2019-08-20T11:21:29+03:00
Политика

Дончане проснулись от грохота орудий: рано утром украинские боевики обстреляли из тяжелой артиллерии пригороды Донецка

Под огонь украинских вооруженных формирований попали Спартак, Старомихайловка и Донецк
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Последствия перемирий выглядят вот так. А хотят дончане мира, а не перемирий. Фото: Русская ВеснаПоследствия перемирий выглядят вот так. А хотят дончане мира, а не перемирий. Фото: Русская Весна
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Сегодняшнее утро было для дончан очень громким. Окраины Донецка проснулись от мощных раскатов артиллерии. Украинские вооруженные формирования нанесли массированный удар по Донецку и его пригородам. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям населенных пунктов Спартак и Донецк. Выпущено 15 мин калибром 120 мм и 11 мин калибром 82 мм, произведено 15 выстрелов из БМП-1, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, примерно в то же время под минометный огонь противника попал поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. По нему было выпущено полтора десятка 120-миллиметровых боеприпасов, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие.

- Киевский слушает. Воздух движется от взрывов, а дом подпрыгивает, - сообщают дончане. - Переживают небратья за нас, чтобы мы на работу не проспали.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

К слову, вооруженные формирования Украины с момента вступления в силу нового перемирия (21 июля) нарушили режим прекращения огня 175 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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