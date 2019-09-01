2019-09-01T20:54:37+03:00
Политика

Вместо праздничного фейерверка: Украинские военные расстреливают из артиллерии юбилейную Горловку

240-летие города проходит под нескончаемые обстрелы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Горловке украинские военные стреляют теперь из пушек. Фото: Пресс-служба штаба ООСПо Горловке украинские военные стреляют теперь из пушек. Фото: Пресс-служба штаба ООС
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Это надо быть несгибаемым горловчанином, чтобы во время мощных обстрелов не бежать в подвал, а гордо шагать в праздничной колонне.

Утро в Горловке началось с минометного обстрела поселка шахты 6/7. Потом был перерыв. А днем с половины второго украинские силовики стали наращивать обстрелы. По центру города, где проходили торжества, не били. Но окраины Горловки сотрясались от разрывов. ВСУ применили даже 122-миллиметровые пушки.

Сухие строчки отчета представительства ДНР в СЦКК свидетельствуют о масштабности обстрелов, которые обрушились на жителей многострадального города.

Если их читает житель Киева и Львова, то пусть представит, что праздник проходит у него в городе, а по нему стреляют родные оккупанты. Именно такого определения заслуживают украинские «херои», которые сейчас творят беспредел в Донбассе. И помните, киевляне и львовяне, – мир в Донбассе наступит только после ухода из региона украинской армии.

Только несгибаемые горловчане могут во время мощных обстрелов не бежать в подвал, а гордо шагать в праздничной колонне. Фото: admin-gorlovka.ru

Только несгибаемые горловчане могут во время мощных обстрелов не бежать в подвал, а гордо шагать в праздничной колонне. Фото: admin-gorlovka.ru

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало следующие обстрелы территории ДНР на Горловском направлении:

- 13:30 - Зайцево Южное: выпущено 10 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;

- 14:10 - Зайцево Южное: выпущена 1 мина калибром 82 мм, 6 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие;

- 15:05 - Доломитное: выпущено 8 мин калибром 82 мм, 2 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие;

- 16.35 – Гольмовкий, выпущено 20 гранат из АГС;

- 16.45- 17.17 – Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 7 снарядов калибром 122 мм;

- 17.10 – Доломитное, выпущено 4 мины калибром 120 мм, 5 мин калибром 82 мм;

- 17.18 – Зайцево Южное, произведено 10 выстрелов из БМП-1, 15 выстрелов из СПГ-9;

- 17.18 – Гольмовкий, произведено 4 выстрела из БМП-1;

- 17.35 – Доломитное, выпущено 9 мин калибром 120 мм;

- 17.35-18.05 – Гольмовский, выпущено 15 мин калибром 120 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2;

- 18.05 – Горловка (пос. ш-ты 6/7), выпущено 4 мины калибром 120 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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