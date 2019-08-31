Дончанка на открытии бюста Захарченко: «Он такой один был. Лидер. Командир. Товарищ. Батя»

Сегодня в Донецке на аллее героев открыли бюст Александру Захарченко, трагически погибшему год назад. Он установлен во главе аллеи. На открытие приехало много официальных лиц из России, Абхазии, Южной Осетии, Луганска. На самом почетном месте родители и вдова Александра Владимировича. Оказывается, первый Глава ДНР очень похож на отца.

Родители Александра ЗахарченкоФото: Ольга ЖУКОВА

Много теплых слов было сказано.

Кроме официальных лиц на открытие пришло несколько тысяч простых дончан, сослуживцев, друзей Александра Владимировича. Каким Александр Захарченко запомнился им?

Дончане пришли почтить память трагически погибшего год назад Александра ЗахарченкоФото: Ольга ЖУКОВА

Пенсионерка Анна Дмитриевна, 74 года

- О нем много говорили и хорошего, и плохого. А мне он всегда нравился, с самого начала. А сейчас вообще как родной стал.

Марина, 51 год

Женщина возложила цветы и отошла в сторонку. Стоит, ждет подруг и плачет.

- Извините, вы знали Захарченко лично?

- Конечно, у нас все его знали лично. Я обычный человек из мира. И он обычный человек. Наш человек. Простой человек. Когда на митинги ходили, там примелькались. Когда Главой стал – не зазнался. Никогда мимо нас не проходил. Всегда улыбается, подойдет, поприветствует. Мне кажется, у нас нет ни одного жителя Республики, кто бы его не знал лично. Свой был. Член нашей семьи. Лидер. Командир. Товарищ. Батя, - женщина замолчала, вытерла очередные слезы, потом спросила, - Вы не знаете, автобусы на кладбище будут?

- Не знаю

- Извините, мы пойдем. Нам еще на кладбище добираться.

- Вы сегодня везде хотите побывать?

- Да, везде. Здесь, на кладбище, на месте гибели. Нам с ним повезло. Надо память его почтить.

Марина: «Он такой один был. Лидер. Командир. Товарищ. Батя»Фото: Ольга ЖУКОВА

К слову, почти все с кем говорила, отмечают простоту Александра Захарченко и умение запоминать имена.

Максим, артиллерист

- Мы на позиции как-то ехали. Кто-то резкий нас обгоняет и сигналит. Поравнялся с нами, опустил стекло – Захарченко. Сам за рулем, посигналил, помахал и дальше рванул. О как!

Тимур, военнослужащий «Пятнашки»

- Он когда приезжал к нам в Абхазию, подъехал к резиденции. Мы стояли там рядом, курили. Он вышел с охраной, подошел, поздоровался с каждым, спросил как дела, поговорил. И в разговоре кто-то назвал меня по имени. А спустя какое-то время пересеклись в Донецке. И он окликнул меня по имени. Запомнил.

Андрей, военный

- Это был нормальный мужик, без всякого пафоса, без протоколов. Захарченко единственный нормальный человек был, только вот с командой ему не повезло. Он думал, что вокруг него порядочные люди. Да что уже говорить? Это уже история, уже прошлое, В честь него будут улицы называть, памятные доски вешать, но его нет. И такого как раньше уже не будет.

Дончане пришли почтить память трагически погибшего год назад Александра ЗахарченкоФото: Ольга ЖУКОВА

Друг Александра Владимировича, Сергей Гращенко

- познакомились в четырнадцатом году. Я к тому времени блокировал шахту Володарского, где было оружие. Приехал в Донецк, стоял на площади возле флагштока. Вижу по ступенькам поднимается парень, в короткой куртке, подошел, представился. Так и познакомились. И как-то подружились. Пересекались то там, то там по военным делам – всегда рады были друг друга видеть.

- А вот, раз вы так давно дружите, пост Главы как-то изменил Захарченко?

- Да. До поста Главы Захарченко был более прямолинейный – что думал, то и говорил. На посту Главы еще нескольк месяцев был такой же прямолинейный. А потом, видимо, его стали учить как разговаривать. Как-то мы встретились, он говорит – ты представляешь, я должен разобраться в бензине, в аптеках, в больницах, в образовании. Стол завален бумагами, он пытался во все вникнуть. Назначил меня на рыбное хозяйство. Я говорю – Саша, ну где я, а где рыба? А он – Ты же офицер, Гращенко? Справишься, куда деваться? И да, приходилось разбираться. Еще что – он четко разграничивал время на работу, и время на дружбу. Вызывал по работе – говорили о работе. Приглашал на чай – о работе ни слова. Когда у меня была свадьба – Саша приехал и привез букет в сто роз. Ему тут же начали задавать вопросы. А он – «Я приехал на свадьбу к другу. Можно я побуду просто гостем?». Мне это как бальзам на душу было. Сейчас поддерживаю связь с его родителями. Очень его не хватает. Очень.