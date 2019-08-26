День шахтера в Донецке в первый год войны: фоторепортаж

В первый год войны, в 2014, день Шахтера выпал на последний день августа. В городе не было ни одного мероприятия. Но на удивление много народу собралось на бульваре Пушкина. По сравнению с днем накануне, когда пройдя от ОГА до Гринкевича встретила человек пять-шесть. Так вот 31 августа на бульваре было людно. Все улыбались именно этому многолюдью. Дончане запросто здоровались и заводили разговоры. Мы с дочкой тогда познакомились с семьей с Октября:

- Решили, что традиции нельзя нарушать. День города, день шахтера – эти праздники отмечаются всегда. Вот и решили и в этот год не нарушат. Вылезли из своих подвалов и приехали погулять как раньше. Жаль, что нет концертов, как раньше.

То, что люди все-таки приехали в центр, чтобы отметить день Шахтера, можно считать где-то даже героическим событием. Дело в том, что август четырнадцатого – время жестких обстрелов. Летело везде.

24 августа

В этот же день Украина отмечала день незалежности. Это было время, когда мы еще пытались донести правду о происходящем той стороне. 24 августа позвонил Женя, родственник из Киева, поздравить с праздником и потроллить. Сидела на Пушкина, курила и слушала про зомбирвание и путинскую пропаганду. В это время начался обстрел. Небратья «поздравляли». На том конце провода спросили

– Ты что на жд вокзале? Аааа, убегаешь?! А как же Родина, патриотизм?, - издевательски спросил Женя.

- Нет,- говорю, - это, Женя, обстрел. Ваши «поздравляют».

- (после паузы) Так громко?

- Да. Вот «грады» пошли, слышишь? .... О. Полпакета полетело по Октябрю.

- Часто?

- Всегда

- (пауза) Это не наши

- Ваши, Женя, ваши.

- Не верю

- Как хочешь.

Женя бросил трубку и с тех пор ни разу не звонил.

25 августа. Ночью сильно летело во всех направлениях. В этот день пять лет я засобиралась в эвакуацию. В соцсетях спрашивала где в Краснодаре снять квартиру, так чтоб подешевле. В итоге никуда не поехала – стыдно стало перед теми, кто тут остается. Но то ощущение усталости, страха, постоянного напряга, а когда летит – еще и животного ужаса, очень хорошо помню.

На какое время возникло ощущение нашего Дня Победы. Фото: https://www.facebook.com

В этот же день по центральной улице Донецка провели колонну пленных ВСУшников. Уставшие от обстрелов дончане отвели душу, высказав в лицо Украине все, что накипело. Эмоции зашкаливали. Конвоя было много и это правильно. Пленных надо было защитить, иначе бы их разорвали. Нервы у людей были на пределе.

Прогон пленных на какое-то время вселил уверенность в день Победы. Что все! Конец войне!

27 августа. Утром отвела дочку в садик. Их на тот момент 9 детишек оставалось в садике. Остальные разъехались. В группе, как обычно, детские рисунки ко дню города и дню Шахтера. Вот такая картинка – Земной Шар плачет Донецком.

Поздравительный рисунок ко дню города в 2014 годуФото: Ольга ЖУКОВА

И еще одна картина – Донецк и Луганск «спрятали» от обстрелов детские ладошки. Обратите внимание на подпись – воспитательница эмоционально поздравила родителей девяти детишек, которые могли это увидеть.

Детские ладошки прячут Донбасс от войныФото: Ольга ЖУКОВА

По заданию редакции – снять работающих коммунальщиков, еду в центр. Возле калининского исполкома вижу их – работающих - деревья подрезают. Маршрутка пустая, прошу остановить. Водитель не услышал, проехал. «Ну и ладно. В центре обязательно еще будут», - решаю я и еду дальше. Выхожу на Крытом, иду по направлению к ОГА, разговариваю с Харьковом.

28 августа 2014 года трамваи не ходилиФото: Ольга ЖУКОВА

На этот раз разговор с сепаратистом. Во время разговора раздается мощный взрыв. Замерли даже в Харькове. Позже станет известно, что обстреляли Калининский район. Попали в ДК, в детский сад, в машину с людьми. Прилетело именно в то место, где я не вышла. Повезло. Зато досталось и коллегам. В этот день они ездили на фильтровальную станцию, которую по сей день обстреливают, а тогда и подавно. Перед обстрелом их ловко отправили по другой дороге и вот, когда выехали, когда заехали в Макеевку и выдохнули, что все обошлось, через несколько минут попали под обстрел на бульваре Шевченко. В бусике осколком пробило колесо, посекло стекла и ранило одного журналиста. До больницы Калинина доехали на ободах.

В бусике был мой друг – Ленка. Мы договорились встретиться – в то время работали на удаленке, а живем в разных концах города. Я позвонила когда они въехали в Макеевку, Ленка отрапортовала, что скоро будет. Жду. Опять звонок:

- Мы под обстрел попали, все живы! Едем в больницу, садится телефон, позже наберу.

Через час набрала снова. «Ну, -думаю, - стресс снимают». Ошиблась.

- Мы в больницу приехали, пацаны футболки сняли, стекла вытрусили. А мне как? Зашла в подсобку какую-то, вытрусила стеклышки из лифчика и поехала сливать видео. Мы в ОГА, заходи к нам.

Я в это время и так шла в ту сторону по совершенно пустому бульвару. Встретила мужчину с КП в руках, было очень приятно.

Чертовски приятно было встретить читателя КП в пустом городеФото: Ольга ЖУКОВА

Зашла в ОГА. В окно, кажется, девятого этажа до сих пор виден дым пожара от обстрела. В этот же день попали в хлебозавод на Полиграфической.

27 августа 2014. Что-то горит опятьФото: Ольга ЖУКОВА

После работы поехали к Ленке на текстиль есть борщ и снимать стресс. Наконец-то этот страшный день закончился. Но нет. На обратном пути, проезжая по Ленинскому, увидели еще один пожар – минометный обстрел, попали в 33 школу. Горела крыша. Это перед самым началом учебного года.

Попадание в 33 школу. Фото: snr24.com

Очень характерны объявления того времени. Во-первых, это предупреждения о взрывоопасных предметах и как вести себя при обстреле. Во-вторых, это сообщения на дверях магазинов, что все закрыто навсегда.

Безнадеги такие объявления добавляли, конечноФото: Ольга ЖУКОВА

Перебои со связьюФото: Ольга ЖУКОВА

В-третьих, появилось очень много объявлений о предоставлении ритуальных услуг. Исчезли объявления о сдаче и продаже недвижимости.

Объявлений о ритуальных услугах стало очень много. Вот кто-то не выдержалФото: Ольга ЖУКОВА

Появились вот такие, добрые.

Появились вот такие добрые. Люди поддерживали друг друга как моглиФото: Ольга ЖУКОВА

И вот такие – из районных администраций уехали не все и они продолжали работать.

Приятно было увидеть, что не все сбежалиФото: Ольга ЖУКОВА

29 августа. Неожиданно позвонил знакомый, Барсик. Последний раз мы виделись в апреле. Он был в ОГА. Тогда еще были баррикады. Потом пропал. Все лето никто не знал где он. Тут звонок – я в Донецке, подъезжай. Оказывается, Барсик все это время был в аэропорту. Очень была рада встрече и что жив-здоров.

Барсика все привыкли видеть в джинсе. И вдруг Барсик такойФото: Ольга ЖУКОВА

Все это время хожу по совершенно пустому центру.

Фото сделано 27 августа 2014Фото: Ольга ЖУКОВА

Фото сделано 27 августа 2014. Кто-то здесь все-таки был и книжку забылФото: Ольга ЖУКОВА

И вот день Шахтера и день города! И такое скопление людей на бульваре!!! После всх этих бомбежек, пожаров, смертей – все-таки собрались отметить праздник!

Я рассказала, что в эти дни творилось в центре. На окраинах в разы хуже было. И тем не менее – приехали, добрались в центр! Видимо я так опешила от количества людей, что не фотографировала. Хотя запомнила многих в лицо. Прошла от Гурова до ОГА, спустилась на Артема. Как в другое измерение попала - ни машин, ни людей. Просто вышла на дорогу и сфотографировала. На остановке сидели два пенсионера и делились радостным событием – наши взяли аэропорт! На этот раз точно, точнее не бывает! И, как обычно, это были очередные слухи. Но в этот раз очень кстати появилась эта «новость», добавила радость в праздник.