Спортивный комментатор Вячеслав Шарафутдинов: Попал на «Миротворец» и стал «врагом» Украины за любовь к футболу

Пресс-атташе ФК «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов живет в Ленинском районе Донецка недалеко от старого телецентра. 17 августа ему исполнилось 63 года. Вячеслав бодро встречает меня на пороге своей квартиры.

- В этом доме футбольный клуб в свое время купил пять квартир для своих игроков и детских тренеров, - рассказывает Вячеслав. – Здесь должен был жить футболист Игорь Жабченко, но он не смог проявить себя в «Шахтере». Мне эта квартира досталась летом 1998 года. Тогда же сделал ремонт и въехал сюда с женой Ларисой и сыном Виктором.

Вячеслав Шарафутдинов родом из Макеевки. Там он окончил инженерно-строительный институт и сделал первые шаги в спортивной журналистике. В 1994 году Вячеслава одним из первых приняли в создающуюся пресс-службу амбициозных «горняков». На тот момент он больше десяти лет отработал диктором на футбольных матчах в Макеевке. Футбола было много.

Известный спортивный комментатор приглашает пройти в зал. Сверху мебельной стенки стоит футбольный мяч. Вячеслав садится в кресло-качалку и компьютерной мышью включает огромный плазменный телевизор. На экране он общается с друзьями в ВКонтакте, смотрит футбольные матчи, а также отправляет и получает письма по электронной почте.

ПРО ДРУЖБУ С АЛЛЕГРОВОЙ

- Кто ваши звездные соседи?

- Этажом выше жил футболист из Латвии Андрей Штолцерс. Мы вместе у меня смотрели футбол. Дружили и наши жены. Потом он уехал в Москву играть за «Спартак». Среди живших по соседству футболистов был талантливый полузащитник Константин Ярошенко.

На экране появляется «императрица» российской эстрады Ирина Аллегрова. Она поет на концерте в Донецке.

- Это, можно сказать, моя подруга, - продолжает Вячеслав. - Мы с ней много раз встречались. Впервые в Макеевке она дала концерт в 1991-м на стадионе «Шахтер», директором которого я был. Знаменитая певица часто приезжала в Донецк на гастроли, участвовала в праздничных мероприятиях «Шахтера».

НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ

Вячеслав показывает свою коллекцию книг о выдающихся спортсменах. Большая ее часть о футболистах.

Экс-пресс-атташе «Шахтера» показывает редкие книги из своей коллекцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Вот книга о великом нидерландском футболисте Йохане Кройфе, - достает ее из шкафа. - Недавно УЕФА включило его в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Кройф стал олицетворением не только всего нидерландского футбола, но и целого стиля - так называемого тотального футбола. Двигаясь по полю, он мастерски заменял других футболистов на их местах, за что получил прозвище Летучий Голландец. Кстати, в этой «текучей» системе любой футболист может быть последовательно нападающим, полузащитником и защитником.

В коллекции Шарафутдинова – книги Алексея Бабешко и Марка Левицкого «Донецкий футбол. XX век», Мирча Луческу «Моя шахтерская история», справочник «100 лет советского футбола», где информация обо всех футболистах, игравших в СССР.

На видном месте стоит книга о знаменитом тренере московского «Локомотива» Юрии Семине. Кого только нет в коллекции известного спортивного журналиста. Он собрал полную серию книг о лучших футболистах XX века. Дэвиде Бекхэме, Пеле, Марадоне, Зидане, Валерии Лобановском, Андрее Шевченко…

Экс-пресс-атташе «Шахтера» показывает редкие книги из своей коллекцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Экс-пресс-атташе «Шахтера» показывает редкие книги из своей коллекцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вячеславу особенно дорога книга о хоккеисте Валерии Васильеве (прозвище Бурлак), игравшем за московское «Динамо» и сборную СССР.

- К сожалению, его не стало восемь лет назад, - рассказывает Шарафутдинов. - Когда Валерий Иванович приехал в Донецк, мы и пересеклись. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира на льду не жалел себя и соперников, но в общении был простым, добродушным и открытым человеком. Я рекомендую прочесть эту книгу всем, кто помнит советский хоккей. Кстати, недавно Васильеву могло бы исполниться 70 лет.

Валерий Иванович в свое время познакомил моего собеседника со знаменитым чехословацким вратарем Иржи Холечек по прозвищу «Факир», отличавшимся особой акробатической манерой игры. Он приезжал в Донецк на юношеский турнир по хоккею. Для Шарафутдинова эти игроки - звезды первой величины.

Также у него есть среди прочих книги тренера по фигурному катанию Елены Чайковской. Вячеслав болел за советских фигуристов.

«ЭТО ВСЕ МОЯ ЖИЗНЬ»

Справочники-календари ФК «Шахтер». Есть брошюра за 1962 год. Тогда Славе было шесть лет.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Еще у Шарафутдинова большая коллекция справочников-календарей футбольного клуба «Шахтер». Есть брошюрка даже за 1962 год. Ему тогда было всего шесть лет. Среди программ к матчам есть те, которые он составлял сам.

- К примеру, делал программу к самому первому матчу Лиги чемпионов, проходившему в Донецке в далеком 2000 году, - вспоминает экс-пресс-атташе ФК «Шахтер». – Ее утверждали эксперты УЕФА.

Вячеслав открывает фотоальбом и приглашает сесть поближе. На фотографиях он со знаменитыми футболистами и не только. На одном из снимков его в обе щеки целуют две женщины: главный редактор одной из донецких газет и диктор стадиона.

- Нас даже любовниками называли, - улыбается Шарафутдинов.

В альбоме среди фотографий бережно хранятся аккредитационные карточки.

- Вот, например, в ложе прессы на «Донбасс Арене», - показывает он.

Старые фотографии вызывают особые эмоции.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Старые фотографии вызывают особые эмоцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Еще у спортивного комментатора собственная видеотека.

- В этих банках на лазерных дисках многие матчи «Шахтера» и не только; разные спортивные передачи и трансляции, - рассказывает он. – Вот, например, видеозапись открытия «Донбасс Арены» 29 августа 2009 года.

- Это все моя жизнь, - показывает на свои коллекции Вячеслав. – Ведь увлекался футболом еще задолго до того, как стал работать в этой сфере. Болельщиком везде ездил на матчи.

В преддверии 150-летия Донецка Шарафутдинов вспомнил о столетнем юбилее столицы шахтерского края.

- Тогда меня, 13-летнего мальчишку, родители впервые отпустили одного в Донецк, - рассказывает он. - Я побывал на одном из первых представлений только что открывшегося цирка «Космос», а потом пошел на футбольный матч «Шахтер» - «Заря». Обратно домой возвращался счастливым по мосту в парке имени Щербакова.

39 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ

- Через что прошли за пять лет войны?

- 2 мая 2014 года я, работая комментатором на канале «Футбол», в последний раз вел репортаж. Когда на «Донбасс Арене» был матч «Шахтер» - «Мариуполь», по технической связи наши коллеги (телекомпания-то одна) рассказывали, что в Одессе будет что-то нехорошее. А, собираясь домой, я услышал, что там стрельба, есть жертвы. Потом узнал, что в одесском Доме профсоюзов пожар, - число жертв росло.

А вскоре все футболисты покинули Донецк. Тяжело было, мне даже сделали операцию на сердце в 2014 году. Через два года стал как бы пенсионером. Выплат не получал, так как меня посчитали врагом Украины. Пенсию получали мама и жена, но им в одночасье прекратили платить. Маме (а она недавно умерла) и вовсе сказали: «Ваш сын – враг». Тогда нам помогали родственники.

В 2015 году сам стал подрабатывать, писать статьи на спортивную тематику в донецкие газеты. Потом оформил пенсию в ДНР – собрать требующиеся справки на украинской стороне помогли друзья.

- Слышал, что вас спасла супруга.

- Да. Когда стала плохо, она, не дожидаясь врачей, сделала мне расширяющий сосуды укол. Потом врачи «скорой» говорили, что обычно таких пациентов не довозят… Оказалось, у меня оторвался тромб.

- Как познакомились с будущей супругой?

- В 1980 году после матча «Шахтера» с питерским «Зенитом» приехал в Макеевку и встретил приятеля. Зашли в кафе. Лариса там была с подругой. Мы с ней жили неподалеку, три года при встрече просто здоровались. Впервые столкнулись в шахтостроительном управлении № 5 Макеевки, где она работала в профсоюзном комитете. Так вот, слово за слово… А поженились уже в следующем году.

Лариса родом из Крыма, патриотка. Одной из первых получила паспорт ДНР, а сейчас оформляет - российский.

- Чем занимается сын?

- Живет с женой отдельно. Виктор - учредитель спортивной газеты «Старт».

О РАБОТЕ УКРАИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

- За что попали на «Миротворец»?

- Летом 2015 года сходил на кубок Донецка среди юношеских команд, который на «Кировце» проводил президент Федерации футбола Донецка Виктор Звягинцев, легендарный защитник «Шахтера» и сборной СССР. А в Киеве после этого вышел материал о том, что знаменитый комментатор «подгавкивает» террористу Звягинцеву. Из украинской столицы начали звонить журналисты.

- Какие террористы?! – негодовал я в трубку. - Это ж просто дети.

Следом Шарафутдинову позвонили с телеканала «Россия 1». Он дал им интервью на стадионе «Шахтер» в парке Щербакова.

- Что происходит в Донецке? Говорят, что здесь русские танки, - спрашивали у Вячеслава.

- Ни одного не видел.

- А русских солдат?

- Видел только наших ребят-ополченцев, среди которых было много моих знакомых.

- А вот – «выборы под дулом автомата»?

- Чушь. На избирательном участке недалеко от моего дома были очереди. Люди сами ходили голосовать, никто не сгонял их.

Потом Шарафутдинову позвонил сотрудник одного из киевских каналов:

- Незабаром, в наступному році буде футбольний чемпіонат Европы у Франції. Ви вболюватиме за Україну?

- О чем вы говорите? - переспросил Вячеслав. – Какая Украина? Перестаньте стрелять!

- А люди будуть вболювати за Україну?

- Люди, наверное, будут болеть за Россию, потому что она кормит, как-то помогает, конвоями.

- А конвоями!.. Танки!!!

- А вы видели эти танки?!

Украинские СМИ поливали известного комментатора грязью. После интервью, которое он дал «России 1», ему сказали, что он «с врагами». И предложили сделать в Донецке фанзону в поддержку Украины…

- Чтобы туда ваши снаряды прилетели? – резонно заметил Шарафутдинов, напомнив, что в Донецке на Боссе в троллейбус влетел украинский боеприпас, погибло много людей. - А ваша пропаганда вторит, что «террористы» сами себя обстреливают. Так я и оказался на «Миротворце».

Известный спортивный журналист с женой Ларисой и котом СтепаномФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КУМИРЫ – ДЕГТЕРЕВ И ЗВЯГИНЦЕВ

- О чем мечтаете?

- Хочется жить без войны.

На колени Вячеславу прыгнул белоснежный кот.

- Как зовут кота?

- Степан. Он ангорской породы. В 2015 году похоронили кошку Дашу. Она была членом нашей семьи. «Смотри, какой котик, - потом супруга уговаривала меня возле котельной. – Давай его накормим, подлечим, а уже потом отпустим». Так с улицы забрали белого кота, выброшенного выехавшими хозяевами. Степан веселый парень - скучать не дает. Но с характером.

- У вас еще есть какая-нибудь отдушина?

- Организовываю в парке Щербакова футбольные посиделки, последняя из которых была посвящена легендарному форварду «Шахтера» Виталию Старухину. Вспомнили наиболее успешные матчи донецкого «Шахтера», блестящие голы, которые забивал Виталий Владимирович. У болельщиков помоложе интерес вызвали документальные фильмы о Старухине.

- С кем из той жизни общаетесь?

- С легендарными ветеранами «Шахтера»: Юрием Дегтеревым и Виктором Звягинцевым. Они были моими кумирами еще, когда был мальчишкой. Бывает, на улице узнают, болельщики пожимают руку.