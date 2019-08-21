Герои Украины, воевавшие в Донбассе, отказались участвовать в провокации с военным парадом в Киеве

В Киеве готовится большая провокация против президента Украины Владимира Зеленского. Принять участие в ней должны ветераны войны в Донбассе – Герои Украины.

- Нами получены документы, подтверждающие тайную подготовку к проведению военного парада в Киеве, - говорится в заявлении УНМ ДНР.

Отмечается, что, несмотря на решение действующего президента Украины об отказе от проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню украинского флага и Дню независимости, военная хунта, находящаяся у власти на Украине, решила иначе. По замыслу украинских военачальников, рано утром 23 августа подразделения вооруженных формирований Украины (ВФУ) должны прибыть к площади Независимости в Киеве.

- В 9:00 начнется военный парад. При этом действующий президент Зеленский будет оповещен о происходящем непосредственно перед мероприятием и поставлен перед фактом – либо он выходит и принимает парад, либо нет. Но тогда дальнейшее развитие событий может значительно снизить его рейтинг и привести к непоправимым последствиям, - подчеркивают в УНМ ДНР.

При этом с целью подъема значимости проводимого «парада»» для участия в нем были отправлены приглашения действующим и бывшим военнослужащим ВФУ, которые имеют звание Героя Украины. Часть из них отказались от участия в провокации.

- Мы получили список этих отказников: генерал-майор Шаптала С.А., полковники Собко С.С. и Зубанич В.И., подполковники Межевикин Е.М., Винник И.И., Гринюк. В.В. и другие, - говорится в заявлении. - Стоит обратить внимание, что среди отказников оказались три военачальника: Шаптала – начальник штаба оперативного командования «Юг» (в прошлом командир 128-й огпбр), Собко – командир 128-й горно-штурмовой бригады и Зубанич – командир 10-й горно-штурмовой бригады. Мы не исключаем, что за проявленную лояльность к действующему президенту в ближайшее время у этих военачальников пойдет небывалый карьерный рост.

Один из отказников - комбриг Сергей Собко в 2014 году руководил штурмом стратегической высоты Саур-Могила, которую обороняли ополченцы. Фото: depo.ua

В УНМ ДНР отметили, что по неподтвержденным, но массово получаемым в настоящее время данным, в ходе проведения военного парада возможны провокации, направленные на дестабилизацию существующего политического строя. Кроме этого, известно, что одновременно с военным парадом в Киеве аналогичные мероприятия будут проведены в Одессе и Краматорске под руководством соответствующих начальников – командующего ВМСУ и командующего ООС.

Схема проведения церемонии поднятия флага Украины 23 августа. Фото: armiyadnr.su

- Теперь понятно, почему президент Украины не может влиять на прекращение огня со стороны ВСУ. Остается только ждать, какое решение примет Зеленский: пойдет на поводу у своей хунты и примет участие в праздничных мероприятиях либо проявит стойкость и добьется исполнения своих решений. Причем решений как в вопросах проведения парадов, так и в вопросах соблюдения перемирия со стороны ВФУ, — говорится в заявлении.