2019-08-20T14:29:58+03:00
Здоровье

«Самый страшный период позади!» 9-летняя девочка из Донецка борется со смертельной болезнью

Кирочку уже выписали из больницы, но борьба с раком еще продолжается
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
10-летняя Кира продолжает борьбу с болезнью. Фото: Личный архив семьи10-летняя Кира продолжает борьбу с болезнью. Фото: Личный архив семьи
Изменить размер текста:

Рак ворвался в жизнь Киры неожиданно. Девочка счастливо проводила каждый день своей беззаботной юности, пока болезнь не затянула Киру в жестокую войну за жизнь. Долгий год она боролась за каждый вздох. И наконец-то – наступил день выписки.

- Мы ждали этого почти целый год. Путь, который мы прошли, конечно, не из простых, но мы выстояли! – говорит мама девочки Ирина Дубовик. - Кирочка закончила основное лечение в отделении, теперь целый год будем дома пить сухую химию и раз в неделю ездить на анализы.

Впереди у девочки четыре пункции, но их она уже не боится. Кира очень счастлива, что наконец-то дома.

- Анализы у нас еще никак не восстанавливаются, но ничего, будем ждать. Мы по-настоящему боролись с этой болезнью – будем продолжать бороться и дальше. Самый страшный период позади! Спасибо врачам и неравнодушным людям, которые всячески нам помогали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем полезна для человека яблочная диета
Яблочная диета является одной из самых простых и доступных диет и позволяет достигнуть ощутимых результатов. Но, по отзывам диетологов, при питании одними яблоками нужно быть осторожными, как и при любой другой монодиете
Чем полезна для организма низкоуглеводная диета
Низкоуглеводная диета ограничивает быстрые углеводы, что, по отзывам диетологов, полезно всем, кто ими злоупотребляет сладким. При питании по меню на неделю, возможно добиться плавного снижения веса и стабильного результата
Новости 24
В честь военного комиссариата «Почта Донбасса» выпустила марку и конверт
Предметы прошлого века подарили краеведческому музею Донецка
Дарья Морозова: Украинские вооруженные формирования все чаще атакуют гражданские объекты и мирных граждан
Первый звонок в школах Республики прозвенит 2 сентября
Украинские боевики разбудили Донецк около 6 утра артиллерией
Котенок застрял в водосточной трубе и мог погибнуть: сотрудники МЧС извлекали его с помощью веревки
Валентина Лисица в Донецке даст концерт под открытым небом
Погода в Луганске 20 августа: тепло и без осадков
Погода в Донецке сегодня: ясный теплый день
Погода в Донецке на следующую неделю обещает быть жаркой и преимущественно без осадков
Разведка ДНР сообщила о появлении вблизи Волновахи сил спецопераций украинской армии
Для жителей четырех населенных пунктов вблизи Саур-Могилы открыли модульную амбулаторию
В Снежном нерадивые родители оставили детей возрастом год и два года одних без еды
У Нижнего Лозового получили ранения двое военнослужащих народной милиции ЛНР
Украинский культурный фонд представит комедию о войне в Донбассе
В День шахтера в Луганске подешевеет бензин
С момента объявления последнего перемирия, украинская армия выпустила по территории ДНР 953 боеприпаса