Донецк в будущем - каким его видят молодые архитекторы

Впервые в Донецке в сквере у памятника Тарасу Шевченко открылась выставка проектов молодых архитекторов «Моя Республика: взгляд в будущее». На тридцати восьми крупноформатных планшетах представлены уникальные работы в номинациях «Городская инфраструктура: новая модель» и «Культурное наследие: сохраним свою историю».

СПАСАТЬ БОЛЬШЕ ОНКОБОЛЬНЫХ

Выпускница Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) София Андреева предложила проект реконструкции столичного онкологического центра имени Григория Бондаря. Будучи еще студенткой, молодая ученая узнала у его главного врача Игоря Седакова о запросе на места для реабилитации пациентов, поэтому спроецировала реабилитационный центр.

Новый 7-этажный корпус появится на пустыре рядом с онкоцентром.

- Сейчас в главном корпусе онкологического центра и хирургия, и все остальное, - рассказывает София. – Пациентов большой поток - не всем прооперированным и получающим химиотерапию хватает палат.

А современный реабилитационный центр на 125 коек разгрузит имеющиеся мощности больницы и позволит хирургам спасать больше человеческих жизней.

Так будет выглядеть республиканский онкологический центр после реконструкции. Макет: из проекта

Корпуса между собою соединят 25 метровым наземным переходом. На первом этаже нового здания будет бассейн и несколько залов для лечебной физкультуры. На втором – кабинеты врачей. На остальных этажах – палаты для больных. Отдельно отведут этаж для детей и целое крыло - для инвалидов. Еще в реабилитационном центре предусмотрены актовый зал и небольшая библиотека.

- Это будет первый такого уровня онкологический центр в Донбассе, - говорит София.

Нынешняя ассистент одной из кафедр ДонНАСА запроектировала и благоустройство территории всего комплекса. Возле главного корпуса появятся декоративные деревья, лавочки и фонтан. По его шуму посетители смогут ориентироваться, где вход в онкоцентр.

Зона отдыха будет и возле хосписа. Старые деревья вырубят, а на их месте установят навес, который даст тень от плетущихся растений. Оттуда будет видна церковь. А возле больничного храма высадят цветущие деревья.

- По территории больничного городка будет кольцевой маршрут для пеших прогулок, - добавляет София. - Пациенты должны чувствовать себя, словно в пансионате. Лечение онкозаболеваний – целый комплекс.

МУЗЕЙ-ПАРУСНИК С ВИДОМ НА МОРЕ

Студент магистратуры ДонНАСА Рустам Жуков разработал проект реконструкции музея Седова на одноименном курорте ДНР (Новоазовский район). Сейчас музей представляет собой дом-парусник. Внутри - зал, напоминающий каюту морского корабля с уникальными экспонатами и документами, которые свидетельствуют о жизни знаменитого полярного исследователя Георгия Седова.

Дончане с удовольствием рассматривают проекты будущей застройки и восстановления пострадавших от обстрелов зданийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Большой раздел музейной экспозиции «Седов - первопроходец Арктики» посвящен бессмертному подвигу начальника первой русской экспедиции на Северный полюс. Там и карта полярной экспедиции, и оригинальные экспонаты с судна «Святой Фока» (на нем Георгий Яковлевич покорял Арктику в 1912 году) - части обшивки корабля и совковая лопата, найденная на месте гибели Седова на острове Рудольфа.

Рустам предложил, что называется, вдохнуть жизнь в музей.

- Парусник построен в стиле советского модернизма из крупных бетонных деталей, - говорит будущий магистр. – Он мало напоминает корабль. Я предложил достроить корму из стекла. Внутри можно сделать картинную галерею, а сверху – обустроить прогулочную террасу. Чтобы у посетителей возникало ощущение, что они на палубе «Святого Фоки» – тем более что откроется вид на море.

ПОЮЩИЙ ФОНТАН В ИЛОВАЙСКЕ

София Андреева и Рустам ЖуковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Рустам Жуков также победил на конкурсе «Моя Республика: взгляд в будущее» и с проектом реконструкции железнодорожного вокзала в Иловайске. В 2014 году за этот город были кровопролитные бои. Тогда досталось и крупнейшему железнодорожному узлу.

- Главная фишка моего проекта – 40-метровый каскадный фонтан возле входа на вокзал, - рассказывает Рустам. – Когда пассажиры будут выходить с поезда с другой стороны вокзала, они смогут по шуму воды определить, куда им двигаться.

Еще будущий магистр предложил по бокам фонтана поставить кассы для продажи билетов в виде пирамид из матового черного стекла. Реставрация вокзала, здание которого является памятником архитектуры, предполагает восстановление природной облицовки фасада. И высадку хвойных деревьев рядом с поющим фонтаном.

Музей Седово станет украшением курортного поселка. Макет: из проекта

ТАКИХ ЦЕНТРОВ НЕТ В СНГ

Выпускница ДонНАСА гречанка Надежда Иванова разработала уникальный проект возведения греческого культурного центра. В Донбассе эллинов компактно проживает больше, чем где-либо в СНГ.

В Донецке офис греческого общества имени Федора Стамбулжи находится в квартире хрущевки. Там невозможно собраться всем вместе. Трехэтажный культурный центр спроектирован для строительства на пустующем участке бульвара Пушкина между Дворцом спорта «Шахтер» и гостиницей Park Inn.

По периметру первого этажа будут колонны - статуи одетых женщин.

- Кариатиды, расположенные таким образом, - символ единства греков, - раскрывает свою архитектурную задумку Надежда. - В традиционных танцах мы выстраиваемся в круг и держимся за руки.

Надежда Иванова разработала проект возведения культурного греческого центраФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Что интересно, в проекте одни античные женщины с киркой, а другие – с отбойным молотком. На голове у всех – шахтерская каска с коногонкой. Фонари в них настоящие.

В центре будут классы для изучения греческого языка, музей, библиотека, актовый зал и помещения для занятий национальными танцами. Еще зимний сад в три этажа. Свет в него проникает через специально остекленную крышу. В атриуме лавочки и даже фонтан.

Молодая архитектор в ландшафтном обустройстве прилегающей территории отразила особенности греков Приазовья.

- Декоративный пруд возле будущего центра символизирует Азовское море, - показывает Надежда Иванова. - А ручьи – это реки.

Рядом предусмотрена зона памяти Крыма, откуда греки и пришли в Донбасс. В 1778-1780 годах они переселялись в Приазовье. В результате многолетних войн с Турцией за обладание Крымом Российской империи отошли обширные земли на Азовском море. Сейчас только на юге Донбасса проживают больше 70 тысяч греков. Интересно, что филологи из Греции приезжают в приазовские села изучать греческий язык.

- Трехметровые перепады рельефа на бульваре Пушкина позволят имитировать крымские горы, - говорит Надежда. - Там высадят туи, кипарисы и другие напоминающие о Крыме хвойные деревья.

Античные кариатиды с атрибутами шахтерского труда. Фрагмент макета: из проекта

А буквально по соседству раскинется зона античности. Древние развалины, колоны, амфоры, композиции из камней и растений передадут средиземноморский дух.

Дорожки к лавочкам вымостят из песчаника, как возле домов местных греков. На самом культурном центре будет необычная черепица-татарка. Такой эллины кроют крыши в Крыму и Донбассе.

Всего на открытый творческий конкурс идей и проектов «Моя Республика: взгляд в будущее», инициированный Министерством культуры, поступило больше 50 работ. В нем участвовали студенты и специалисты художественных, архитектурных, дизайнерских и строительных профилей из Донецка, Дебальцево, Горловки, Зугрэса, Енакиево, Макеевки, Снежного, Харцызска и Ясиноватой. Среди лучших проектов - торговый центр и аквапарк в Седово, станция наземного мини-метро в макеевском парке имени Джарты, региональный центр медицины катастроф и международный аэропорт имени Прокофьева в Донецке, аэроклуб и центр малой авиации в Макеевке, центр экстремальных видов спорта на терриконе не действующей шахты «Красный Профинтерн» в Енакиево. Чтобы их воплотить в жизнь, нужны инвесторы. А пока «работает» артиллерия, найти таковых не так уж просто.