«Тогда, четыре года назад, мы тоже исполняли Рахманинова»: Валентина Лисица дала в Донецке концерт-реквием

Парк Ленинского комсомола вечером в последний день лета напоминал море людей. Со всех сторон сюда, к мемориальному комплексу "Твоим освободителям, Донбасс" устремились дончане, чтобы почтить память Иосифа Кобзона и Александра Захарченко.

Столько людей этот парк не вмещал еще ни разу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В этот раз никто не лежал на зеленых склонах, потому что концерт-реквием нельзя слушать лежа. Но торжественность обстановки и перспектива стоять не смутила тысячи дончан, которые шли целыми семьями в парк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/729301" frameborder="0"></iframe> Валентина Лисица выступила на концерте-реквиеме, посвященном Иосифу Кобзону и Александру Захарченко.Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня на зеленых склонах никто не возлежит, концерт слушают стоя.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Концерт под открытым небом начался с минуты молчания. А затем звучали «Аве Мария», «Адажио», композиции из фильмов в исполнении симфонического оркестра им Прокофьева, солистов и хора оперного театра имени Соловьяненко. А на больших экранах в это время демонстрировались кадры, где Александр Владимирович еще жив. Вот он приносит присягу на инаугурации, вот в камуфляже на передовой, вот смеется открытой улыбкой.

Среди зрителей встречаем Техаса.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рядом со мной не стесняясь плакали женщины.

- Не могу принять, не могу поверить, - только и слышу со всех сторон. – Год прошел, а кажется его с нами уже десятилетия нет, настолько велика потеря.

Валентина Лисица до концерта вместе с дончанами возложила цветы у «Сепара». А свое выступление она начала с воспоминаний.

- Мы познакомились четыре года назад. Тогда я первый раз приехала в Донбасс и тоже исполняла Рахманинова, - рассказала пианистка. - И вдруг я увидела, как по ступеням на сцену ко мне поднимается человек. Он опирался на костыли и нес огромный букет роз. Это был Александр Захарченко. Необыкновенная аура доброты и героизма исходила от этого человека, я чувствовала это. И не забуду никогда. И также никогда я не думала, что мы снова будем исполнять эту музыку, вот только концерт-реквием будет посвящен его памяти. Вы все, наверное, помните знаменитые слова Павки Корчагина из романа Островского «Как закалялась сталь»: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Вот Александр Владимирович и прожил так свою несправедливо короткую жизнь, отдав все до последнего дыхания народу Донбасса. В этом году в школу пойдут дети, жизнь которых началась в Донецкой Народной Республике. Вдумайтесь! А это лучший памятник Захарченко. Эти дети будут учиться на родном языке, никто не заставит их отречься от своей культуры и истории. Помните, как угрожали из Киева, что дети дончан будут сидеть в подвалах? Но Донецк доказал, выстоял. Русская земля славна легендарными личностями. Эта земля родит героев настолько щедро, что дончане обязательно победят. А я всем сердцем с этим народом.

Сразу двух своих защитников потерял Донбасс.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Концерт окончился колокольным звоном, который плыл над сонными домами, над Кальмиусом и терриконами, над городом Александра Захарченко. В истории которого он навсегда останется первым Главой Донецкой Народной Республики.