2019-08-23T12:18:18+03:00
Политика

Жители Буденновского района сбросились на памятник Пушкину «как в Москве»

Силами неравнодушных людей в Буденновском районе города будет установлен новый памятник Пушкину, копия Московского, взамен разрушившемуся [фото]
Ольга ГОРДО
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Фото: Алексей АкутинФото: Алексей Акутин
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Новый памятник великому русскому поэту Александру Пушкину появится в сквере у одноименного дворца культуры в Буденновском районе города вместо старого, установленного 60 лет назад. Об этом сообщил глава администрации Буденновского района города Владимир Гетов.

- Этот памятник народный, так как он изготовлен силами неравнодушных жителей и предприятий района. Он будет представлять копию знаменитого памятника поэту в Москве, – сказал Гетов.

Владимир Гетов так же рассказал, что для статуи из полимерных материалов была распечатана форма на 3D-принтере. Форму залили супербетоном.

В создании памятника участвовали специалисты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. На данный момент идут монтажные работы по установке памятника. Церемония открытия запланирована на 25 августа.

Высота памятника в Донецке будет соответствовать росту самого Пушкина – 1,67 метра. Высота памятника с постаментом в российской столице равна примерно 11 метрам.

Напомним, 6 июня этого года, в день рождения поэта, в сети появились фотографии, демонстрирующие в каком плачевном состоянии находится памятник Пушкину в Буденновском районе.

Фото: https://www.facebook.com/

Фото: https://www.facebook.com/

Разваливающийся на куски поэт был обмотан полиэтиленом и скотчем. И вот спустя два с половиной месяца, на месте пришедшего в негодность монумента силами неравнодушных людей района, будет установлен новый, да еще «как в Москве».

Памятник поэту у ДК Пушкина был установлен в 1959 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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