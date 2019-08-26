2019-08-26T17:45:02+03:00
Общество

В ДНР решили бороться с незаконной торговлей алкоголем

Пиво пока под санкции не попало
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Пиво и вино законники пока трогать не будут. ФОТО: ВКонтактеПиво и вино законники пока трогать не будут. ФОТО: ВКонтакте
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23 августа, парламентарии Народного Совета ДНР в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР. Под санкцию попадет и самогон. А вот пивом и вином торговать можно и без лицензии.

Санкция статьи - штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или исправительные работы до одного года. Расследовать эти дела будут в МВД.

- Я считаю, что закон должен быть жестче, - говорит жительница киевского района Светлана Иванченко. – Мне «повезло» с соседом самогонщиком, да и в квартале полно наливаек с поддельной водкой. Мы пытались с этим бороться еще до войны, но без толку. Потом знающие люди объяснили, что эту точку крышевал милиционер из местного РОВД. А сколько молодых людей спилось! Я думаю, дельцы в лучшем случае отделаются штрафом и будут продолжать свой бизнес.

- По ДНР статистики смертности от алкоголя нет, - говорит терапевт горбольницы №20 Светлана Ульянченко. – Возможно, это информация для служебного пользования. А вообще каждый год от этой болезни умирают в мире около 3 миллионов человек. С ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Но риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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