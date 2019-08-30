Друг семьи Александра Захарченко: «Он был жестким с равными ему – с мужчинами, а с женщинами и стариками был джентльменом»

Сейчас Людмила Изотова живет в Крыму, а когда-то в поселке Октябрьском она была соседкой Александра Владимировича, еще до того, как он стал главой ДНР. Дружили семьями, дружили и их дети. Все праздники вместе, жизнь друг у друга на виду.

Принес тормозок и бутылку «Пепси»

- Это были, как сейчас говорят, «лихие 90-е». Саша был тогда женат на Людмиле Сафоновой (непонятно по какой причине, первую жену во многих источниках нарекли Натальей, это неправильно – автор), это была его первая семья. Именно Людмила подарила ему троих сыновей – старшего – Сережу и близнецов – Анатолия и Владимира, - рассказывает она. - Выживали все, как могли. Донецком в те времена заправлял Алик Грек. Он помог многим начать свой бизнес. Помог и Саше. Тот начал открывать сигаретные киоски, его даже табачником прозвали. Конечно, подробностей бизнеса я не знаю, но знаю точно, что Саша был достаточно жестким человеком, даже жестоким. Но только с равными ему – с мужчинами. Другое дело – дети, женщины, старики. Тут он был настоящий джентльмен – мягкий, снисходительный, понимающий.

С мужчинами он был жестким, зато с женщинами - великодушным. Фото: novorosinform.org

И это было присуще ему и потом. Суровый и твердый с военными и подчиненными, он совершенно преображался с женщинами. Я помню, как он разговаривал со вдовами погибших. Ласковый, добрый, даже где-то чуть растерянный. Вот такие понятия чести и благородства у обычного паренька с донецкой окраины.

- Как-то у меня даже денег на хлеб не было, пришла одолжиться к Сашиной теще – Ирине. А та отказала, - вспоминает Людмила. – А вечером ко мне влетает Сашка. Видимо, теща сказала, что я приходила. Чего он мне только не принес – хлеб, колбасу, масло, что-то еще. Но самое главное – бутылка «Пепси»! Представляете это тогда? Вот эта бутылка меня совершенно потрясла, настолько это было роскошью. В этом был он весь – щедрый, великодушный во всем. И, конечно, романтик. Что уж там! Женщины им крутили. За все время, что мы жили в одном подъезде, я только пару раз встречала их вместе с женой, гуляющими с коляской. В основном же гулял всегда он сам. И сыновей своих он вырастил настоящими мужчинами. Вот это истинно пацанское «сказал-сделал» в нем было. Мне кажется, это еще и так характерно для Донбасса.

В нем жила совесть

Потом Людмила уехала в Крым, но общение не прервалось.

- А когда началась война, он попросил, чтобы его мальчики погостили у меня в Крыму. Так он мог быть спокоен, что через семью не смогут повлиять на него. Ну какой вопрос, говорю, конечно, пусть приезжают, - рассказывает Людмила. – И что за парни у него – воспитанные, интеллигентные, светлые! Целый год мы вместе прожили душа в душу. Сейчас его сын Сережа уже женился, как и отец, рано. А близнецы – Вова и Толик живут вместе с мамой в Донецке. Мой внук до сих пор по ним скучает. Нужно сказать, что Саша помогал и жене, и детям, даже когда ушел к другой женщине.

Таким он останется в памяти тысяч дончан. Фото: novorosinform.org

- Людмила, ваша реакция, когда узнали, что друг и сосед вдруг стал Главой, пусть и непризнанной, но республики? – спрашиваю ее.

- Ну, конечно, удивление. А затем радость от понимания, насколько это правильно. Он был простой, образование – техникум промавтоматики. Не риторик ни разу, но при этом насколько он был честен и убедителен в своих выступлениях. И люди верили ему поэтому, он был один из них, плоть от плоти. Был у него талант– за множеством деталей увидеть самое главное и идти к этому. Он умел отметать всю шелуху, лишние эмоции, ненужные разговоры и вычленял за всем этим единственную важную цель, которой добивался. Еще, что тоже его характеризует, он не предавал своих. Вот эти мужские понятия товарищества для него были всегда святы. При всех его недостатках, у него была совесть. А это - большая редкость.

- После гибели Главы чего только не писали всякие СМИ с сомнительной репутацией, что Захарченко жив и на самом деле вывезен спецслужбами…

- Это бред. Сережа – его сын показывал моей дочери видео с похорон. Его дети страшно переживали трагедию. Никогда бы Александр Владимирович не пошел бы на такой фарс. А уж, чтобы сделать настолько больно своим близким, даже речи быть не может. Это было просто не в его характере. Он даже в политике оставался искренним, настоящим, без двойного дна.