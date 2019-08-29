2019-08-29T19:11:18+03:00
Политика

10 лет «Донбасс Арене»: В каком сейчас состоянии главный стадион Донецка

«Комсомолка» спросила об этом у директора стадиона Егора Фоменко
Никита МАКАРЕНКОВАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Скоро на стадионе начнет работать спортивный клубСкоро на стадионе начнет работать спортивный клубФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Открытие «Донбасс Арены» десять лет назад стало большим событием не только для жителей Донецка и Донбасса, но и, наверное, всех любителей футбола на Украине. И сейчас, когда идет война, а команда «Шахтер» стала добровольным беженцем, отношение к юбилею стадиона у людей весьма разнится.

Накануне события в украинской прессе прошла серия материалов, рассказывающих, до какого запустения довели республиканские власти некогда блистательную «Донбасс Арену». «Комсомолка» спросила у директора стадиона Егора Фоменко: «Так ли это?»

- Судите сами - газон футбольного поля полностью восстановлен, и специалисты ежедневно поддерживают его состояние, - ответил Фоменко. – Сейчас продолжаются восстановительные работы инженерных сетей и технологического оборудования. А в ближайшее время планируется открытие спортивного клуба.

Кстати, после открытия летом 2018 года доступа на стадион, на экскурсиях по «Донбасс Арене» и музею футбольного клуба «Шахтер» побывали порядка девяти тысяч человек. Приезжали даже иностранные гости – из России, Германии, Великобритании, Бразилии и других государств.

Напомним, «Донбасс Арена» открылась 29 августа 2009 года. Она была домашним стадионом ФК «Шахтер», который покинул Донецк с началом войны. Вмещает более 52 тысяч зрителей. Стадион получил повреждения во время обстрелов ВСУ. 1 марта 2017 года на «Донбасс Арене» было введено внешнее управление ДНР. В мае 2018 года вновь начал работать музей «Шахтера», а с июля на стадионе начались экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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