Кому теперь просить разрешение на выезд из ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин издал указ № 264, в котором определен регламент выезда из Республики госслужащих. Указ можно изучить на официальном сайте Главы – там подробно расписаны все категории. В основном эта норма касается руководителей органов исполнителей власти и других государственных органов, которые подчиняются Главе ДНР. Указ касается и заместителей этих руководителей.

Главное в Указе, это то, что эти люди обязаны согласовывать поездки за пределы Республики с администрацией Главы. Для этого нужно : направить письменное заявление, которое должно, в частности, содержать информацию о целях, дате и продолжительности выезда, государстве или населенном пункте, куда отправляется чиновник.

Кстати, указ не распространяется на сотрудников администрации Главы ДНР.

Указ вступил в силу 26 августа 2019 года.

Тем временем, в украиских СМИ по этому поводу поднялась большая шумиха. Мол, теперь из ДНР нельзя выехать госслужащим – только несчастные пенсионеры могут поехать за границы Республики. Так ли это? «КП» расспросила дончанку, бывшую сотрудницу силового ведомства Оксану.

- Еще задолго до этого указа существовал порядок выезда за пределы ДНР, - говорит Оксана. – Я не была ничьим заместителем, занималась делопроизводством. Серая мышь в погонах младшего лейтенанта. Срочно нужно было съездить в Ростов. Всего на пару дней. Так вот, меня еле отпустили с работы и я писала (это было три года назад – Ред.) заявление на имя своего главного шефа где все эти пункты были. Дальше давала расписку о неразглашении, потом о том, что я не имею права быть замешанной во всякого рода ЧП и так далее.То есть, все тоже самое, что в указе, но решал это мой шеф. Знаю, без таких бумаг и банковские служащие выехать не могли, и врачи. Да многие не могли.

И Оксана рассказала, что ЧП с ней все же случилось.

- Мы ехали назад ночью по Новоазовской трассе. Она тогда была еще в ужасном состоянии. Вижу – в кювете перевернутая машина, идет дым и слышны стоны. Кричу водителю: ДТП! Милый до этого парень превращается в злодея. Еле уломала его остановиться и идти к пострадавшим. Вернулся и говорит: Все живы, поехали. Я: Ты что? Нужно скорую вызвать. И тут он: А мне нельзя! Там же представляться нужно. А у меня с документами не порядок. Вдруг проверят. Я в ответ: Так и мне нельзя попадать в ЧП, а это настоящее ЧП!

В итоге я позвонила, представилась другой фамилией. А ждать скорую парень согласился только отъехав почти в кусты. Дождались. Поехали дальше молча. На работе я первым делом посмотрела сводки. Три рыбака ехали на старом «жигуленке». Живы. Но осадок остался на всю жизнь.

Как объяснили нам специалисты, нормой нынешнего указа такие расписки не предусмотрены. А такие расписки рождались в некоторых ведомствах самостоятельно – в зависимости от желаний руководителя.