Мама-спецназ: собрала своих дочерей в первый класс, а по деньгам как будто замуж выдала

Будь здоров – ищи докторов

В школе дают направление на медицинский осмотр. Здесь для многих родителей начинается кошмар. Ну, карту прививок заполняет медсестра, сдать анализы тоже не проблема, но осмотр специалистов становиться физически невозможным. Мы сейчас проживаем в селе, поэтому поехали по месту жительства в районный центр. Дерматолог? Офтальмолог? О чем вы говорите, дамочка? Поезжайте в Донецк и там ищите специалистов. Но и в городе в поликлинике детского офтальмолога нет, логопеда нет, дерматолога нет. Для прохождения этого квеста вам и понадобится крепкое здоровье и пару пачек валерьянки. В итоге, вместо недостающих специалистов, все заполнит педиатр. Или идите в платную клинику, к платным докторам. Это действительно не здорово. Нельзя относиться к медосмотру формально. И я еду к платному офтальмологу. На остальных врачей денег у меня нет.

Брать или не брать: вот в чем вопрос

Итак, мы подошли к покупке канцелярских товаров. Первое, что я делаю – составляю список. Или сокращаю тот, что дали в школе. Покупаю самое необходимое: тетради, синие и цветные ручки, линейку, пенал, простые карандаши, фломастеры, альбомы, кисти, краски, цветную бумагу, клей и папку для тетрадей. Ножницы желательно брать в чехле и стаканчики-непроливайки тоже отличная вещь – покупаем обязательно. Я не беру всякие кассы, счетные палочки, рабочие тетради. Не покупаю обложки для книг, потому что производители обложек и производители учебников в жизни не встречаются и каждый делает на свое усмотрение. Книги я бюджетно оборачиваю старыми обоями и мои дети творчески их украшают.

Долой уныние! Даша выбрала себе «королевский» дневник и «арбузовые» тетрадиФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Некоторые мамочки посоветовали мне не торопиться с закупкой канцелярки. Мол, будут подарки для первоклашек, а там дневники, тетради и даже рюкзак. Но в сельской школе первоклашкам вручили лишь прописи. В жизни человека знаковые события – это не только выпускной, свадьба и развод. В первый класс ребенок идет всего один раз в жизни. Так что, на бога надейся, а сам не плошай. Новый ранец для своей первоклашки я куплю обязательно.

Куда пойти и где дешевле?

В Донецке огромный выбор канцелярии по доступным ценам – это торговый комплекс «Маяк» и гипермаркет «Галактика». Именно там сосредоточено все, что нам интересно.

Школьные ярмарки хороши тем, что в одном месте можно приобрести школьную форму, обувь, сумки и канцелярские товары.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Некоторые едут в Ростов-на-Дону или Таганрог. Мои друзья именно так и поступили. Говорят, что все в половину дешевле. Закупили сразу все канцелярские товары на год, школьную форму, колготки и носочки, портфель, спортивную форму и обувь. Они провели в Таганроге целый день – ходили по бутикам. Говорят, что в таких маленьких магазинчиках часто торгуют сами хозяева, а потому готовы делать большие скидки. Например, на вторую купленную вещь скидка 20%, на третью – до 40%. Цены на школьные блузки, юбки – от 350 рублей, туфли – от 500 рублей, спортивный костюм – от 1000. Цены настолько порадовали, что заодно приодели и маму. Это действительно выгодно, если ехать с большой суммой денег и покупать сразу верхнюю одежду. И дорога отобьётся и время.

В Таганроге купили не только нарядные блузки, но и обувь: мокасины и босоножки по 500 рублейФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Время цветов и бантов

И конечно, откладываем деньги на цветы к 1 сентября. Сейчас в моду вошли низкие букеты в круглых коробках. Очень оригинально смотрится букет «обернутый» вместо бумаги цветными карандашами – все это можно зафиксировать горячим клеем. Здорово подходят композиции из подсолнухов и рябины. Или самостоятельно изготовьте букет из конфет – вам понадобятся деревянные шпажки и шоколадные конфеты. Не стесняйтесь самостоятельно сделать букет или оформить коробку с фруктами – это оригинально, смело и учитель обязательно оценит. Для многодетной мамы слишком накладно покупать три цветочных набора, поэтому подключаем фантазию.

Вот такой букет к 1 сентября мы сделали сами: оазис закрепили с помощью горячего клея, вставили туда розы и веточки самшитаФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Подведем итоги

Покупка канцтоваров – примерно 1000 рублей, школьная блузка и юбка –столько же, портфель – 1300, гольфы и банты – 500 рублей, туфли – считаем по максимуму 1000 рублей, на букет закладываем 300 рублей. Итого 5100 рублей. На троих это 15300. Одноразово одинокая многодетная мама не может потратить такую сумму. Тем более, что спортивные костюмы, сменная обувь и другая одежда еще не куплены. Что делаем? Ищем сайты, где донецкие мамы отдают или недорого продают школьные костюмы. Сокращаем расход на канцтоварах и докупаем их по мере необходимости. Ни

в коем случае не вешаем нос и обращаемся в разные группы взаимовыручек в социальных сетях. Ведь дончане – самые отзывчивые и неравнодушные люди.