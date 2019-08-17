На автокроссе в Горловке перевернулась машина
Сегодня в самом обстреливаемом городе ДНР прошел первый этап открытого чемпионата ДНР по автомобильному спорту в дисциплине «Автомобильный кросс». Соревновались на кубок главы администрации Горловки. По понятным причинам, мэр Головки Иван Приходько был активным участником этого действа.
- А в Горловке сегодня автокросс! Мы живем! – эмоционально написал на своей страничке в соцсети Приходько и выложил видео.
На кадрах видно, как одна из машин переворачивается и улетает на обочину.
- Не обошлось без неприятных неожиданностей. К счастью – никто не пострадал, - такое резюме появилось в официальной информации об итогах соревнований.
Победители по доброй традиции купались в шампанском. Фото: admin-gorlovka.ru
Судейская коллегия определила победителей, которые по доброй традиции, купаясь в шампанском, получили свои заслуженные грамоты, медали, кубки и ценные призы. Церемонию награждения спортсменов провели мэр Горловки Иван Приходько и замминистра молодежи, спорта и туризма Дмитрий Ковыршин.
Третье место в классе «7-А» (машины с объемом двигателя до 1 400 куб. см) занял Денис Остапенко из Донецка, на второе место вышел дончанин Николай Семенец, а первое место отвоевал дончанин Александр Грубальский.
Иван Приходько остался довольным прошедшим действом. Фото: admin-gorlovka.ru
В классе «8» (машины с объемом двигателя до 1 600 куб. см) на третье место вышел горловчанин Карен Пирумов, первое место занял ветеран автоспорта горловчанин Сергей Кузьмин, его сын Сергей не смог обогнать отца и вышел на второе место.
Кубок «За волю к победе» решением судейской коллегии был вручен дончанину Денису Остапенко.
В командном зачете победа досталась команде «ДонВОКУ», на второе место вышла команда «Шторм», а третье досталось команде «Чистая вода».
Второй этап чемпионата пройдет в Донецке в сентябре.
Иван Приходько выложил видео шокирующего заезда в Горловке.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU