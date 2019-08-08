Мама-спецназ на приеме у психолога: «Дочь просит пойти к папе на небо»

Шесть лет назад я потеряла супруга, осталась с тремя детьми на руках. Как пережить потерю вместе с ребенком, когда малыш, глядя на тебя ясными глазами, спрашивает: где папа? Когда ребенок лет 6-8 просит маму пойти к папе на небо. Когда подросток закрывается в своем горе и не идет на контакт. Что делать и как выйти из крутого пике? Об этом я беседовала с практикующим психологом Натали Богма.

Психолог Натали Богма: Нельзя пересечь океан, если не набраться мужества оторваться от берега, смерть близкого человека - это не конец вашей жизни и впереди еще много океановФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Первый вопрос, который хочу задать, как малышу объяснить, что папы больше нет? Как рассказать о смерти?

- Дети дошкольного возраста не обладают абстрактным мышлением и понятия о смерти у них нет. Как заговорить об этом? Скорее я бы посоветовала сначала спросить: а как ты сам понимаешь, что такое смерть? И, учитывая его ответ, дать максимальное понимание смерти, но в безопасной форме. Например, не нужно говорить, что человек уснул и его больше нет – ребенок будет бояться спать. Важно не перегнуть палку, не муссировать горе, чтобы дошкольник не зациклился на теме смерти. Стоит объяснить, что жизнь продолжается, нужно ценить каждое мгновение, уметь радоваться.

Мама ребенка должна иметь мужество, чтобы сказать правду о смерти и сказать ее любя.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

- Часто ребенок, приходя на могилу отца, говорит: мама, если папа стал ангелом и это так хорошо, давай я тоже стану ангелом и полечу к папе. Тут поневоле и растеряешься, и расплачешься, и испугаешься. Как вести себя?

- Больше акцентируйте внимание на жизни. В такой тяжелый период уделяйте ему много внимания, читайте книги, рисуйте, лепите из пластилина. Задавайте ребенку вопросы в зависимости от реакции. Наша задача, чтобы он сам сделал вывод: надо остаться здесь с мамой и впереди интересная жизнь. Вообще, очень хорошо, что маленький человек говорит об этом, это означает, что горе не закапсулировалось внутри. Доступным, простым языком обсуждайте все, что ему интересно, отвечайте на вопросы на его уровне.

Ведь если я буду рассказывать о своих профессиональных нюансах, вам будет не понятно. Так и малыш интересуется до тех пор, пока не получит ответ, который его удовлетворит. Все это не пройдет за пару месяцев. Вот, например, человек после автокатастрофы с переломанными костями, ушибами лежит в больнице и медленно выздоравливает. Физические увечья мы хорошо видим, а душевная травма глазам не видна. Психологически душа раскурочена и должно пройти время для восстановления.

- Иногда, кажется, что уже все прошло, забылось и успокоилось. Но ни с того ни с сего снова слезы, снова входишь в крутое пике…

- Горе может длиться до 18 месяцев, но это все весьма условно Первая фаза – это шок. Происходит оцепенение, разговаривать бесполезно, здесь мы сделать ничего не можем. Затем наступает агрессия, сначала на себя. Человеку кажется: вот был бы я рядом, такого бы не произошло. Или агрессия на окружающих и обвинения. Вот здесь уже важно начинать разговор, но очень аккуратно, надо вытащить из кокона замкнутости. Действовать очень аккуратно, чтоб не получилось ковыряние гвоздем в открытой ране. Если ребенок говорит, что ему больно и страшно – это очень хорошо, но если замкнулся и уходит от темы – это признак сильной травматизации. Следующая стадия «качели». Вот малыш забыл о горе, играет с игрушками, смеется. Внезапно – отчаянные слезы, он вспомнил о смерти. Дайте ему выплакаться. И еще две фазы: депрессия и принятие.

В жизни эти стадии могут проходить одновременно или в разном порядке. Рисунок этого горя похож на калейдоскоп, как не крути – никогда одинаково не будет.

Дети дошкольного возраста не имеют понятия о смерти. И хотелось бы, чтоб они оставались в своем детстве как можно дольше. Фото: Давид Худжец

- Значит время лучшее лекарство?

- Не все могут действительно пережить смерть. Часто мама «замораживает» в себе душевные переживания. Пытаясь, грубо говоря, вытолкнуть своего ребенка, она тонет в своем горе. Мама тоже нуждается в помощи. Здесь важно подключить тех людей, которым вы доверяете. Психолог, друг, близкий родственник.

Женщина должна проработать свою боль. Поймите, если у мамы не произошло выздоровление, то она остается «токсичной», дети видят своих родных настоящими и происходит наложение травмы на травму. Мать, маскируя проблему, старается быть веселой, ребенок уже не понимает, где мама врет, а где она настоящая. Выздоровление малыша происходит медленнее и с осложнениями. И сколько бы времени не прошло психологическая травма останется, хотя внешне ее и не видно.

Обязательно привлеките школьного или дошкольного психолога. В любом случае будет польза, профильные специалисты дадут рекомендации учителям и воспитателям.

Обращайте внимание, в каком возрасте ребенок. Самый сложный возраст – это подростки, у них наиболее острый страх потери родителей. В каждом возрасте у ребенка есть свои ресурсы. Так подростки больше доверяют своим друзьям и сверстникам. Дети в среднем школьном возрасте нуждаются в помощи близкого родственника, малыши выздоравливают через игру, сказки и спокойное окружение.

- Когда я потеряла супруга, все никак не решалась сказать об этом. Моим страшим девочкам было по 3 года, младшей - 4 месяца, и первое время я упорно врала, что папа уехал далеко на работу.

- Распространенная ошибка. Повторюсь еще раз, всегда максимально приближайтесь к правде, но с учетом возраста ребенка. Нельзя малышу рассказывать на уровне подростка или пятилетке объяснять в полном объеме, как и что происходит. У ребенка происходит шок, и он еще больше запутывается.

У меня на приеме была девочка с мамой. И вот эта восьмилетняя малышка попросила: поговорите с моей мамой, пусть она объясняет не так сложно, потому что я чувствую себя полной дурой. Мама, в свою очередь, сделала запрос, почему моя дочь замкнулась и не хочет со мной общаться. Оказалось, мама, вместо того, чтобы объяснить, как чистить картошку, рассуждала как космические корабли бороздят просторы вселенной.

Будьте ближе к ребенку, откровеннее. Надо признать свою ошибку – это возможность исправить будущее, стать ближе друг к другу. Можно так повести разговор: я никогда не была в подобной ситуации и не смогла сказать тебе правду, ведь бывает такое, когда ты делаешь так, как считаешь, что будет лучше, вот я и так думала и теперь понимаю, что ошиблась.

Но не нагружайте ребенка, взрослые подробности ему ни к чему. Приведу пример. В детском доме вырос ребенок-сирота и спрашивает, почему меня мама бросила. История у него была не из легких – его нашли на мусорной куче. Как эту информацию преподнёс психолог: твоя мама в момент рождения находилась в очень плохом состоянии, понимала, что не может сама тебя вырастить, она хотела тебя спасти и оставила там, где вероятность тебя найти и оказать помощь очень высокая. Понимаете? Правду рассказали по максимуму, но не акцентировали внимание на отрицательных моментах, ведь дети все равно любят своих родителей. А тут и авторитет мамы спасен и правде придали тональность к развитию жизни.

Я не говорю, что надо умалчивать правду, но фокус внимания нужно перенести на позитив, потому что ребенку с этой информацией жить.

- Мои дети, к счастью, уже пережили горе и теперь, заглядывая в глаза, наивно просят найти им нового папу. Я, честно говоря, впадаю в ступор, даже не знаю, что отвечать, но головой киваю. А ведь многие женщины вообще на себе крест ставят.

- Это очень хорошо, что дети настроены на позитивное развитее и стимулируют найти пару. Стоит сказать какие они молодцы и использовать это в воспитательном ключе, что бы стать еще ближе. Но ведь в чем проблема? Мама сама ничего не хочет, выползают разные страхи: я толстая, некрасивая, старая, кому я нужна с детьми. Но уверяю вас, это только внутренний настрой! Никакие внешние факторы не помешают вам найти мужчину и благополучно выйти замуж.

Легче всего выздоровление происходит в социуме, при поддержке опытных педагогов, наставников и психологов.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Вот такой наглядный эксперимент провели в Америке в 1993 году. Нескольким женщинам был наложен на лицо грим, изображающий большие, уродливые шрамы. Им дали посмотреть на себя в зеркало и сказали, что в таком виде они должны будут провести беседу с незнакомыми людьми. Перед тем, как их отправили на эту встречу, им наложили ещё один слой защитного крема и под этим предлогом удалили искусственные шрамы, но не предупредили об этом. После женщин спросили, как прошла встреча. И хотя ни у одной на лице не было видимых изъянов (ведь «шрамы» были уже удалены), многие рассказывали о том, что они подверглись со стороны собеседника тем или иным формам дискриминации, и даже смогли точно рассказать, какие слова и действия собеседник использовал с целью нанести оскорбление.

Видите, отрицательный настрой и предубеждение у вас в голове, а не во внешних факторах. Живите полной жизнью и будьте счастливы.