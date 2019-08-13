Юлия Чичерина: Сегодня Анна Костенко из Зугрэса собиралась бы идти в первый класс

Пять лет назад в этот день невинные дети были убиты украинской авиацией в Зугрэсе.

Тогда 13 августа 2014 года ближе к вечеру над детским пляжем были сброшены бомбы из боевых самолетов ВСУ.

Очевидцы сообщали об авианалете, некоторые говорили о том, что в городе "поработали" минометы, гаубиц и "Град".

Ожесточенный обстрел уже принес мирному городку человеческие жертвы, жители сообщали о 20 погибших. Есть данные и о большем количестве жертв.

Кроме детского пляжа, снаряды угодили на стадион, где ребята играли в футбол, среди них тоже есть погибший и раненые.

Об этой трагедии помнят в Донбассе. Друг дончан, рок-певица Юлия Чичерина скорбит вместе со всеми:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/725693" frameborder="0"></iframe> Одна из самых пронзительных композиций Юлии Чичериной.

- Сегодня пять лет Зугрэсской трагедии. 13.08.2014 на детском пляже при налете авиации ВСУ погибли мирные жители города Зугрэс, среди которых 2х летняя Аня Костенко, сейчас она бы готовилась пойти в первый класс, - сказала певица.

Именно этой трагедии посвящена одна из самых пронзительных композиций певицы "Меня убил красивый большой самолет". Слушать эту песню без слез просто невозможно.