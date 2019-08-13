Пять вредных советов для родителей первоклашек от мамы-спецназ

Идет малыш в 1 класс, вокруг все родственники и знакомые в один голос нахваливают – ты наш заинька и умничка, лучше всех! Но через время ребенок с удивлением обнаруживает, что он вовсе даже не самый-самый: и рисует он не лучше всех, бегает – медленнее, а разговаривает так, будто манная каша во рту. Расстроенное дитё отказывается идти в школу, ведь дома так хорошо и уютно. Дома – он центр вселенной. В школе – один из класса, не более. Только со временем первоклашки раскрываются, показывают индивидуальность и утверждаются как личность. Но все ли дети готовы к этому?

Школьный психолог Юлия Лушова: родительские ошибки при подготовке к 1 классу могут, со временем, превратиться в ком проблем. Но никогда не поздно меняться, верьте в себя, дорогие мамы и папы!Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Совет первый: а мне все пофиг

Оля и Руслан – продвинутая молодежь. Рано поженились и в 19 лет супруга родила очаровательного сынишку. Воспитывали сами. Если гуляли с малышом на улице, то это были шашлыки с друзьями, если были гости, то гости до утра и маленькому Ванечке вполне хватало богемной тусовки. Так казалось родителям. В общем, у пацана были продвинутые, как мы помним, родители и планшет. К школе мальчик был равнодушен, повели и ладно. Буквально через неделю, Ванечка исчез на переменке. Искали его всей школой (а школа была закрытая) во всех кабинетах, кладовках и отсеках. Мальчика нашли под столом в кабинете физики, он тихонечко играл на планшете в «стрелялку». «Вы мне все неинтересны» – завил продвинутый сын продвинутых родителей.

Комментарий психолога

Что я, как школьный психолог, сейчас вижу – дети не умеют удерживать внимание, снижена детская любознательность, неразвито воображение, явный дефицит умственной и двигательной произвольности, т.е. познавательное развитие детей в целом оставляет желать лучшего – а ведь это основа психического развития ребенка. Замечательно если дошкольник – «почемучка», никогда не отмахивайтесь от его вопросов, бросьте самое «важное» дело или пообещайте: вот сейчас я дочищу картошку, и мы с тобой обязательно об этом поговорим. Не ставьте в жизни множества ограничений и запретов. В одноименном фильме Амели запускает ладонь в мешок с фасолью и испытывает наслаждение, она свободна в своих желаниях, пусть даже смешных и странноватых, но она умеет нестандартно мыслить и принимать удивительно правильные решения. Дайте своему ребенку возможность познавать мир тактильно, на слух, вкус и запах, поощряйте его стремление как можно больше узнать об его устройстве, удовлетворяйте его любопытство, расширяйте кругозор.

Вывод: как только ребенок родился – дайте ему планшет. У родителей сразу появится масса свободного времени. А друзей он и в соцсетях найдет. Если читать научится.

Детство можно догнать и на пенсии. Купите внучкам новую игрушку и играйте всласть.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Совет второй: не режьте пуповину

Тане 45 лет. Своему долгожданному и такому позднему первенцу она отдает все силы и время. Саша в шесть с половиной лет отлично читает и считает. Очень умный малыш. В кинотеатре Таня повела его в женский туалет и даже зашла в кабинку. Сняла штанишки. Что было дальше, знает только Таня. «А что? – возмущается женщина. – Я ему помогаю, он еще маленький». В этом году Саша идет в школу. Как он там будет в туалет ходить?

Комментарий психолога

Самое основное при подготовке к школе - развивать готовность соблюдать и выполнять правила и нормы школьной жизни. В настоящее время большинство родителей уверены – ребенок знает буквы, умеет читать и считать – все, к 1 классу готов! Но на самом деле, наличие этих умений вовсе не означает его автоматическую готовность к школьному обучению. Гораздо важнее наличие базового «фундамента»: понимание и правильное выполнение заданий, умение контролировать свои действия. Так и получается, что первоклашки не могут застегнуть штаны, самостоятельно собрать рюкзак, переобуть обувь на сменную, не готовы слушать учителя. Просто потренируйте все эти действия дома, а еще лучше проводите настоящие уроки дома – ведь это так интересно, а главное – наглядно.

Вывод: опекайте своего малыша как можно дольше. Ребенку всегда нужна мамина помощь, даже если ему за 40, заправляйте брючки в носочки – чтоб не продуло.

Штаны – чтоб обязательно пять пуговиц в ряд, обувь с длинными шнурками и еще добавьте кофту на крючочках. Пусть с малых лет привыкает к трудностям.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Совет третий: ориентируемся на отличника

Наташа: «Сколько себя помню, у моей мамы всегда был кто-то лучше чем я. Нет, я для нее была любимая девочка, но училась средне и мама всегда делала упор на то, что моя подруга вон пятерку-то получила, а я всего лишь, всего лишь четверку. Мои доводы – вот у Лешки тройка, не учитывались. И всю мою учебу в школе всегда был кто-то лучше. Кстати, если в начальных классах это меня мотивировало учиться лучше, то потом мамины стоны были для меня как музыка – просто фон».

Комментарий психолога

Ни в коем случае нельзя оценивать успехи своего ребенка, сравнивая его с другими детьми! Ведь уровень развития и раскрытия способностей ребенка определяется тем потенциалом, который заложен в самом ребенке, а он, понятно, у всех совершенно разный. Не стоит преждевременно накладывать на ребенка слишком серьезный подход к обучению. Зачастую родители из самых благих побуждений пытаются мотивировать ребенка тем, что он уже стал взрослым. Но это не произойдет автоматически только потому, что его статус поменялся с «дошкольника» на «школьника». Родители подливают масло в огонь: «Ты уже не маленький, ты ученик! Хватит играть, иди почитай!» Такое отношение может быстро привить ребенку стойкое нежелание учиться и вообще посещать школу. Поэтому от вашей позиции, дорогие родители, очень много зависит. Постарайтесь относиться к школе как к новому увлекательному приключению, в которое вы вступаете вместе со своим ребенком, а не как к тяжелому и ответственному этапу длиною в 11 лет.

Вывод: создайте ребенку кумира. Пусть он всегда равняется на кого-то. Глядишь, и вырастет кто-то.

Совет четвертый: все игрушки заприте на замок

Леська, как пошла в 1 класс, вообще на улицу выходить перестала. Учеба, учеба, учеба… Подружки давно привыкли, перессорились, подружились заново, завели новые новых друзей. Леся выпала из круга и уже не знала новых игр и новых правил. Остались рядом только родители. Но с ними на танцы не подойдёшь… Да и зачем ей клубы-дискотеки? Впереди институт, работа. Леське 37. Увлеклась роликами. Эх, была, не была – ветер развивает ее кудри, наверстывает наша Леська упущенное.

Комментарий психолога

Школа – это второстепенно, как бы кощунственно для некоторых ответственных родителей это не прозвучало! За пределами школы продолжается наша жизнь, которая гораздо важнее. И не думайте, что таким отношением вы навредите своему ребенку – поверьте, в школе и так подчеркивается важность обучения, и этого ему вполне хватит с головой! Просто в течение первого года обучения постепенно смещайте акценты, и плавно добавляйте ответственности, дисциплины и понимания важности обучения, пусть у ребенка будет возможность постепенно вступать во «взрослую» школьную жизнь.

Вывод: как завещал великий вождь, всю жизнь нужно только учиться. А развлечения – это для буржуазии. Всю яркость красок можно найти в учебниках и книгах по метафизике.

Объясните ребенку, что как только он пошел в 1 класс, детство закончилось. Теперь его задача – учиться на одни пятерки. И чтоб по поведению только отлично. И, упаси Бог, бегать на переменах по коридору.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Совет пятый: не слушайте советов

Мама Света растила единственного сына сама. Много и долго работала, и в первый класс мальчик пошёл практически самостоятельно. Первое время держался, но потом детская натура взяла свое – начал опаздывать, шалить, отвлекаться от учебы. Вообще ничего не ново, скажете вы. Но загвоздка в том, что учительница была новенькая, только после института, прыгала с первоклашками на скакалке и была счастлива. Подумаешь, отстает мальчик… А потом, бац, и поставила ему в первый дневник на первой странице на первом уроке первую оценку – жирную двойку. Да, не удивляйтесь, решили они вместе с родителями во втором полугодии дневники завести для внутреннего пользования. Разразился скандал. Все закончилось в кабинете директора слезами неопытной мамы Светы и слезами молоденькой учительницы. Мама Света забрала документы из школы. Прямо посреди учебного года и никто им не помог. Потому что психолога в школе не было, а была только вакансия, которая никак помогать не хотела.

Комментарий психолога

Если учитель жалуется, что ваш ребенок мешает вести урок - разговаривает и не слушает, задания не выполняет, а дома вы сталкиваетесь с тем, что в школу он ходить не хочет, устает, стал раздражительным, плохо спит – налицо проявления школьной дезадаптации. Часто родители пытаются давить на ребенка: «пока не сделаешь домашнюю работу, из-за стола не встанешь!». Такой подход выльется в полную потерю интереса к учебе в школе, неврозам и проблемы нарастут как снежный ком. Есть родители, которые вообще оставят все как есть – мол, это обязанность школы всему научить и обо всем позаботиться. И только весьма малая часть дойдет до школьного психолога. Хорошо, если ответственные родители прислушаются к рекомендациям специалиста. К сожалению, приходится сталкиваться с родительским предубеждением и нежеланием обращаться за профессиональной помощью и даже запретом на работу с первоклассником. А ведь это наша общая задача – сделать все, чтобы ребенок смог преодолеть все трудности, которые возникли у него в школе!

Вывод: никогда не слушайте советов. Тем более, если советчик – профессиональный психолог.