«Если бы мы знали – уберегли бы его от смерти» Больше тысячи дончан собрались на месте гибели Захарченко

Цветов у места гибели Александра Захарченко было много еще задолго до начала церемонии. Это не официальные букеты, многие из них куплены почти на последние деньги. Но они – от всей нашей донецкой души, которая искренне и вечно будет любить нашего Первого Главу.

Дончане несут цветы с самого утраФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Казалось, в округе скупили все гвоздики. Дончане, не успевшие купить, интересовались у других – где ближайший цветочный ларек.

- Я слышала этот проклятый взрыв! – говорит пенсионерка Валентина. – Живу в центре, потому почувствовала, как земля вздрогнула. А через минуту вбегает соседка. Ее дочь работает в полиции, позвонила, и буквально прокричала: «Мама! Захарченко убили». Бросила трубку, но мать успела услышать, как буквально стон вырвался у дочери.

Больше тысячи дончан собрались на месте гибели ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- А вы его знали лично?

- Нет, но видела один раз, когда он приезжал в школу, где осколком убило учителя. Прошел мимо меня, посмотрел внимательно… Навсегда запомнила этот взгляд. Не будет у нас больше такого Бати…

Дончанка Валентина навсегда запомнила взгляд ЗахарченкоФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

К месту гибели спешит очень бойкая бабулька в голубом платьице. Ее тоже зовут Валентина. Видно, насколько скромно она живет, но старается выглядеть на все сто процентов. Старенькие бусики «под жемчуг» давно потускнели, сумочка – почти ее ровесница. Но она выделила из своего скромного бюджета деньги на две гвоздики.

Дончанка отдала практически последние деньги на гвоздичкиФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- А вы знали лично Александра Владимировича?

- Конечно! Я все его выступления помню.

- Знакомы? – уточняем.

- А зачем? Мне и так он как родной! Вот сегодня по телевизору целый день крутят передачи с ним. Так мне вдруг показалось, что он жив! И так светло на душе стало! Я и могилу его проведываю. А знали б вы, сколько я отстояла в прошлом году, чтоб проститься…

Валентина пытается воткнуть гвоздики в вазу, но некуда. Ваз явно не хватает. Кладет рядом.

Больше тысячи дончан собрались на месте гибели ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В это время серьезные парни начали равнять цветы. Это с виду равнять. На самом деле проверять – нет ли взрывчатки.

- Да вы б лучше в прошлом году так проверяли, - выкрикнула одна из женщин. Возник импровизированный мини–митинг из четверых приятельниц.

- Знали бы мы, что случится эта трагедия, мы бы пришли сюда в прошлом году и уберегли его от смерти. Здесь стояли бы тысячи людей! И многие готовы бы были отдать за него свою жизнь.

Для всех жителей Республики Захарченко был роднымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как же вы не смогли его уберечь, ребята? Гляньте на его лицо - открытое, честное! Как можно было потерять такого человека? Раньше как было – только скажешь «Пойду к Захарченко!» - тут же порядок наводят. Настоящий Герой!

Парни хмуро смотрят на них и делают свое дело.

Тем временем отдать дань памяти подходит все больше людей. Пенсионеры, молодые, многие идут с детьми. У портрета Александра Захарченко многие крестятся и низко кланяются.

- Специально привел сына, чтоб знал Героев. Мы свою историю не продаем! – Сказал Олег, горняк шахты имени Засядько.

Для всех жителей Республики Захарченко был роднымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ровно в 15.00 к кафе «Сепар» приехал глава горадминистрации Алексей Кулемзин. Смотрит – все ли в порядке. Одновременно с ним прибыла бригада коммунальщиков. Бульвар чистый, но они гонялись буквально за каждым листиком.

Больше тысячи дончан собрались на месте гибели ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Видим парня в камуфляже и с орденами, хромает. Положил цветы, и было видно, сколько в его лице боли, когда он смотрел на портрет. Знакомимся.

- Это мой первый командир. Он – лучший из лучших, - говорит Илларион (позывной «Широкий»).

Для Иллариона Захарченко стал первым командиромФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

С Александром Захарченко парень познакомился в 2014 году во время занятия тогда еще областной государственной администрации. Захарченко сразу увидел в парне отличные навыки и назначил его начальником службы безопасности исторического здания, в котором чуть позже и было объявлено о создании Донецкой Народной Республики.

Илларион воевал во многих горячих точках – в Славянске, Дебальцево... В Амвросиевке и Ясиноватой получил ранения. А в боях за Саур – Могилу был взят в плен.

- Нас было четверо, - говорит Илларион. – Двоих уничтожили, а меня с товарищем повезли в Артемовск.

- Страшно было? Издевались?

- Сначала страшно, потом безразлично. Нас два раза расстреливали – типа устрашали так. Вот на таком расстреле моего товарища Сашу реально расстреляли… А меня пытались вербовать. Отказался. И в 2015 году ушел по обмену пленными… Я бы никогда не смог предать своего первого командира. Знаете, такого как Захарченко – у нас больше не будет!

Лидер мотоклуба "Ночные волки" долго стоял у места гибели Первого Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ближе к пяти часам собираются больше тысячи дончан. Возложение цветов должно начаться ровно в 17.28 – именно в этот миг, год назад, прогремел взрыв, который оборвал жизнь Первого Главы Республики.

На место гибели Захарченко приехала и пианистка Валентина ЛисицаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В первом ряду выстраиваются самые близкие – жена Александра Владимировича, его родители и дети. Рядом с ними – руководитель государства Денис Пушилин и иностранные делегации.

В первом ряду выстраиваются самые близкиеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В воздухе повисла тишина. Многие смотрят на стрелки часов. Ровно в этот момент, год назад, сюда подъехал кортеж Захарченко. Александр Владимирович был за рулем. Он вышел из машины и вместе со всеми направился к входу кафе. И вдруг... раздался взрыв! Он унес жизни Александра Захарченко и его телохранителя Вячеслава Доценко.

Первой возлагает цветы вдоваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

17.28… Первой возлагает цветы вдова. Наталья Владимировна кладет кипу темно-красных роз на ступеньки «Сепара». Со слезами уходит в сторону. Следом цветы возлагают родители и дети Александра Захарченко. Затем к портретам подходит Денис Пушилин.

Вдова - Наталья Владимировна кладет кипу темно-красных роз на ступеньки «Сепара»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Пушилин возлагает цветы к портретамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поток дончан не прекращает идти долгое время. Для всех жителей Республики Захарченко был родным. Для кого-то Батей, для кого-то командиром, другом или примером настоящего мужчины – все его искренне любили. В жизни каждого есть его след.