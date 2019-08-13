2019-08-13T13:41:25+03:00
Политика

Юлия Чичерина: Сегодня Анна Костенко из Зугрэса собиралась бы идти в первый класс

13 августа - ровно пять лет, как боевые самолеты Украины обстреляли мирный Зугрэс [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Анечке Костенко было всего два года. Фото: соцсетиАнечке Костенко было всего два года. Фото: соцсети
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Пять лет назад в этот день невинные дети были убиты украинской авиацией в Зугрэсе.

Тогда 13 августа 2014 года ближе к вечеру над детским пляжем были сброшены бомбы из боевых самолетов ВСУ.

Очевидцы сообщали об авианалете, некоторые говорили о том, что в городе "поработали" минометы, гаубиц и "Град".

Ожесточенный обстрел уже принес мирному городку человеческие жертвы, жители сообщали о 20 погибших. Есть данные и о большем количестве жертв.

Кроме детского пляжа, снаряды угодили на стадион, где ребята играли в футбол, среди них тоже есть погибший и раненые.

Об этой трагедии помнят в Донбассе. Друг дончан, рок-певица Юлия Чичерина скорбит вместе со всеми:

Одна из самых пронзительных композиций Юлии Чичериной.

- Сегодня пять лет Зугрэсской трагедии. 13.08.2014 на детском пляже при налете авиации ВСУ погибли мирные жители города Зугрэс, среди которых 2х летняя Аня Костенко, сейчас она бы готовилась пойти в первый класс, - сказала певица.

Именно этой трагедии посвящена одна из самых пронзительных композиций певицы "Меня убил красивый большой самолет". Слушать эту песню без слез просто невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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