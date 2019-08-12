2019-08-12T20:18:41+03:00
Спорт

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам

Бойцы из Донецкой Народной Республики победили в девяти поединках из двенадцати [фото]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамКак в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам
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Лучшие бойцы из России, Белоруссии, Туркменистана, Кыргызстана и Донецкой Народной Республики сражались на летней площадке аквапарка «Аквасфера» в парке Щербакова

На турнир пришло больше двух тысяч зрителей. Сидячие места были заняты полностью. Многие наблюдали за поединками стоя. Всего состоялось 12 профессиональных поединков. Республику представляли 10 бойцов – Ренат Лятифов, Евгений Брусенцов, Александр Подлесный, Сергей Прокопюк, Николай Биттер, Сергей Малютин, Леонид Тимошенко, Алексей Журавлев, Вячеслав Кузнецов, Максим Шевченко. Первые шесть – представляли спортивный клуб «Велес».

– В первом бою турнира сразились спортсмен из Республики Максим Шевченко и представитель Белоруссии Иван Анохин. Представитель клуба решил сразу идти в наступление и уже в первом раунде одержал победу у соперника, взяв его на болевой прием, – рассказывают организаторы турнира.

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главный бой соревнований прошел в весовой категории до 77 килограммов. Боец донецкого клуба «Велес» Ренат Лятифов одержал победу над осетином Арсеном Батыровым во втором раунде техническим нокаутом. Для Рената это был юбилейный 60 бой.

Спортсмены Республики победили в девяти из 12 поединков. Первый Международный турнир по смешанным единоборствам в Донецке прошел в сентябре позапрошлого года. Тогда исход был таким же – наши взяли девять кубков.

Организаторы рассказали, что турнир будет проходить в Донецкой Народной Республике регулярно.

– Мы надеемся, что зрителям все понравилось. И самое главное, что проведение мероприятий подобного рода развивает спорт в Республике и продвигает наших спортсменов, а также мотивирует молодежь заниматься спортом, – заявил почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла.

Почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла

Почетный президент спортивного клуба «Велес» Виталий Метла

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам

В Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам

Смешанные боевые единоборства – это разновидность боевых искусств, где сочетаются множество техник, школ и направлений единоборств. Поэтому в народе смешанные боевые искусства часто называют «боями без правил». На самом же деле определенные правила есть – на турнирах запрещено бить противника локтем в позвоночник, наносить удары коленями в партере, бить в затылок, горло и пах.

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Как в Донецке прошел второй Международный турнир по смешанным единоборствамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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