Юлия Чичерина: Сегодня Анна Костенко из Зугрэса собиралась бы идти в первый класс
Пять лет назад в этот день невинные дети были убиты украинской авиацией в Зугрэсе.
Тогда 13 августа 2014 года ближе к вечеру над детским пляжем были сброшены бомбы из боевых самолетов ВСУ.
Очевидцы сообщали об авианалете, некоторые говорили о том, что в городе "поработали" минометы, гаубиц и "Град".
Ожесточенный обстрел уже принес мирному городку человеческие жертвы, жители сообщали о 20 погибших. Есть данные и о большем количестве жертв.
Кроме детского пляжа, снаряды угодили на стадион, где ребята играли в футбол, среди них тоже есть погибший и раненые.
Об этой трагедии помнят в Донбассе. Друг дончан, рок-певица Юлия Чичерина скорбит вместе со всеми:
Одна из самых пронзительных композиций Юлии Чичериной.
- Сегодня пять лет Зугрэсской трагедии. 13.08.2014 на детском пляже при налете авиации ВСУ погибли мирные жители города Зугрэс, среди которых 2х летняя Аня Костенко, сейчас она бы готовилась пойти в первый класс, - сказала певица.
Именно этой трагедии посвящена одна из самых пронзительных композиций певицы "Меня убил красивый большой самолет". Слушать эту песню без слез просто невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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