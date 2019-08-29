Почему Захарченко для дончан был Батей

Вот уже и год, как Республика осиротела. 31 августа трагически погиб Батя – так неофициально звали дончане Главу ДНР Александра Захарченко. Вспоминают его жители достаточно часто.

ГОВОРЯТ ТОЛЬКО С ЛЮБОВЬЮ

Недавно в Донецке оказался на остановке троллейбуса напротив ЦУМа. «Двойку», идущую по центральной улице Артема до железнодорожного вокзала, ждали человек пятнадцать. Но троллейбус так и не подходил. Хотя все видели – на конечном развороте у ДМЗ (металлургического завода) машины есть. Немного постояв, народ начал расходиться. Большинство пошли на параллельную улицу - на трамвай, в надежде уехать на нем.

- Прежде такого не было, - в сердцах сказал мне мужчина лет под сорок.

- Обычно этим маршрутом езжу не часто, - ответил я. – Но, кажется, и раньше были перебои с транспортом.

- Да что вы понимаете, - махнул рукой нежданный собеседник.

В это время с ДМЗ тронулся троллейбус, и наш так и не начавшийся спор сам по себе прекратился – каждый поехал по своим делам.

А на днях в соцсетях развернулась целая кампания - якобы в банкоматах не хватает денег.

- Вот она, новая жизнь, - смело написал ВКонтакте Алексей Вячеславович.

- Рядом 75 метров республиканский супермаркет, никого нет возле банкомата, деньги всегда есть, - ответил ему дончанин, назвавшийся Леликом. - Мне кажется из-за такого не нужно панику разводить и кричать, что все пропало!

И этот Лелик, собственно говоря, прав. Жизнь дончан за год в экономическом и социальном плане принципиально не изменилась. Но часто таким способом люди выражают не только свое возмущение, но и любовь к человеку, который возглавил Республику в тяжелое военное время и не менее трудные первые годы строительства государства.

ПОЧЕМУ НЕ УБЕРЕГСЯ?

С гибелью первого Главы ДНР люди потеряли нечто большее, чем руководителя. Они потеряли Батю. А это понятие вечное.

- Как он мог пойти в этот проклятый «Сепар»? – в который раз задает мне вопрос жительница Донецка Валентина Зимина. – Знал же, что на него охотятся.

Валентина до сих пор не может успокоиться – ее любимец Захарченко погиб не на передовой.

- Это подлость укров, убивать исподтишка, - считает дончанка. - Таким же способом они убили Моторолу и Гиви. Захарченко-то вместе со своей охраной должен был как-то это предусмотреть?

Не предусмотрел, не уберегся. Но на то он и Батя!

Валентина Зимина живет в пятиэтажке возле республиканской травматологии. Пережила жесточайшие обстрелы этого района в августе 2014-го, никуда из города не уезжала.

- Ложилась в ванну, когда дом ходуном ходил от взрывов и стекла вылетали. И считала упавшие снаряды, - вспоминает пожилая женщина.

Для нее Захарченко стал олицетворением мужества и стойкости всех ополченцев, сумевших отстоять Донецк.

О БОЙЦАХ ЗАБОТИЛСЯ КАК РОДНОЙ ОТЕЦ

- У моей подруги Светланы – муж военный. Рассказывала, что Захарченко в войсках боготворили. За смелость, принципиальность. Он был открытый, откровенный, не прятался, - говорит Валентина Зимина. – Мог, конечно, что-то сказать невпопад. Но он был Батей, и эти мелочи ему прощались.

По кадрам телевидения видно, как преображался Александр Владимирович, когда оказывался на передовой или рассказывал о делах военных.

- Для него каждый выезд к ребятам на передовую был как отдушина, возможность оторваться от текучки государственных дел, - вспоминает Юрий (позывной «Барс»). – Любил попить чайку с бойцами, поговорить о жизни, спрашивал о проблемах. Всегда интересовался, как устроен быт, как с едой, с одеждой. Были случаи – увидев, что у бойца чего-то не хватает из формы, или совсем изношена обувь, приказывал разуться своему охраннику. Делал без всякой показухи. Был заботливым, как отец, настоящий Батя.

Юрий ушел в ополчение в августе 2014-го. Воевал в «Оплоте», в разведке. Участвовал в боях за Тельманово и Старобешево. Получил ранение под Донецким аэропортом. Продолжает служить и сейчас.

В июне 2015-го жители Октябрьского, уставшие от «минского мира», собрались на площади возле Дома правительства - теперь эта площадь носит имя ЗахарченкоФото: Олег ПОДОПРИХИН

ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ «МИНСКА»

Смелым Захарченко был не только на передовой. Еще и в критических ситуациях. Когда, к примеру, нужно было выйти к возмущенным жителям.

Помнится июнь 2015-го. К площади возле здания Дома правительства (кстати, в эту среду, 28 августа, ей присвоили имя Захарченко) пришли сотни жителей поселка Октябрьский – тогда самого обстреливаемого украинской армией района Донецка. Потребовали, чтобы армия ДНР или наступала, или ушла из поселка совсем. Чтобы прекратилось мародерство. Митинг был, по некоторым данным, спровоцирован. Но требования у людей – справедливыми и наболевшими.

Александр Владимирович не стал прятаться. На костылях (получил ранение зимой 2015-го в боях за Дебальцево) вышел в самую гущу озлобленных от обстрелов жителей. Было видно, с каким трудом Главе приходится передвигаться.

Общение было шумным, спонтанным. Дончане наседали с вопросами. Захарченко отвечал, что конкретно сделает для решения проблем. С площади его провожали аплодисментами. Кстати, самых отчаявшихся жителей Глава Республики пригласил к себе, чтобы поговорить более обстоятельно и по возможности сразу помочь.

- Я не снимаю ответственность ни с себя, ни с других органов управления, - потом прокомментировал Александр Владимирович события, всколыхнувшие Донецк. - Одна из причин митинга - людей просто не слушали, с ними не разговаривали. Проблемы решаемы на 90 процентов.

К сожалению, главную проблему жителей Октябрьского – сместить линию фронта подальше от города, решить не удалось. Вмешалась большая политика. Минские соглашения – их подписывал в том числе и Захарченко - хоть и принесли в ДНР неустойчивый мир, но совсем войну не отменили. Лишь законсервировали. Октябрьский так и остался рядом с линией соприкосновения.

Глава ДНР на костылях вышел в самую гущу озлобленных от обстрелов жителей и был с ними откровенен.Фото: Олег ПОДОПРИХИН

- Что бы ни происходило в Минске, какие бы лозунги там ни озвучивались, я стоял и стоять буду на одном: Донецкая Народная Республика - независимое государство. И в состав никакой Украины не войдет, между нами встала кровь. Я скажу честно: да, нам приходится стрелять с наших территорий. Чтобы, к примеру, наказать вражескую батарею, которая убила девочку в Горловке, наша артиллерия стреляла от 41-й школы. В результате уничтожили всю ту батарею, наказали комбата, - такую неполиткорректную правду о войне сообщил Александр Владимирович на той памятной встрече с жителями Октябрьского.

И КРИТИКОВАЛИ ТОЖЕ ИСКРЕННЕ

«Минск» был больной темой для Захарченко. И не только эти соглашения с Украиной. Еще и ограниченность в возможностях Республики, оказавшейся в блокаде. Запомнилось, как летом 2016-го Глава своим решением поднял пенсии на 10 процентов. Пожилые люди даже получили выплаты за один месяц. А потом им сказали – «украинские хакеры взломали программу начисления».

Ругали Захарченко за «хакеров» сильно. Пока привыкшие ко всякому дончане не поняли - не дали денег на повышение пенсий. Шла война, еще более кровавая, чем сейчас. А у молодой Республики бюджет был не резиновый. Но его искренний порыв сделать жизнь лучше – оценили.

Он не был ангелом – обычным человеком, со своими достоинствами и недостатками. И собственно не скрывал этого.

- Да и смешно смотрелся бы ангел во главе взбунтовавшегося против нацистов Донбасса. Захарченко искренне хвалили. И критиковали тоже искренне. На то он и Батя, чтобы вот так, по-семейному, - вытирая слезу, говорит Валентина Зимина.