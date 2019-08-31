«Он не боялся смерти. Ему было с чем прийти к Богу» В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилы

У могилы Александра Захарченко в годовщину его гибели собрались сотни дончан. Пришли его родственники, друзья, коллеги и даже те, кто лично не знал Первого Главу Республики.

- Прошел год, а до сих пор не верится, что Бати нет рядом. Его очень не хватает – этого даже передать нельзя. Придет время и враги за все поплатятся, - говорит дончанка Елена Сергеевна. – Я не была знакома с Захарченко лично, но всегда видела в нем родного человека.

Взгляд устремлен на донецкие степи

Еще до начала молебна всем раздали свечи. Держать их многим было сложно – в одной руке цветы, а другой нужно было постоянно вытирать слезы.

- Как же так? Почему его нет с нами? Сколько он еще не успел сделать? – раздались слова сквозь плач.

К годовщине гибели Захарченко на месте захоронения установили мемориальный комплекс с могильным крестом и скульптурой Александра Владимировича в полный рост – она расположена на небольшой возвышенности. Взгляд Первого Главы устремлен на бескрайние донецкие степи. По углам – четыре ангела. Недалеко стоит беседка для поминок, а вокруг посажены молодые березы, сосны, туи и можжевельник.

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Слезы сдержать было тяжелоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Рядом установлена мемориальная плита с надписью: «Не вернуть, не поднять… Сорок два очень мало. До конца защищал ты любимый Донбасс. Для потомков пример – всенародный наш Батя. Ты навеки останешься в наших сердцах».

После молебна память Александра Захарченко почтили минутой молчания. Прогремели оружейные залпы.

Продолжают дело Бати

Добрым словом Первого Главу вспомнил действующий руководитель государства Денис Пушилин.

- Прошел ровно год с того дня, как было совершено подлое убийство Александра Владимировича Захарченко. Сложный год. Нам пришлось жить, бороться, противостоять намерениям наших оппонентов посеять хаос в Республике, дестабилизировать, где-то, наверное, создать панику. У нас получилось выстоять, потому что мы двигались единым фронтом. Мы прекрасно понимали, что другого выхода у нас просто нет. Я думаю, что Александр Владимирович был бы горд, что мы продолжили его дело, поддерживаем его идеалы. И сейчас Республика развивается и продолжает то, о чем всегда говорил Александр Владимирович.

Родные Захарченко возлагают цветыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вдова Александра ВладимировичаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Владимирович отметил, что усиливается интеграция с нашей большой родиной – с Россией. Республика и дальше будет двигаться в этом направлении.

- Долг каждого из нас – продолжить то, что начал Александр Владимирович Захарченко. Он прожил так, что оставил след в жизни каждого из нас. Пройдут года, пройдут века, но Донбасс будет помнить весомый, неоценимый вклад первого Главы Донецкой Народной Республики. Вечная память Герою – Александру Владимировичу Захарченко.

Мама Александра ВладимировичаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первая учительница Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал Захарченко уникальным человеком и грамотным руководителем.

- Он был очень смелым и талантливым командиром. Плечом к плечу со своими солдатами защищал наш родной Донбасс от украинской агрессии и фашизма. Этот человек безумно любил свой народ и свою родину. У него был стальной донбасский характер, который невозможно было сломить, - отозвался об Александре Владимировиче Леонид Иванович.

Дончане возложили горы цветов

После митинга-реквиема сотни людей стали в очередь, чтобы возложить цветы к могиле Захарченко. Многие не могли сдержать слез – эмоции били через край. Плакали даже крепки мужики. Глаза намокли и у президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова.

- Александр Захарченко был человеком русской мечты. Господь дает мне возможность встречать таких людей в своей жизни. Познакомился я с ним в начале всех этих событий, - вспоминает Хирург. - Он приезжал ко мне за советом – как к старшему. Я с первого мгновения понял, что это лидер, это тот человек, за которым пойдут люди, которому поверят. Он жил мечтой. Эта мечта была у него выше личного.

Хирург дружил с ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Залдостанов рассказывает, что Захарченко жил как на огненной кромке. Несмотря на это, он никогда не боялся за себя и продолжал делать свое дело.

- Он все время был на передовой. Такие люди как Захарченко, Гиви и Моторола – они символы. Атака была направлена именно на них, потому что сначала убивают людей-символов. Такие люди не боятся смерти, им есть с чем прийти к Богу.

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Мы обязательно встретимся»

- Вы помните последнюю встречу с ним?

- Я был у него дома, мы там ужинали. Он мне показывал машины имперской и советской эпох. На следующий день мы смотрели фильм. Мне сегодня прислали видео этой встречи. Это были последние его слова и эмоции, которые я увидел и услышал. Я показывал ему фильм «Русский реактор». Там сидели все его боевые офицеры, солдаты. Я такой эмоциональной реакции еще не видел от людей, которые многое прошли и видели. И мы договорились с Александром Владимировичем о том, что мы покажем этот фильм на День освобождения Донбасса. Буквально неделю он не дожил до этого события. Когда-нибудь мы с ним обязательно встретимся там. Сядем за стол и поднимем бокал ливадийского вина за наши мечты.

Тяжелее всего было семье Захарченко – отцу и матери, жене и сыновьям. Они потеряли в первую очередь не руководителя государства, не командира, а отца, мужа и сына.

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке почтили память Александра Захарченко у его могилыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид ПасечникФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид ПасечникФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН