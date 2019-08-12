Для продления электронного удостоверения пенсионерам Донбасса надо идти в «Ощадбанк»

- С этими электронными пенсионными удостоверениями на Украине одна морока, - поделилась с «КП» жительница Макеевки Валентина Петровна. – Мало того, что у них ограничен срок действия. Так еще пришлось побегать, выясняя, кто это удостоверение продлевать должен. «Ощадбанк» отправлял в Пенсионный фонд, а там отсылали обратно.

Женщина поведала, как ходила по кабинетам. И только обратившись в областное управление Пенсионного фонда получила конкретный ответ. Его также подтвердили в управлении «Ощадбанка» в Донецкой области. Для продления электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) надо идти в «Ощадбанк».

Напомним, что ЭПУ совмещает функции банковской платежной карточки и бумажного пенсионного удостоверения. Также содержит электронную цифровую подпись, которая позволяет получать электронные документы на веб-портале ПФУ и других государственных структур. Электронные удостоверения пенсионеры начали получать три года назад. Сначала процесс коснулся переселенцев Донбасса. А с сентября 2018 года ЭПУ выдают всем без исключения украинцам, которые выходят на пенсию.

Периодически нужно менять ЭПУ. Ведь на обычном (бумажном) пенсионном удостоверении указывается, что пенсия назначена пожизненно. На электронном же указываются две даты – срок действия удостоверения и срок действия банковской карты. Оба срока – три года. Но даты окончания зачастую не совпадают. Разница составляет два и больше месяца. Для продления следует ориентироваться на дату, которая заканчивается раньше.

ЭПУ совмещает функции банковской платежной карточки и бумажного пенсионного удостоверения. Фото: ПФУ

Вот тут и стали возникать проблемы – куда обращаться за продлением. В общественной организации «Донбасс SOS» рассказали, что до последнего момента не было официального общедоступного алгоритма действий.

- На свои обращения в Пенсионный фонд Украины и «Ощадбанк» мы уже не месяц и не два слышали только устные разъяснения общего характера, – уточнили правозащитники.

Впрочем, недавно «Донбасс SOS» удалось получить разъяснение от Пенсионного фонда Украины. В нем говорится, что для замены электронного пенсионного удостоверения следует обращаться в любое отделение банка в той области, где пенсионер получил свое первое ЭПУ. Изымать карточку должны только при выдаче новой, а не раньше. Также отмечается, что планируется СМС-информирование пенсионеров о необходимости замены удостоверения. Автоматический же порядок перевыпуска ЭПУ пока еще не запущен.

В случае, если пенсионеру надо менять какие-то данные по учету, то сначала все-таки следует обратиться в Пенсионный фонд.

Оригинал ответа ПФУ для демонстрации в отделениях «Ощадбанка» и ПФУ можно скачать по ссылке https://tinyurl.com/pfuepp

Для первичного же оформления ЭПУ нужно обратиться в управление ПФУ по месту фактического проживания. Предъявить оригинал паспорта и справки о присвоении идентификационного номера. Написать заявление, приложив к нему две фотографии 30 х 25 мм. Через месяц-два удостоверение выдадут в «вашем» отделении «Ощадбанка». Повторно идти в ПФУ не надо. Но не забывать, что пенсионер должен каждые 6 месяцев проходить физическую идентификацию в отделениях банка.