Как сгоревшие в Донбассе американские радиостанции потом чудом воскресают у «бармалеев» Ближнего Востока

- В 36-й бригаде морской пехоты 21 августа связисты 501-го батальона в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар в расположении подразделения. Возгорание в казарме было потушено, но огонь перекинулся на находящийся рядом склад средств связи, который полностью сгорел, - рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки. - В штаб операции объединенных сил (ООС) морпехи сообщили, что пожар уничтожил около 20 км полевого кабеля, шесть телефонных аппаратов ТА-57, четыре радиостанции Р-105 и полевой коммутатор П-193.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПОЖАРОВ И ОБСТРЕЛОВ

Сгоревшие средства связи – еще советского производства и не представляют особой ценности. Но по ходу разбирательств всплыли более серьезные потери. Начальник связи батальона доложил, что на складе также находилась станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленная там на временное хранение, и радиостанция Harris FALCON III, поставленная из США на Украину, но вышедшая из строя и подготовленная для отправки в ремонт. Однако после пожара остатков от них не обнаружили.

Такой вот «подарочек» на День независимости получило командование украинских войск в Донбассе. И если бы случай этот был единичным…

В десятых числах августа под Донецком на позициях 92-й механизированной бригады вспыхнул пожар, который уничтожил станцию артиллерийской разведки AN/TPQ-36. А в июне командир 79-й десантно-штурмовой бригады Валерий Курач списал РЛС AN/ТPQ-48 на «обстрел террористов». При этом накануне инцидента стало известно, что станцию собираются утилизировать из-за многочисленных поломок.

Очень похожие истории, не правда ли? Между прочим, по данным открытых источников, такого добра Украине с начала войны в Донбассе поставлено уже 20 комплектов. Сколько из них были «утилизированы», не разглашается. Но можно не сомневаться – больше, чем три.

Возникает вполне логичный вопрос: куда девается дорогостоящая военная помощь США? Об этом – в материале ПИКinform.

СХЕМА ДЯДИ СЭМА

- Интересно, поймут ли когда-нибудь американцы, что не они Украину, а она их?! И дело вовсе не в постоянном выклянчивании Киевом новых кредитов, займов и просто материальной помощи. Нет! Дело в том, что любой украинский функционер – от гражданского министра до командира роты ВСУ - считает свои долгом что-нибудь слямзить из партнерской помощи, - рассказывает ПИКinform.

В процессе «освоения» военного имущества, выделенного США Украине с пафосной мотивировкой «в рамках мероприятий по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украинского государства», украинские «освободители» особо не заморачиваются. Если что-то из дорогостоящего американского имущества пропадает, виноваты всегда «сепаратисты». Прослеживается и дальнейшей путь «исчезнувших в огне» станций.

- Американская переносная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы разработана специалистами компании SRC (Syracuse Research Corporation), весит всего 54 кг – в двух чемоданах по 27 килограммов каждый, и очень востребована на Ближнем Востоке у внесистемной оппозиции и террористов, поскольку предназначена для Сил специальных операций и довольно мобильна в использовании, — высказывает версию украинский блогер Игорь Миртовский.

Мобильная переносная РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 (США) помещается в два чемодана и обеспечивает обзор 360 градусов и дальность обнаружения более 10 км. Фото: cezarium.com

Вполне объяснимо, что Украина является лишь перевалочной (и очень удобной) базой для поставки американцами военной помощи «демократическим режимам» Ближнего Востока. Поскольку формально поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» Украины – дело почетное и всеми в мире одобряемое, а вот снабжать напрямую «бармалеев» – вроде как не комильфо.

При этом данная схема, во избежание лишних проколов и утечек, включает в себя реальную поставку в украинскую армию упомянутых станций и иного оборудования. Затем, после обкатки и засветки, под видом утилизации идет отправка «демократическим» режимам по всему миру.

ВОРОВАТЫМ УКРАИНЦАМ ПОСРЕДНИКИ НЕ НУЖНЫ

Но данная схема, выстроенная американцами на Украине, не учитывает специфику украинства, как такового. Ведь когда речь идет о деньгах, то зачем настоящему украинцу посредники в лице американцев. Генералы ВСУ вполне способны (и делают это!) напрямую организовать передачу военной помощи США террористам, и получить за это «вечнозеленые» тугрики.

И ближневосточным «бармалеям» выгоднее вести дела с украинцами, чем с американцами. Несмотря на жадность свидомых генералов, они особо не торгуются, довольствуясь четвертой-пятой частью рыночной стоимости оборудования. К тому же за эти поставки никто не будет выдвигать никаких условий и требований. А украинские «освободители» будут держать рты на замке, ведь слить сделку автоматически означает перекрыть доступ к американской халяве и «зашквариться» по полной.

Вот и получается такой себе треугольник, где все имеют всех, но украинцы имеют американцев немножко больше, чем американцы украинцев. И как тут не вспомнить знаменитую фразу покойного Михаила Задорнова об американцах: «Ну, тупые…»