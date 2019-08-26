Житель Ясиноватой-2014: «Тут жить невозможно! Но мы живем»

В конце августа 2014 года Ясиноватая была окончательно освобождена от украинской армии. До этого один раз в город все-таки перешел под контроль ВСУ. За Ясиноватую, как за стратегически важный транспортный узел, отчаянно боролись и наши и украинцы. До сих пор город находится практически на передовой и до сих пор там частенько бывает «громко», но тогда, в 2014-м Украина стирала Ясиноватую с лица земли. Город долгое время был закрытым. При этом там продолжали жить и работать люди. В подвалах, без света, воды и хлеба, но жили.

Мы попали в Ясиноватую в сентябре, город несколько дней, как открыли. Первое, то туда повезли – хлеб. В одну из таких поездок нас и пригласили.

У меня сохранились рассказы жителей Ясиноватой того времени и впечатления о той поездки. Их не опубликовали. «Ваша статья противоречит политике редакции. Украинская армия не может такое делать». Тогда, летом 2014 не верилось, что люди в принципе способны на такое. Чтобы поверить своим глазам иногда приходилось себя щипать.

В Макеевке в то время работала частная мини пекарня, которая пекла и бесплатно развозила и раздавала хлеб. Владелец - Андрей личность колоритная. Типичный качок в черной футболке, голова обрита на лысо, руки в татуировках. А вот поди ж ты. Хлеб печет и бесплатно раздает:

- Печем хлебушек и развозим в горячие точки…. Раздаем бесплатно. Обязательно надо, чтобы вкусно было. Бывает такой хлеб, что и с мясом не съешь, а наш можно буханку съесть. Недавно завезли 3 тонны муки. Это 60 мешков, - рассказывает Андрей.

- Завезли? Откуда? Все же закрыто?

Андрей замялся

- Ну, грубо говоря, муку экспроприировали. Хозяин муки – отпетый укроп. Сбежал на ту сторону. Муку оставил мышам. Все равно бы пропала. А так – людей спасаем. Да вы сейчас сами все увидите.

Едем в Ясиноватую, которую несколько дней назад «утюжили» в течении 17 часов. Не работают магазины, нет воды, света.

Дорога в Ясиноватую практически сплошной блокпост. Кажется, мы все время едем по «змейке». На одном из блокпостов стоит обстрелянный «Жигуль» с надписью «Продам». Шутят. Проезжаем частный сектор – дыры от снарядов в крышах, заборах, стенах.

Ясиновский коксохим – битые окна в цехах, покореженные заводские конструкции, полуразрушенные здания. Кто хоть раз был на промышленном производстве, помнит впечатления от масштабов. Смотришь по сторонам, глаза нараспашку и гордость от сопричастности – это мой город! А теперь представьте, что эти вечные цеха, высотой почти до неба, всякие металлические конструкции и сооружения, которые строили на века – разрушены. Огромные дыры в окнах цехов, металлоконструкции скрючены, как будто кто-то дал под дых, зловещие отверстия в серых бетонных стенах. От увиденного накатывает отчаяние сравнимое по масштабам с самим заводом. В голове вертится – ну если такая мощь бессильна перед войной, то что говорить о людях из плоти и крови? Дальше ехать страшно.

Первая остановка – Храм благоверных князей Владимира Великого и Александра Невского. Разгружаем. Во дворе неуверенно мнется пожилая женщина. В конце-концов решается попросить:

- Можно мне одну буханку?

Ей дают. Женщина живет тем, что дают ей добрые люди:

- Денег нет совсем. Помочь некому. Что дают люди – то хлеб, то картошку, то каких-то овощей - тем и живу. Есть внучка, но у нее трое деток: двойняшки по пять лет и старшему почти 9. Тоже без денег сидят.

Служба закончилась, к журналистам вышел настоятель. Я замешкалась. Краем глаза заметила все ту же женщину:

- А можно мне еще одну буханку, пожалуйста. Я бы внучке отнесла.

Бегу в трапезную, докладываю обстановку, получаю три буханки, возвращаюсь, отдаю

- Почему сразу не взяли?

- Да так… Постеснялась…

А лицо такое счастливое, как будто сорвала джек-пот! Абсолютное счастье. 4 буханки хлеба. 2014 год. Центр Европы.

Бабушки плакали глядя на хлебФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Тут же женщина с мальчишкой, на виде лет семь. Рассказала, как они выживали:

- 12 августа был мощный обстрел. А четырнадцатого у моего сына день рождения, 8 лет. А как отмечать? Ни света, ни воды. В общем, метнулась я по магазинам, которые еще были открыты и все, что смогла найти – теплый пакет сока и подтаявшую шоколадку. Так мы и отметили – сидя в подвале соком и шоколадкой.

- Совсем подвоза продуктов не было, у вас же частный сектор?

- Сначала все было и даже много. Свет отключили, холодильники потекли. Все приготовили запасы и выносили все это во двор – ешьте, а то пропадет. Потом частники начали привозить молоко в основном. Но задирали цену, хотели по-быстрому заработать. Комендант наш пресекал это дело. Давал выбор – опускаете цену до довоенной, или я разбиваю. Кто отказывался – разбивал не жалея, приземлил их. Я считаю правильно.

- А когда ВСУ сюда зашли, помните?

- Да. Но они как зашли, так и вышли. 17 августа начался сильный обстрел Зорьки (микрорайон в Ясиноватой, - ред.) и наши рванули туда защищать всеми силами. А они со стороны Авдеевки по центральной улице, на БТРах въехали. Флаг свой над горисполкомом повесили, сфотографировались, и в тот же день их вышибли.

Следующий по списку Свято-Николаевский храм. Совсем небольшой, расположен в обычном доме. Во дворе колонка с водой. Иногда во двор заходят люди, наполняют водой баклашки. Хлеб заносят прямо в храм и прихожане аккуратно выкладывают буханки на стол с белой скатертью. Все в полной тишине. Страшно ее нарушить. Выходим на улицу. Протоирей Александр рассказывает, как горе сплотило людей, многие поняли, что помощи ждать неоткуда, а поодиночке легче пропасть:

- Все знают, у кого во дворе есть колодцы или колонки. Хозяева не закрывают калиток, можно приходить и набирать. Женщина-прихожанка, у которой был магазин одежды, после обстрела просто открыла его и раздала все вещи нуждающимся.

Третий и последний на очереди Свято-Петропавловский Храм. Опять разгружают и раздают в полной тишине. Настоятель протоиерей Александр рассказывает, как прячутся от обстрелов в храме, веря, что господь защитит, что несмотря на то, что Ясиноватая изолирована и нет ни света, ни воды, ни газа, закрыты магазины и аптеки, людей осталось много. И много детей.

Город

Въезжаем в город. Первое, что видим – сгоревший автомобиль. По дороге попадаются разрушенные магазины, учреждения, офисы. Все это видеть своими глазами намного страшней, чем по телеку. Но все-таки не так, как разрушенные жилые дома.

Еще несколько дней назад здесь все было, как в любой квартире Львова, Киева, Полтавы: ковры, люстры, кастрюли, телевизор, травяной чай и клетчатый плед. Сейчас же – Львовская квартира продолжает жить своей уютной жизнью, а от уюта в Ясиноватой остались горелые головешки. Первый разрушенный дом, который увидела – по улице Орджоникидзе. В доме выбиты почти все стекла, а верхний этаж в руинах.

Соседние дома были в таком же состоянииФото: Ольга ЖУКОВА

Поднимаюсь, заглядываю в одну из них – обугленная кирпичная кладка, обломки перекрытий, осколки. Каким-то непостижимым образом уцелела красная чашечка в белый горох и красное блюдце. Квартира однокомнатная. Может, чья-то пожилая мама еще неделю назад пила из нее чай? Соседняя квартира трехкомнатная. Все то же самое. Пустые черные оконные проемы, месиво из обломков и осколков на полу. В этой квартире уцелела ванная. Глядя на осколки плитки почему-то вспомнилось, что точно такую же хотела купить, но ее не было в достаточном количестве. Испугалась. В этой квартире уцелели две эмалированных кастрюли с грибочками. У всех такие когда-то были или есть до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/728168" frameborder="0"></iframe> Квартира после обстрела.Ольга Гордо

Выхожу с гнетущим чувством. На улице у подъезда какая-то женщина набирает в ведро воду из лужи.

Одна фраза, которую повторяли многие повергла в недоумение: «Это вы еще Зорьку не видели. Съездите посмотрите что там творится». Как???!!! Где-то еще хуже???? Не верится. Едем на Зорьку.

Продолжение читайте в следующем выпуске.