержка Кобзона все эти годыФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

- Иосиф Кобзон, когда приезжал, всегда спрашивал: «Ну как дела, господин министр?». А приезжал Иосиф Давыдович в Донбасс несколько раз в год. Очень запомнился 2014-й, - вспоминает Михаил Васильевич. – С приездом Кобзона мы сразу поняли – Россия нас поддерживает, не бросит. Его веское слово придавало нам силы и уверенность все эти годы. Человека, так сильно любящего свой край, наверное, больше нет. Все концерты Иосифа Давыдовича не были похожи. Он привозил в Донецк выдающихся исполнителей и выявлял у нас таланты. Давал им дорогу в большую жизнь, проводил конкурс «Я люблю тебя жизнь!». А теперь дончане участвуют в фестивале имени Кобзона «Красная гвоздика» и завоевывают призовые места. Я хорошо знаю: Иосиф Давыдович до последней минуты, до последнего вздоха был с нами.

Курсанты открыли торжественное возложение цветовФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Отдать дань уважения великому певцу и земляку пришли Глава ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка,

- Иосиф Давыдович навсегда в истории Донбасса. Навсегда в истории нашей большой Родины, - сказал Денис Пушилин. - Его жизненный путь – это очень яркий пример, каким человеком нужно быть и какой след оставить после себя… Кобзон приезжал, когда было опасно, когда стреляли. Он был здесь, оказывал гуманитарную помощь, оказывал неоценимую поддержку местным талантливым ребятам. Таким он теперь останется в памяти на века.

Денис Пушилин преклонил колено перед великим землякомФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

После митинга обладатель специального приза имени Иосифа Кобзона на Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» Алексей Аносов исполнил песню «Не измени своей земле», посвященную великому земляку.

А потом зазвучала песня «Память» в исполнении Кобзона. И под слова: «И память-снег летит и пасть не может…» дончане понесли цветы к подножию памятника Иосифу Кобзону. Их было столько много, что казалось певец, погрузившись по колено, шагает по красному морю.

Дончане несли красные розы и гвоздики к памятнику великому землякуФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

КСТАТИ

Памятник в Донецке великому певцу установили ровно за 15 лет до его смерти

Это потрясающее совпадение: монумент Кобзону в Донецке на площади у Дворца молодежи «Юность» установили за 15 лет до смерти великого певца - 30 августа 2003 года. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР, родившегося в Донецкой области. Великий певец лично приехал на этот торжественный момент.

Идея создания памятника принадлежит организации «Землячество Донбассовцев в Москве». Автор памятника — московский скульптор Александр Рукавишников.

Двухметровый монумент был отлит из бронзы в Смоленске. Дончане любили фоторафироваться в обнимку с мэтром, а гости города – и подавно, считая это чисто донецкой достопримечательностью.

Говорят, Кобзон был против прижизненного памятника себе. Но Иосифа Давыдовича. Аргумент – такие памятники ставятся великим землякам за их достижения. Тогда мэтр сказал, что сам выберет место, скульптора и заплатит за работу.

В один из визитов в военный Донбасс Кобзон сфотографировался вместе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым на фоне памятника.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В один из его визитов в военный Донбасс Кобзон, проезжая мимо собственного памятника, вышел и сфотографировался вместе с обозревателем «Комсомолки» Александром Гамовым.

Кстати, когда начинались известные события в марте 2014 года, майданутые вандалы облили монумент оранжевой краской, а в апреле выкрасили в цвета украинского флага. Дончане это гневно осудили. Быстро очистили памятник и берегли его от подобных «покушений».