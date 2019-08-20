Дончане проснулись от грохота орудий: рано утром украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии пригороды Донецка

Сегодняшнее утро было для дончан очень громким. Окраины Донецка проснулись от мощных раскатов артиллерии. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по Донецку и его пригородам. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, примерно в то же время под минометный огонь противника попал поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему было выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие.

- Киевский слушает. Воздух движется от взрывов, а дом подпрыгивает, - сообщают дончане. - Переживают небратья за нас, чтобы мы на работу не проспали.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

К слову, вооруженные формирования Украины с момента вступления в силу нового перемирия (21 июля) нарушили режим прекращения огня 175 раз.