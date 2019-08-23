2019-08-23T22:59:03+03:00
Общество

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом: фоторепортаж

Дончане слушали классическую музыку под открытым небом на подстилках
Никита МАКАРЕНКОВ
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Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомКонцерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Сегодня в Донецке прошел концерт американской пианистки русского происхождения – Валентины Лисицы. Сцена была установлена под отрытым небом чуть ниже парка Ленинского комсомола на фоне Кальмиуса.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Больше тысячи дончан примостили свои подстилки на газоне и целый вечер наслаждались классической музыкой. На время Донецк превратился в обычный мирный город, глаза и лица жителей которого были наполнены счастьем и радостью. Вот на что способна музыка и атмосфера.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

После праздника несколько дончан, с которыми я пообщался, чуть ли не в один голос сказали – «вот бы здесь сделали летний кинотеатр под открытым небом или хоть иногда проводили музыкальные вечера». Место – действительно подходящее. Открывается вид не только на реку, но и на донецкие терриконы.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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