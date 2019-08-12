Как переселенец из Донецка наказал начальника Пенсионного фонда на 20 тысяч гривен

Осенью 2014 года 58-летний дончанин Иван Витальевич Сыч оформился в качестве переселенца в поселке Александровка Кировоградской области. По новому месту жительства стал получать пенсию.

- Но в ноябре 2016 года местное УПФУ противоправно прекратило выплаты, - рассказали об этой истории в благотворительном фонде «Право на защиту». - Мотивировали решение отсутствием мужчины по фактическому месту жительства в Александровке.

Лишь с 1 декабря 2017 года Ивану Витальевичу удалось восстановить пенсионные выплаты. А вот долг за 13 месяцев местный орган ПФУ отказывался возвращать. Самостоятельно отстоять свои права дончанин не смог, поэтому в марте 2018 года обратился за помощью на «горячую линию» БФ «Право на защиту». Юристы фонда подготовили исковое заявление в Кировоградский окружной административный суд. Уже 5 июня суд обязал главное управление ПФУ в Кировоградской области осуществить выплату мужчине принадлежащей ему пенсии, а также – в течение месяца - отчитаться о выполнении решения.

Впрочем, в ПФУ не спешили платить по долгам – такая ситуация на Украине повсеместно. Пенсионный фонд проигнорировал 90% судейских решений. На 1 июня общий долг ПФУ составил 600 млн грн (1 млрд 500 млн рублей). Более 40 переселенцев умерли, так и не дождавшись выполнения судебных решений в их пользу.

В марте 2019 года юристы БФ «Право на защиту» снова обратились в Кировоградский окружной административный суд. На этот раз по поводу штрафа за неисполнение решения суда - согласно ст. 382 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). Суд постановил наложить штраф на руководителя ГУ ПФУ в Кировоградской области и взыскать 50% этого штрафа в пользу истца.

В апреле Ивану Сычу вернули долги по пенсии - в полном объеме. А в июне на счет Ивана Витальевича поступили средства от руководителя пенсионного органа - половина суммы штрафа.

Правозащитники не называют эту сумму. Но известно, что статья 382 КАСУ предусматривает штраф от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В первой половине 2019 года 1 минимум составлял 1921 гривну. То есть пенсионный начальник заплатил штраф не меньше 38 тысяч 420 гривен (почти 100 тысяч рублей). Одна его половина пошла в госбюджет. Другая половина - на счет Ивану Витальевичу.

Также известно - последние четыре года главным управлением ПФУ в Кировоградской области руководит Наталья Симонян. И вероятнее всего, с ее зарплаты была удержана сумма штрафа.