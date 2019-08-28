2019-08-28T13:04:37+03:00
Общество

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра Захарченко

А вскоре на Алее Героев в парке Ленинского Комсомолка появится бюст Первого Главы [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоЗнаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Пять тысяч дончан собрались около Дома Правительства на торжественное присвоение площади имени Первого Главы Республики. Также на здании была установлена гранитная табличка с изображением Александра Захарченко. Мемориал находится у центрального входа в Дом Правительства.

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Это место смело можно назвать легендарным. Это место, где народ Донбасса проявил свою волю, показал своей жесткой и непримиримой позицией, что не согласен с тем, что происходило в Киеве – государственным переворотом. Александр Владимирович стал защитником народной воли, командиром первых отрядов ополчения – тех ребят, которые поверили в нашу правду, - сказал Глава Республики Денис Пушилин на торжественном мероприятии.

До восстания Донбасса здание Дома Правительства называлось Областной государственной администрацией. Именно в этих стенах было объявлено о создании Донецкой Народной Республики.

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра Захарченко Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Знаковую для всего Донбасса площадь в Донецке назвали именем Александра ЗахарченкоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

31 августа в парке Ленинского Комсомола на Алее Героев Республики пройдет торжественное открытие бюста Первого Главы Александра Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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