По ком не зазвонит «колокол» бывшего вице-губернатора Донецкой области Юрия Гримчака

- Да, это правда. Моего бывшего помощника и депутата Юрия Гримчака задержали за мошенническое завладение более 1 миллиона долларов. Он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него, – написал на своей страничке в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Таким образом, он публично «сдал» своего бывшего сотоварища по Соцпартии, Оранжевой революции 2004 года и Майдану 2014-го. Сейчас для Луценко важнее самому удержаться в кресле, чем спасать приближенного. Ведь по версии детективов из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ниточка этого дела ведет к одному из заместителей генпрокурора. А там и до Юрия Витальевича недалеко.

ПАРАДОКСЫ СЛЕДСТВИЯ

Впрочем, ниточки сейчас быстро рвут. Вдруг выяснилось, что задержанного 14 августа Гримчака обвиняют всего лишь в мошенничестве, а не во взяточничестве. Он, мол, не планировал злоупотреблять служебным положением. Об этом заявили прокуроры во время заседания суда в Чернигове, где чиновнику 16 августа, выбрали меру пресечения – будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен («копейки» по сравнению с фигурируемой в деле суммой).

Из Юрия Гримчака в срочном порядке лепят образ человека, который вовсе не собирался решить в суде спор между застройщиками в Киеве, а заодно получить согласие в Министерстве культуры на лакомый участок земли. Чиновник просто хотел положить себе в карман миллион баксов и ничего не делать (за что могли и убить). При таком сценарии все вокруг окажутся «белыми и пушистыми» – судьи, прокуроры и деятели Минкультуры. Главное ведь в этой истории – не разрушить существующую коррупционную систему, а всего лишь «выдернуть» из нее ставший ненужным винтик.

- Я абсолютно уверена, что моего мужа связали с какими-то обстоятельствами. Он – не нардеп. Он – единственный, кто защищает Порошенко на всех телеканалах и где только можно, объясняет людям гениальность этого человека, сколько он для Украины сделал. Понятно, что лучше было бы Гримчака прижать, – заявила супруга задержанного Юлия.

Хотя коллега Гримчака по министерству по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) - замминистра Георгий Тука не видит причин искать какие-то политические мотивы в произошедшем.

Знающие люди тоже утверждают, что Гримчак просто невовремя сунулся с решением «вопроса». Среди избранных в Верховную раду «слуг народа» немало представителей застройщиков. Им якобы и перешел дорогу Юрий Николаевич. К тому же Гримчак – человек Порошенко и Луценко. Как тут не дать по носу политическим оппонентам!

Гримчак (слева) во время задержания сотрудниками НАБУ. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

ДЛЯ ДОНЧАН МОГ СТАТЬ ГЛАВНЫМ ИНКВИЗИТОРОМ

Вот так бесславно «схлопнулась» карьера (совсем «хоронить» Гримчака я бы не стал) одного из самых известных и ярких представителей оранжевой когорты «донецких». Тот факт, что Гримчак – выходец из Донецка – лишь только подольет масла в огонь костра священной инквизиции.

- Еще год назад Юрия Николаевича прочили в губернаторы Донецкой области, - рассказывает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - После отставки в июне Павла Жебривского Гримчак был главной кандидатурой на должность главы областной администрации. Но что-то пошло не так, и Порошенко назначил губернатором СБУшника Александра Куця. Кстати, ничем себя не проявившего до сложения полномочий после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

То ли дело Гримчак! Уж он непременно бы блеснул. Между прочим, киевские политологи тогда считали Юрия Николаевича человеком, который способен навести мосты с ДНР. Мол, выходец из этого региона сможет найти общий язык с земляками. Наверное, не ведали, что оранжевый «донецкий» для нынешних дончан может оказаться худшим врагом, чем днепропетровец, киевлянин или львовянин.

Для несведущих поясню. По мнению сторонников ДНР, «донецкие» - это все, кто уехал из региона на Украину до и во время событий 2014 года. А оставшиеся в Донецке жители – это дончане. И между ними может пролегать просто громадная пропасть.

- Тема люстрации земляков-«сепаратистов» была любимой фишкой замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», - считает Дмитрий Кузьменко. - Можно не сомневаться, сколь решительно действовал бы Юрий Гримчак, окажись он в должности руководителя временной администрации в «освобожденном от оккупации» Донецке. Но не срослось.

По дончанам больше не зазвонит «колокол» Гримчака.

СПРАВКА «КП»

Юрий Гримчак родился в 1965 году в Донецке. Окончил Донецкий политехнический техникум, Макеевский инженерно-строительный институт и Украинскую академию государственного управления при президенте Украины. Магистр государственного управления.

Член Социалистической партии Украины в 1994—2006 годах. С 2006 года член партии Народная самооборона.

В 1997—1998 годах секретарь Макеевского горкома СПУ. В 1998—2001 годах зампредседателя Кировского райсовета Макеевки.

В 2002—2005 годах помощник-консультант народного депутата Украины Юрия Луценко.

В 2005—2006 годах заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации.

Народный депутат Украины VI созыва (2007—2012) от блока Наша Украина — Народная самооборона.

С октября 2016 года — советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). С марта 2017 года — замминистра МинВОТ.