«Самый страшный период позади!» 9-летняя девочка из Донецка борется со смертельной болезнью

Рак ворвался в жизнь Киры неожиданно. Девочка счастливо проводила каждый день своей беззаботной юности, пока болезнь не затянула Киру в жестокую войну за жизнь. Долгий год она боролась за каждый вздох. И наконец-то – наступил день выписки.

- Мы ждали этого почти целый год. Путь, который мы прошли, конечно, не из простых, но мы выстояли! – говорит мама девочки Ирина Дубовик. - Кирочка закончила основное лечение в отделении, теперь целый год будем дома пить сухую химию и раз в неделю ездить на анализы.

Впереди у девочки четыре пункции, но их она уже не боится. Кира очень счастлива, что наконец-то дома.

- Анализы у нас еще никак не восстанавливаются, но ничего, будем ждать. Мы по-настоящему боролись с этой болезнью – будем продолжать бороться и дальше. Самый страшный период позади! Спасибо врачам и неравнодушным людям, которые всячески нам помогали.