2019-09-01T21:24:39+03:00
Политика

Премьера в Донецкой муздраме: Сказочная игра в куклы раскрывает героев «Дюймовочки» совершенно по-другому

В Донецком музыкально-драматическом театре открылся 93-й театральный сезон
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ruВ «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ru
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1 сентября Донецком музыкально-драматическом театре имени М.М. Бровуна открылся 93-й театральный сезон. По этому случаю пришедших в театр юных театралов, а также их родителей встречали Феи цветов.

В этот день на Новой сцене состоялась премьера детского спектакля Виталия Юсупова «Дюймовочка», что по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. а ближе к вечеру на Большой сцене «зажигали» побившие все рекорды по аншлагам – гоголевские «Игроки» Василия Маслия.

В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ru

В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ru

- В основе спектакля, конечно же, известная волшебная история, но режиссер изобрел жанр – «сказочная игра в куклы», раскрывающий героев совершенно по-другому, - рассказала о «Дюймовочке» генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова. - На сцене меняются несколько локаций, используются куклы и маски, четко проведена грань между плохим и хорошим, настоящим и фальшивым, но даже отрицательные персонажи становятся способны на благородный поступок. Ведь человеку с отзывчивым сердцем во всех его замыслах будут помогать не только верные друзья, но и весь мир.

В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты, звучат остроумные шутки и веселые песни, автор текстов которых – Анна Цыбань. Музыкой и аранжировкой занимался композитор Дмитрий Муравьев. Это четвертая по счету детская сказка на Новой сцене муздрамы.

В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ru

В «Дюймовочке» задействованы артисты драмы, балета и вокалисты. Фото: muzdrama.ru

- Эту пьесу по мотивам произведения Андерсена я посвятил своей любимой дочери. А теперь к постановке подходил не только с точки зрения отца, но и дедушки, - отметил режиссер Виталий Юсупов. - Родителям хочется, чтобы их ребенок был гораздо счастливее их самих, не знал горестей и бед, чтобы на его жизненном пути встречались только хорошие люди. Я намеренно оставил изначальный философский смысл автора, но добавил и свои символы: здесь нет случайностей. Дети поймут эту сказку по-своему, а взрослые задумаются над многими серьезными вещами.

Зрители муздрамы уже знакомы с режиссерским талантом Виталия Юсупова: в числе его работ «Шоу продолжается», «Путешествие» Э.-Э. Шмитта, «Обратная сторона Луны» Сеппо Кантерво.

По окончании спектакля герои сказки подарили всем малышам сладкое угощение – печенье в виде цветов.

Вечером на Большой сцене «зажигали» побившие все рекорды по аншлагам – гоголевские «Игроки» Василия Маслия. Фото: muzdrama.ru

Вечером на Большой сцене «зажигали» побившие все рекорды по аншлагам – гоголевские «Игроки» Василия Маслия. Фото: muzdrama.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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