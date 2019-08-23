Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небом: фоторепортаж

Сегодня в Донецке прошел концерт американской пианистки русского происхождения – Валентины Лисицы. Сцена была установлена под отрытым небом чуть ниже парка Ленинского комсомола на фоне Кальмиуса.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Больше тысячи дончан примостили свои подстилки на газоне и целый вечер наслаждались классической музыкой. На время Донецк превратился в обычный мирный город, глаза и лица жителей которого были наполнены счастьем и радостью. Вот на что способна музыка и атмосфера.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

После праздника несколько дончан, с которыми я пообщался, чуть ли не в один голос сказали – «вот бы здесь сделали летний кинотеатр под открытым небом или хоть иногда проводили музыкальные вечера». Место – действительно подходящее. Открывается вид не только на реку, но и на донецкие терриконы.

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Концерт Валентины Лисицы в Донецке под открытым небомФото: Никита МАКАРЕНКОВ