Какую пакость для пенсионеров Донбасса сделало ушедшее в отставку правительство Гройсмана

Ушедшее в отставку правительство Владимира Гройсмана оставило в наследство для нового премьер-министра Алексея Гончарука немало «гордиевых узлов». Один из них связан с выплатами пенсий жителям республик Донбасса. К тому же под занавес пан Гройсман подписал новое постановление Кабмина, которое касается переселенцев. Специалисты общественной организации «Донбасс SOS» изучили их и пришли к неутешительным выводам.

- 21 августа, за неделю до окончания своей работы, Кабинет министров Украины принял постановление № 788, которым наглядно продемонстрировал свое отношение к самым уязвимым категориям граждан своей страны, пострадавшим от конфликта, и к статье 1 Конституции Украины, где написано, что Украина является социальным государством, – говорится в сообщении организации.

ПРИДУМАЛИ, КАК НЕ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ

В частности, в документе утвержден новый порядок, по которому постановление Кабмина № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 8 июня 2016 года больше не распространяется на пенсионные выплаты. Таким образом, потерял значение судебный процесс по признанию незаконным и отмене постановления № 335, которым устанавливается необходимость особого порядка выплаты пенсионной задолженности. Но при этом правительство сохранило положение о том, что задолженность по пенсиям до момента ее возобновления выплачивается на условиях особого несуществующего порядка. Просто теперь оно перенесено в последний абзац п. 1 постановления Кабмина № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 5 ноября 2014 года.

Говоря простым языком, Кабмин придумал, как уйти от разбирательств в суде по поводу невыплаты долгов по пенсиям и при этом не намерен в будущем возвращать пенсионные задолженности. Ведь особого порядка возврата долгов как не было создано, так и не будет.

Кстати, постановление внесло изменения в порядок выплаты пенсионных задолженностей по решению суда, где, в частности, написано, что специальная комиссия ПФУ решает, исполнять эти решения или нет. Туда включены еще «прочие выплаты, связанные с пенсиями». То есть получить причитающиеся деньги даже с решением суда на руках будет еще тяжелее. Исключение составляют лишь выплаты наследникам сумм недополученной пенсии умершего – на них новый порядок не распространяется.

Премьер-министр Владимир Гройсман (слева) вместе со своей «правой рукой» - министром соцполитики Андреем Ревой сделали много пакостей для жителей Донбасса. Фото: znaj.ua

КЛЕЙМО ПЕРЕСЕЛЕНЦА – НА ВСЮ ОСТАШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Всем, кто переместился с неподконтрольной украинским властям территории, в том числе тем, кто отказался от справки переселенца, пенсионные выплаты будут осуществляться в порядке, который распространяется на ВПЛ, вне зависимости, стоят они на учете в данный момент как ВПЛ, или нет.

- Таким образом, государство не позволит вам перестать быть переселенцем, даже если вы этого захотите. Этот статус навсегда останется с вами, – отметили юристы организации.

СОХРАНИЛИ И МОДЕРНИЗИРОВАЛИ «АРКАН»

В постановлении прописан теперь тот порядок проверок пенсионеров, который раньше регулировался постановлением № 365 (проверки по спискам «Аркан»). Круг тех, от кого Пенсионный фонд может получить информацию о том, что пенсионер отсутствует по месту проживания, теперь до некоторой степени регламентирован, хотя и не ограничен. Это либо государственные органы (Государственная пограничная служба Украины, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Государственная миграционная служба, Минфин и другие), либо органы местного самоуправления.

- Приостановка пенсии невозможна без официальной информации от любого из этих органов, пусть даже она будет получена в виде данных из электронных реестров. При этом, в любой из этих органов ПФУ имеет право обратиться по собственной инициативе в любой момент, – уточнили специалисты.

НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА В ПЕНСИИ

- И наконец, пожалуй, самое худшее, - констатировали юристы.

Документом вводится следующая новая норма. При обращении переселенца с заявлением о назначении, восстановлении или продлении выплаты пенсии и документом, удостоверяющим личность, территориальные органы ПФУ:

- идентифицируют личность заявителя;

- фиксируют место и время обращения;

- сравнивают полученные данные с данными, которые обрабатываются в базах данных ПФУ, с учетом данных Единой информационной базы данных о переселнцах в порядке, который утверждается ПФУ по согласованию с Минсоцполитики.

- Как мы понимаем, этого порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам (в связи со сменой Кабинета министров) разработан он не будет, – отметили правозащитники. - И теперь абсолютно все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основании того, что порядок их идентификации еще не разработан.

Специалисты организации рекомендуют в любой конфликтной ситуации брать письменный отказ у начальника отделения Пенсионного фонда, обязательно с указанием оснований отказа. Если выплаты приостановлены по инициативе Пенсионного фонда, сотрудники обязаны предоставить переселенцу соответствующий документ (из СБУ, ГПСУ, МВД и т.д).

В дальнейшем за помощью можно обратиться к правозащитникам: в организацию «Донбасс SOS» или благотворительный фонд «Право на защиту». Юристы этих организаций помогут вам в решении возникших проблем.

КСТАТИ

В Мариуполе пенсионерам-переселенцам задолжали 458 миллионов гривен

В Мариуполе оформлены переселенцами десятки тысяч жителей ДНР. Более конкретно, в Мариупольском объединенном управлении ПФУ Донецкой области на учете состоит более 68 тысяч переселенцев. При этом перед 15 820 лицами существует задолженность по выплате пенсии на сумму более 458 млн грн.

Эти цифры наглядно свидетельствуют, каких масштабов достигла проблема долгов перед пожилыми жителями республик Донбасса. И ушедшее правительство Гройсмана своими последними решениями лишь усугубило ситуацию.

Жительница Макеевки Валентина Петровна вместе с мужем регулярно ездят в Макеевку за положенной им пенсией. Они и их знакомые по «пенсионному туризму» не раз сталкивались с ситуациями, когда дончанам по надуманным предлогам приостанавливали выплаты. А потом не возвращали долги.

- Мы с подругами по несчастью ругаем не только Порошенко, но и Гройсмана вместе с его Ревой, - говорит женщина. – Столько гадостей нам сделали. Теперь вот придумали новые. Очень хочется надеяться, что Зеленский со своим новым премьером отменят эти идиотские постановления.