2019-08-25T10:53:53+03:00
Политика

«В Донецке тоже наши живут»: В украинском городе бабушки защищали парня в футболке с надписью и гербом ДНР

Футболку он купил в Интернет-магазине [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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25-летний житель Родинского открыто разгуливал по городу в ДНРовской футболке. Фото: facebook.com/boris.ovcharov.925-летний житель Родинского открыто разгуливал по городу в ДНРовской футболке. Фото: facebook.com/boris.ovcharov.9
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В подконтрольной Киеву Донецкой области на днях разразился скандал.

- Зрада! Из-за таких отморозков наши хлопцы до сих пор на войне гибнут, - это лишь самые «мягкие» комментарии националистов в соцсетях.

В небольшом шахтерском городке Родинское средь бела дня 25-летний житель разгуливал в футболке с гербом и надписью - Донецкая Народная Республика.

На это обратил внимание ветеран антитеррористической операции (АТО) и местный блогер Борис Овчаров.

- Вышел утром по делам, сел в машину, проехал 50 метров и остановился… думал мне показалось. Вижу, сидит человек в футболке с гербом и надписью ДНР, в алкогольном опьянении, — написал на своей странице в соцсети Овчаров.

Ветеран, воевавший в донецком аэропорту, вызвал полицию. В это время к нему подошли пожилые соседки и начали защищать парня: мол, футболка была куплена давно, а в Донецке тоже живут украинцы.

Приехавшие полицейские задержали «сепаратиста». На допросе тот признался, что заказал футболку по Интернету. И во время инцидента просто сидел на лавочке и пил «колу». После выяснения обстоятельств дела парня отпустили, оштрафовав на 85 гривен (210 рублей) – за появление в общественном месте в пьяном виде.

- Ни одна статья Уголовного кодекса не предусматривает наказание за использование символики республик или символики других государств, – прокомментировали в Покровском райотделе полиции, который обслуживает Родинское.

После такого исхода национально озабоченные активисты хотят «усовершенствовать» законодательство. Подумать только: георгиевские ленты на Украине запретили, но при этом можно покупать в интернет-магазинах «сепаратистские» футболки и свободно ходить в них! Ай-яй-яй, какое упущение допустили теперь уже бывшие президент Порошенко, спикер парламента Парубий и секретарь совета нацбезопасности и обороны Турчинов. А Борис Овчаров намерен добиться от полиции более серьезного наказания «преступника».

Но самом же деле, вся эта история о том, что по обе стороны линии разграничения живут близкие по духу люди. Разъединяют лишь «озабоченные», коих по большому счету не так уж и много. Вот и прошедшие выборы в Верховную раду показали, что большинство жителей Донбасса отдали предпочтение тем, кто выступает за диалог с республиками и мир в регионе.

Допрашивали «сепаратиста» в полиции на русском языке – тоже зрада.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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