2019-08-29T17:29:46+03:00
Политика

Под руководством спецов НАТО: Двоих плененных под Горловкой бойцов ДНР могли запытать до смерти

В Народной милиции ДНР считают, что вылазка украинских карателей проходила под наблюдением литовского майора
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Под Горловкой украинские диверсанты продемонстрировали специалистам из НАТО свои возможности. Фото: Пресс-центр штаба ООСПод Горловкой украинские диверсанты продемонстрировали специалистам из НАТО свои возможности. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В Управлении Народной милиции ДНР заявили причастности специалистов НАТО к ночному бою в районе Горловки, в результате которого один защитник Республики погиб, другой получил тяжелое ранение, а трое были взяты в плен.

- По полученным нами данным, грубое нарушение действующего перемирия нацистами «Азова» (запрещенная в РФ организация. – Авт.) происходило под четким наблюдением представителей иностранных вооруженных сил. В настоящее время на командном пункте боевиков «Азова» находится группа литовских военнослужащих, возглавляемых майором Ваидасом Зиогасом (Vaidas Ziogas). Ранее литовцы посещали штаб ООС и командный пункт 30-й бригады.

Более того, в УНМ не исключают, что действия «азовцев» напрямую связанно с прибытием иностранных военнослужащих. Сейчас в Вильнюсе ведутся закрытые переговоры между представителями силовых ведомств Литвы и Украины по вопросу оказания военной помощи последним.

- Данная вылазка является попыткой наглядной демонстрации боевых возможностей ВФУ перед зарубежными силовиками, - отметили в Народной милиции ДНР. - Более того, украинские фашисты отказываются передавать пленных в вышестоящий штаб, проводя с ними допросы с применением физического насилия, издевательств и пыток. Важно отметить, что в докладе нацистов указано, что в плен они взяли только одного нашего защитника.

Кстати, украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook утверждает, что разведгруппе «Азова» в результате удара удалось ликвидировать четырех бойцов ДНР. Еще один был тяжело ранен и захвачен в плен.

Вполне возможно, что двоих защитников Республики запытали до смерти, а тела спрятали.

Также не исключено, что на самом деле вылазку осуществили диверсанты Сил специальных операций ВСУ. Известно, что ССО фактически включены в систему сотрудничества с НАТО. В частности, обучение диверсантов проходит под контролем спецов Альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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