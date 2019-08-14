2019-08-14T15:15:07+03:00
Политика

Четыре сценария апокалипсиса для Украины из - за конфликта на Донбассе

В официальном Киеве пишутся сценарии масштабной войны
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
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В официальном Киеве пишутся сценарии масштабной войны. ФОТО: Штаб ООСВ официальном Киеве пишутся сценарии масштабной войны. ФОТО: Штаб ООС
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«Непобедимые» украинские военные решили заняться неблагодарным делом – погадать о будущем. В поисках ответа на вопрос, что будет, если с севера или востока потянуться военные колоны с солдатами в пиксельной форме?

Документ разработан Генштабом и Министерством обороны Украины и носит название «Будущая среда безопасности 2030: стратегическое предвидение». О его существовании стало известно от директора Информационно-консалтинговой компании «DEFENSE EXPRESS», члена правления Украинского института исследований безопасности Сергея Згурца. Основные составляющие стратегии он озвучил во время во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства".

Укровоенные придумали восемь сценариев возможных неприятностей, в четырех из них ключевую роль играют вооруженные силы и еще четыре возлагают обязанность спасти государство на СБУ, а вооруженные силы играют вспомогательную роль.

Самым вероятным сценарием в Киеве считают вооруженный конфликт внутри государства, разоженный из-за границы. «Раздувание конфликта осуществляется с помощью зарубежных структур и направлена на дестабилизацию в стране и на то, чтобы власть в Украине приняла решения, которые нужны агрессору», - рассказал Сергей Згурец. Главным своим врагом в этом варианте будущего украинские военные видят иностранный спецназ и завербованных внутри страны диверсантов.

Второй сценарий – пресловутый «северный ветер» или полномасштабное применение военной силы Российской Федерацией. При этом НАТО на помощь Украине не придет и защищаться официальный Киев будет своими силами. Главная задача Генштаба – чтобы ВФУ сражались как можно дольше, авось вмешается Америка. О победе своими силами речь не идет, отметил эксперт.

Третий сценарий менее вероятный, но не менее опасный, это втягивание Украины в конфликт между другими государствами, одно из которых граничит с «нэнькой». В качестве примера приводится гипотетический конфликт РФ и стран Запада, во время которого Украина становится выжженной территорией и ареной военных разборок. Згурец не уточнил, что Генштаб думает делать в этом случае.

Четвертый сценарий, который считается вероятным, среднего уровня опасности. Это – пограничный конфликт на отдельных направлениях, направленный на захват отдельных плацдармов. Этот конфликт также может быть первым этапом для широкомасштабного вторжения, как наиболее опасной угрозы. Сюда же, видимо, входит резкое обострение на линии соприкосновения республик Донбасса и ВФУ.

- Осознавая существование военной угрозы, Киев, тем не менее не хочет вести диалог с ЛДНР, отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Они готовы превратить свою страну в пустыню, лишь бы не сесть за стол переговоров. Вспоминается старая поговорка: Кого Бог хочет погубить, то лишает разума…..

ИСТОЧНИК KP.RU

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