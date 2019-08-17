«Думали, что продуло, а оказалось - рак»: полуторагодовалая девочка из Донецка борется со страшным заболеванием

Ане Соколовской полтора года. В июне родители девочки заметили, что левый глаз у ребенка стал больше, чем правый. Думали, что продуло и пройдет. Спустя время, когда увидели, что ничего не изменилось, они в срочном порядке обратились к врачу.

- Сначала мы пошли к нашему педиатру, она направила нас в пятую больницу. Уже оттуда мы поехали в детскую областную больницу, где у нас обнаружили опухоль, – вспоминает мама девочки Лилия Соколовская. – В начале июля Анечке сделали операцию в больнице Калинина. Разрезали кожу вокруг левого глаза и вскрывали череп, чтобы удалить опухоль. Огромную сумму на операцию и анализы нам помогли собрать люди.

Лилия рассказывает, что после операции семья с ужасом ждала результатов. Две недели мама девочки жила надеждой, что опухоль – доброкачественная. Но чуда не случилось. Окончательный диагноз поставили уже в Москве – эмбриональная рабдомиосаркома.

- Вы даже не представляете, каково это – услышать, что у твоего ребенка рак. В детской областной больнице нам назначили четыре курса химиотерапии и лучевую терапию. А несколько дней назад мы узнали, что у Ани вторая стадия рака. Была проведена химия – трое суток под капельницами. Осталась часть опухоли. Должна быть повторная операция. У меня только одна надежда, что химиотерапия и лучевая терапия уменьшит или вообще удалит остаток этой дурацкой опухоли.

На дальнейшее лечение Анечки нужна большая сумма – итоговую цифру врачи еще не назвали. Помочь собрать средства и дать полуторагодовалой девочке право на жизнь могут только неравнодушные люди.

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