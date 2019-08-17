На автокроссе в Горловке перевернулась машина

Сегодня в самом обстреливаемом городе ДНР прошел первый этап открытого чемпионата ДНР по автомобильному спорту в дисциплине «Автомобильный кросс». Соревновались на кубок главы администрации Горловки. По понятным причинам, мэр Головки Иван Приходько был активным участником этого действа.

- А в Горловке сегодня автокросс! Мы живем! – эмоционально написал на своей страничке в соцсети Приходько и выложил видео.

На кадрах видно, как одна из машин переворачивается и улетает на обочину.

- Не обошлось без неприятных неожиданностей. К счастью – никто не пострадал, - такое резюме появилось в официальной информации об итогах соревнований.

Победители по доброй традиции купались в шампанском. Фото: admin-gorlovka.ru

Судейская коллегия определила победителей, которые по доброй традиции, купаясь в шампанском, получили свои заслуженные грамоты, медали, кубки и ценные призы. Церемонию награждения спортсменов провели мэр Горловки Иван Приходько и замминистра молодежи, спорта и туризма Дмитрий Ковыршин.

Третье место в классе «7-А» (машины с объемом двигателя до 1 400 куб. см) занял Денис Остапенко из Донецка, на второе место вышел дончанин Николай Семенец, а первое место отвоевал дончанин Александр Грубальский.

Иван Приходько остался довольным прошедшим действом. Фото: admin-gorlovka.ru

В классе «8» (машины с объемом двигателя до 1 600 куб. см) на третье место вышел горловчанин Карен Пирумов, первое место занял ветеран автоспорта горловчанин Сергей Кузьмин, его сын Сергей не смог обогнать отца и вышел на второе место.

Кубок «За волю к победе» решением судейской коллегии был вручен дончанину Денису Остапенко.

В командном зачете победа досталась команде «ДонВОКУ», на второе место вышла команда «Шторм», а третье досталось команде «Чистая вода».

Второй этап чемпионата пройдет в Донецке в сентябре.