Месть Зеленского: Морпехи 36-й бригады ВСУ полностью уничтожили два дома на юге ДНР

Село Октябрь на юге ДНР украинские военные обстреляли сегодня около 6 часов утра - из 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 10 мин, и каждая попала в цель. А метили морские пехотинцы из 36-й бригады Гнатова в жилые дома на улице Звездной.

Вот список повреждений от обстрела, которые зафиксировали представители ДНР в СЦКК:

- ул. Звездная, 4а (повреждена кровля);

- ул. Звездная, 5 (повреждено остекление);

- ул. Звездная, 6 (повреждено остекление);

- ул. Звездная, 10 (прямое попадание боеприпаса);

- ул. Звездная, 13 (прямое попадание боеприпаса);

- ул. Звездная, 15 (повреждена кровля, остекление);

- ул. Звездная, 17 (повреждена кровля, остекление, двери);

- ул. Звездная, 20 (повреждено остекление).

Дома №10 и 13 по улице Звездной уничтожены полностью! Село осталось без газа и электричества.

Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК совместно с МЧС ДНР выехали на место происшествия. Информация о случившемся была передана миссии ОБСЕ, которая также осуществит фиксацию последствий обстрела.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поднял невообразимый хай по поводу гибели четырех морпехов из 36-й бригады. Звонил по этому поводу президенту России Владимиру Путину, другим лидерам стран Нормандского формата.

А до этого комик из «Вечернего квартала» не замечал гибель и ранения защитников республик Донбасса и мирных жителей от огня ВСУ. И это во время всеобъемлющего перемирия, которое было объявлено 21 июля.

Кстати, как выяснилось, четверо морпехов погибли при разгрузке мин. И находились они на расстоянии, куда не могла долететь граната из СПГ-9 – именно она якобы попала в солдат ВСУ. И якобы стреляли по позициям ВСУ из района села Октябрь.

Что это, как не месть? И что теперь скажет Зеленский по поводу обстрела жилых домов? Даст награды «хероям» из 36-й бригады отморозков?