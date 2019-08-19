2019-08-19T17:56:40+03:00
Политика

С первого пути первой платформы Донецкого железнодорожного вокзала отправился первый поезд

Спустя пять лет железнодорожный вокзал Донецка вновь принимает и отправляет поезда [видео]
Ольга ГОРДО
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Фото: https://dan-news.infoФото: https://dan-news.info
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Знаменательный день в жизни города – заработал железнодорожный вокзал! Пять лет назад из-за обстрелов со стороны Украины, вокзал прекратил свою работу. Июль-август 2014 некоторые поезда отправлялись под обстрелами. Люди массово покидали город. Последний пассажирский поезд на Симферополь отправился в августе 2014. До октября 2014-го с нашего вокзала еще ходили электрички. В октябре 2014-го вокзал замер. Пять лет тишины в самом оживленном, суетливом, не утихающем ни днем, ни ночью, здании города. Пять лет ни одного объявления о прибытии, отправлении. Ни тебе паровозных гудков, ни стука колес, ни людей на перронах.

ЖД вокзал Донецка.Видео: https://vk.com/doninside! другой источник

Все это время железнодорожный вокзал Донецка функционировал в «спящем» режиме – там можно было купить билеты, то есть работали кассы и кафе.

И вот сегодня, Донецкий железнодорожный вокзал ожил. В 7:50 перрон и окрестности огласил такой привычный и такой забытый голос диспетчера: «Внимание! На первый путь первый платформы прибыл пригородный поезд номер 6109 сообщением Еленовка-Донецк». Это, безусловно знаковое событие для всей Республики.

Планируется ли увеличить количество маршрутов и поездов, «Комсомолке» рассказала заведующая сектором общественных связей министерства транспорта Анна Редькина.

- Сегодня запустили движение в сторону Донецк-Мандрыкино Донецк-Еленовка. Вопрос расширения направлений зависит от того как будет осуществляться движений в этих двух направлениях. В первую очередь это вопрос безопасности и восстановления инфраструктуры. Пока стало возможным запустить в эти два направления – Мандрыкино и Еленовка. Дальше будет зависеть от пассажирооборота, технических вопросов и безопасности.

- Сколько стоит билет на электричку?

- Четырнадцать рублей.

- А проблем с вагонами не будет?

- Нет, вагоны у нас есть, все в хорошем состоянии. Пока электричка состоит из двух вагонов. Если возникнет необходимость, если будет спрос, то будут добавлены и вагоны, и количество рейсов. Сегодняшний «первенец» пригородный поезд Донецк – Еленовка представляет собой тепловоз и два вагона. Почему тепловоз? Потому что еще не вся пострадавшая от обстрелов контактная сеть восстановлена. Как восстановят – будет электровоз.

По состоянию на первое января 2019 года, по ДНР курсируют пригородные поезда по шестидесяти трем маршрутам и пассажирские поезда по двум маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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